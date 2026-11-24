Δυσκολίες αντιμετωπίζειστην αναζήτηση εργασίας, παρά το γεγονός ότι έχει κερδίσει δύο Όσκαρ, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, μιλώντας για την έλλειψη αξιόλογων ρόλων στην κινηματογραφική βιομηχανία.Ο 52χρονος ηθοποιός, σε πρόσφατη εμφάνισή του στο podcast «7PM in Brooklyn» υποστήριξε ότι οι ταλαντούχοι ηθοποιοί είναι περισσότεροι από τα καλά σενάρια που έχουν στη διάθεσή τους.«Υπάρχουν περισσότεροι καλοί ηθοποιοί παρά καλά σενάρια. Δεν είναι καν ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ανταγωνίζονται για τους ίδιους ρόλους. Απλώς, από το σύνολο των παραγωγών που γίνονται, ελάχιστες είναι εκείνες που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.Όπως εξήγησε ο Αλί, στη συντριπτική πλειονότητα των παραγωγών που παίρνουν το πράσινο φως δεν υπάρχουν ρόλοι για εκείνον, ανεξάρτητα από τις διακρίσεις που έχει αποσπάσει στη διάρκεια της καριέρας του. «Στη συντριπτική πλειονότητα των πρότζεκτ που παίρνουν τελικά το ‘'πράσινο φως'’, δεν υπάρχουν ρόλοι για μένα. Δεν έχει σημασία ακόμη κι αν έχω κερδίσει 17 Όσκαρ. Αν κάποιος δεν γράφει κάτι για σένα ή δεν εγκρίνει μια παραγωγή έχοντάς σε κατά νου, βρίσκεσαι στην ίδια θέση με όλους τους υπόλοιπους, περιμένοντας και αναζητώντας δουλειά», τόνισε.Παρότι αναγνώρισε ότι οι ηθοποιοί μπορούν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, αναλαμβάνοντας οι ίδιοι την παραγωγή των ταινιών τους, επισήμανε ότι μια τέτοια διαδικασία μπορεί να διαρκέσει από τρία έως πέντε χρόνια.Όταν ρωτήθηκε αν η κατάκτηση ενός Όσκαρ συνιστά ουσιαστική αναγνώριση για τους μαύρους ηθοποιούς, απάντησε: «Είναι περισσότερο λόγια. Δεν μεταφράζεται σε κάτι χειροπιαστό. Δεν θέλεις να βρίσκεσαι σε μια κατάσταση όπου κάποιος λέει: “Α, αυτή είναι η παραγωγή για τη διαφορετικότητα”. Θέλεις απλώς, ως μαύρος, να δουλεύεις πάνω σε εξαιρετικά σενάρια. Δεν αντιλαμβάνεσαι τον εαυτό σου ως κάποιον εξωτικό “άλλο”. Απλώς ζεις τη ζωή σου».Ο Μαχερσάλα Αλί έχει συμμετάσχει σε αρκετές ταινίες που απέσπασαν εξαιρετικές κριτικές στη διάρκεια της καριέρας του. Έχει τιμηθεί δύο φορές με το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου, για τις ταινίες «Moonlight» του 2016 και «Green Book» του 2018.Το 2019, στη διάρκεια του Comic-Con στο Σαν Ντιέγκο, είχε ανακοινωθεί ότι ο ηθοποιός θα αναλάμβανε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Blade» της Marvel. Ωστόσο, η πολυαναμενόμενη παραγωγή βρέθηκε αντιμέτωπη με αλλεπάλληλες καθυστερήσεις, εκτεταμένες αλλαγές στη δημιουργική της κατεύθυνση και αποχωρήσεις σκηνοθετών, προτού τελικά ακυρωθεί νωρίτερα φέτος.