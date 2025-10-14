Μαρίνα Σπανού για το ενδεχόμενο συμμετοχής στη Eurovision: Δεν θα μπορούσα να αντέξω το στρες της εκπροσώπησης
GALA
Μαρίνα Σπανού Eurovision

Μαρίνα Σπανού για το ενδεχόμενο συμμετοχής στη Eurovision: Δεν θα μπορούσα να αντέξω το στρες της εκπροσώπησης

Όχι τώρα, κάποια άλλη στιγμή, πρόσθεσε η τραγουδίστρια

Μαρίνα Σπανού για το ενδεχόμενο συμμετοχής στη Eurovision: Δεν θα μπορούσα να αντέξω το στρες της εκπροσώπησης
Για το ενδεχόμενο να βρεθεί στη σκηνή της Eurovision ρωτήθηκε η Μαρίνα Σπανού. Η τραγουδίστρια εξήγησε πως δεν νιώθει προς το παρόν έτοιμη να συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού, αφού δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί το στρες που φέρει η εκπροσώπηση. Παρόλα αυτά, θα ήταν ανοιχτή σε μια συμμετοχή στο μέλλον, με την ίδια να δηλώνει φαν της Eurovision.

Η Μαρίνα Σπανού προχώρησε σε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, και διευκρίνισε πως στην παρούσα φάση δεν θα φανταζόταν τον εαυτό της πάνω στη σκηνή της Eurovision. Όπως είπε, δεν θα μπορούσε να έρθει αντιμέτωπη με το άγχος που βιώνει ένας εκπρόσωπος στον διαγωνισμό.

«Εγώ είμαι πολύ μεγάλη φαν της Eurovision. Αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσα καθόλου να αντέξω το άγχος της Eurovision και όλο αυτό το στρες της εκπροσώπησης και όλα αυτά. Δεν μπορώ να αντέξω το στρες, Παναγία μου! Όχι τώρα, κάποια άλλη στιγμή», ανέφερε.

Δείτε το βίντεο


Φωτογραφία: NDPPHOTO

Ειδήσεις σήμερα:

Συνελήφθη 22χρονος ως συνεργός στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Πήγε με τον δικηγόρο του στη ΓΑΔΑ και παραδόθηκε

Οι Έλληνες influencers τζιράρουν €90 εκατ. τον χρόνο - Δείτε τη λίστα με τα ποσά που χρεώνουν και τα κέρδη

Στάθης Καλύβας στον Δανίκα: Η κίνηση Τσίπρα ωφελεί τον Μητσοτάκη και δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Από τη θρυλική πηγή της Μακεδονίας στην αιχμή της καινοτομίας: η ΣΟΥΡΩΤΗ γράφει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της

Από τη θρυλική πηγή της Μακεδονίας στην αιχμή της καινοτομίας: η ΣΟΥΡΩΤΗ γράφει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της

Με σταθερή ανάπτυξη, επενδύσεις στη βιωσιμότητα και επιστημονική τεκμηρίωση, συνεχίζει να αναδεικνύει τη δύναμη του φυσικού μεταλλικού νερού της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης