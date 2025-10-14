Μαρίνα Σπανού για το ενδεχόμενο συμμετοχής στη Eurovision: Δεν θα μπορούσα να αντέξω το στρες της εκπροσώπησης

εκπομπής «Το Πρωινό», την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, και διευκρίνισε πως στην παρούσα φάση δεν θα φανταζόταν τον εαυτό της πάνω στη σκηνή της Eurovision. Όπως είπε, δεν θα μπορούσε να έρθει αντιμέτωπη με το άγχος που βιώνει ένας εκπρόσωπος στον διαγωνισμό.

Για το ενδεχόμενο να βρεθεί στη σκηνή της Eurovision ρωτήθηκε η Μαρίνα Σπανού . Η τραγουδίστρια εξήγησε πως δεν νιώθει προς το παρόν έτοιμη να συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού, αφού δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί το στρες που φέρει η εκπροσώπηση. Παρόλα αυτά, θα ήταν ανοιχτή σε μια συμμετοχή στο μέλλον, με την ίδια να δηλώνει φαν της Eurovision.Η Μαρίνα Σπανού προχώρησε σε δηλώσεις στην κάμερα της«Εγώ είμαι πολύ μεγάλη φαν της Eurovision. Αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσα καθόλου να αντέξω το άγχος της Eurovision και όλο αυτό το στρες της εκπροσώπησης και όλα αυτά. Δεν μπορώ να αντέξω το στρες, Παναγία μου! Όχι τώρα, κάποια άλλη στιγμή», ανέφερε.Φωτογραφία: NDPPHOTO