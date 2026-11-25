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Λευτέρης Ελευθερίου: Πολιτικά είμαι κωλοτούμπας, πάω με όποιον είναι στην κυβέρνηση, στον πολιτισμό υπάρχει αριστερίλα
Λευτέρης Ελευθερίου: Πολιτικά είμαι κωλοτούμπας, πάω με όποιον είναι στην κυβέρνηση, στον πολιτισμό υπάρχει αριστερίλα
«Είναι ο Μητσοτάκης με την κυβέρνηση θα πάω με τη δεξιά να βγάλω κανά μεροκάματο, είναι η αριστερά θα θυμηθώ το αριστερό μου παρελθόν» είπε ο Λευτέρης Ελευθερίου
Για την πολιτική του στάση με τον αυτοχαρακτηρισμό «κωλοτούμπας» μίλησε το βράδυ της Τρίτης ο Λευτέρης Ελευθερίου.
Όπως είπε στο Action 24 «είναι ο Μητσοτάκης με την κυβέρνηση θα πάω με τη δεξιά να βγάλω κανά μεροκάματο, είναι η αριστερά θα θυμηθώ το αριστερό μου παρελθόν».
«Βαθιά-βαθιά αυτό με έχει κάνει ακομμάτιστο» πρόσθεσε ο ηθοποιός ο οποίος παρατήρησε ότι «εμάς στον χώρο μας της τέχνης υπάρχει ένα κομμάτι της αριστεράς και αριστερίλας που είναι σημαίνον γιατί ο πολιτισμός είναι ένα κομμάτι που ξυπνάει τον άνθρωπο, τον βοηθούσε από τις χαμηλότερες τάξεις να φτάσει σε μια συνείδηση».
Όπως πρόσθεσε «με ενδιαφέρει να ακούσω τον λόγο και γιατί καταλήγει να φτάσει σε αυτές τις σκέψεις. Το κομμάτι του εμφυλίου άφησε ένα πολύ βαθύ τραύμα στον Έλληνα που δεν τον έχει αφήσει να κάτσει στο τραπέζι με αυτόν που έχει διαφορετικά πιστεύω. Έχουμε το κακό όταν κάθεσαι με κάποιον αριστερό να λένε "είσαι αριστερός" και αν κάθεσαι με κάποιον ακροδεξιό να λένε "έγινες ακροδεξιός;"».
Στη συνέχεια, δε, ο Λευτέρης Ελευθερίου είπε «είμαι φουλ ισαποστάκιας» επικαλούμενος το παράδειγμα του Σωκράτη που ήταν της λογικής «εγώ πάνω από όλα είμαι Αθηναίος δεν πάει να είναι ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας.
«Ό,τι και να είσαι, με όποιον και να είσαι, κάνε 4 χρόνια το καθήκον σου, και βγες και βρίσε όσο θες. Να είσαι πολίτης σωστός και μετά βρίσε το σύστημα όσο θες. Η λογική του μου φταίνε όλοι... εγώ έτσι το βλέπω» κατέληξε ο ηθοποιός.
Όπως είπε στο Action 24 «είναι ο Μητσοτάκης με την κυβέρνηση θα πάω με τη δεξιά να βγάλω κανά μεροκάματο, είναι η αριστερά θα θυμηθώ το αριστερό μου παρελθόν».
«Βαθιά-βαθιά αυτό με έχει κάνει ακομμάτιστο» πρόσθεσε ο ηθοποιός ο οποίος παρατήρησε ότι «εμάς στον χώρο μας της τέχνης υπάρχει ένα κομμάτι της αριστεράς και αριστερίλας που είναι σημαίνον γιατί ο πολιτισμός είναι ένα κομμάτι που ξυπνάει τον άνθρωπο, τον βοηθούσε από τις χαμηλότερες τάξεις να φτάσει σε μια συνείδηση».
Όπως πρόσθεσε «με ενδιαφέρει να ακούσω τον λόγο και γιατί καταλήγει να φτάσει σε αυτές τις σκέψεις. Το κομμάτι του εμφυλίου άφησε ένα πολύ βαθύ τραύμα στον Έλληνα που δεν τον έχει αφήσει να κάτσει στο τραπέζι με αυτόν που έχει διαφορετικά πιστεύω. Έχουμε το κακό όταν κάθεσαι με κάποιον αριστερό να λένε "είσαι αριστερός" και αν κάθεσαι με κάποιον ακροδεξιό να λένε "έγινες ακροδεξιός;"».
Στη συνέχεια, δε, ο Λευτέρης Ελευθερίου είπε «είμαι φουλ ισαποστάκιας» επικαλούμενος το παράδειγμα του Σωκράτη που ήταν της λογικής «εγώ πάνω από όλα είμαι Αθηναίος δεν πάει να είναι ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας.
«Ό,τι και να είσαι, με όποιον και να είσαι, κάνε 4 χρόνια το καθήκον σου, και βγες και βρίσε όσο θες. Να είσαι πολίτης σωστός και μετά βρίσε το σύστημα όσο θες. Η λογική του μου φταίνε όλοι... εγώ έτσι το βλέπω» κατέληξε ο ηθοποιός.
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