Μαρίνα Σπανού για το ενδεχόμενο συμμετοχής στη Eurovision: Δεν θα μπορούσα να αντέξω το στρες της εκπροσώπησης
Μαρίνα Σπανού για το ενδεχόμενο συμμετοχής στη Eurovision: Δεν θα μπορούσα να αντέξω το στρες της εκπροσώπησης
Όχι τώρα, κάποια άλλη στιγμή, πρόσθεσε η τραγουδίστρια
Για το ενδεχόμενο να βρεθεί στη σκηνή της Eurovision ρωτήθηκε η Μαρίνα Σπανού. Η τραγουδίστρια εξήγησε πως δεν νιώθει προς το παρόν έτοιμη να συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού, αφού δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί το στρες που φέρει η εκπροσώπηση. Παρόλα αυτά, θα ήταν ανοιχτή σε μια συμμετοχή στο μέλλον, με την ίδια να δηλώνει φαν της Eurovision.
Η Μαρίνα Σπανού προχώρησε σε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, και διευκρίνισε πως στην παρούσα φάση δεν θα φανταζόταν τον εαυτό της πάνω στη σκηνή της Eurovision. Όπως είπε, δεν θα μπορούσε να έρθει αντιμέτωπη με το άγχος που βιώνει ένας εκπρόσωπος στον διαγωνισμό.
«Εγώ είμαι πολύ μεγάλη φαν της Eurovision. Αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσα καθόλου να αντέξω το άγχος της Eurovision και όλο αυτό το στρες της εκπροσώπησης και όλα αυτά. Δεν μπορώ να αντέξω το στρες, Παναγία μου! Όχι τώρα, κάποια άλλη στιγμή», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Η Μαρίνα Σπανού προχώρησε σε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, και διευκρίνισε πως στην παρούσα φάση δεν θα φανταζόταν τον εαυτό της πάνω στη σκηνή της Eurovision. Όπως είπε, δεν θα μπορούσε να έρθει αντιμέτωπη με το άγχος που βιώνει ένας εκπρόσωπος στον διαγωνισμό.
«Εγώ είμαι πολύ μεγάλη φαν της Eurovision. Αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσα καθόλου να αντέξω το άγχος της Eurovision και όλο αυτό το στρες της εκπροσώπησης και όλα αυτά. Δεν μπορώ να αντέξω το στρες, Παναγία μου! Όχι τώρα, κάποια άλλη στιγμή», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ειδήσεις σήμερα:
Συνελήφθη 22χρονος ως συνεργός στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Πήγε με τον δικηγόρο του στη ΓΑΔΑ και παραδόθηκε
Οι Έλληνες influencers τζιράρουν €90 εκατ. τον χρόνο - Δείτε τη λίστα με τα ποσά που χρεώνουν και τα κέρδη
Στάθης Καλύβας στον Δανίκα: Η κίνηση Τσίπρα ωφελεί τον Μητσοτάκη και δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ
Συνελήφθη 22χρονος ως συνεργός στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Πήγε με τον δικηγόρο του στη ΓΑΔΑ και παραδόθηκε
Οι Έλληνες influencers τζιράρουν €90 εκατ. τον χρόνο - Δείτε τη λίστα με τα ποσά που χρεώνουν και τα κέρδη
Στάθης Καλύβας στον Δανίκα: Η κίνηση Τσίπρα ωφελεί τον Μητσοτάκη και δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα