Αλεξάνδρα Παντελάκη: Βρήκα τον άνθρωπό μου στα 48, έλεγα ότι αν δεν μου συμβεί ένας αμοιβαίος έρωτας στη ζωή μου θα αρρωστήσω
Αλεξάνδρα Παντελάκη: Βρήκα τον άνθρωπό μου στα 48, έλεγα ότι αν δεν μου συμβεί ένας αμοιβαίος έρωτας στη ζωή μου θα αρρωστήσω
«Η πρώτη λέξη που είπα ήταν "εμπιστοσύνη" και όταν λέω εμπιστοσύνη, εννοώ απόλυτη», εξομολογήθηκε η ηθοποιός για τον σύζυγό της - Παντρεύτηκε τον Τάκη Τζίφα το 2000
Τον άνθρωπό της βρήκε η Αλεξάνδρα Παντελάκη σε ηλικία 48 ετών. Όπως είπε, πίστευε μέχρι τότε πως θα αρρώσταινε εάν θα ζούσε έναν αμοιβαίο έρωτα στη ζωή της.
Η ηθοποιός εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Στούντιο 4» την Τρίτη 24 Νοεμβρίου πως όταν είδε τον Τάκη Τζίφα με τον οποίο παντρεύτηκε το 2000 κατάλαβε πως ήταν αυτό που έψαχνε και το πρώτο συναίσθημα που αισθάνθηκε μαζί του ήταν η εμπιστοσύνη.
Η Αλεξάνδρα Παντελάκη επισήμανε πως στην αρχή ήταν πολύ επιφυλακτική μαζί του: «Ναι, βρήκα τον άνθρωπο της ζωής μου στα 48 μου. Το λέω και το ξαναλέω. Οι περισσότερες φίλες μου έλεγαν στα 45 "αφού δεν μου συνέβη μέχρι τώρα, τώρα δεν θα μου συμβεί, να κάνουμε κάτι περιστασιακό". Λοιπόν, άσε τα περιστασιακά. Όταν είσαι πραγματικά ανοιχτός... Κι εγώ έλεγα ότι αν δεν μου συμβεί αυτό στη ζωή μου, ένας αμοιβαίος έρωτας, θα αρρωστήσω. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν τύχη, γιατί και ο έρωτας είναι τύχη καμιά φορά. Αλλά καμιά φορά είναι μπροστά σου και δεν τον βλέπεις, είναι στραβομάρα. Τον είδα, λίγο καχύποπτη και έντρομη στην αρχή. Ήμουν ένα αμυνόμενο πλάσμα. Όντας μόνος σου στη ζωή και ειδικά στο θέατρο, είσαι σε αμύνες. Αλλά το είδα, ρε παιδιά, και το κατάλαβα. Δηλαδή, η πρώτη λέξη που είπα ήταν "εμπιστοσύνη". Όταν λέω εμπιστοσύνη, εννοώ απόλυτη. Αφού πίστευα ότι μου τον έστειλαν οι γονείς μου από τον ουρανό. Ήταν και μαμά και μπαμπάς. Δυστυχώς, δεν έχουμε παιδιά», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός δήλωσε ότι μαζί του είδε μία πλευρά του εαυτού της που δεν γνώριζε πως είχε. Ακόμη και η φωνή της άλλαζε και γινόταν πιο τρυφερή: «Ο άντρας μου την ανέσυρε αυτή τη φωνή», ανέφερε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Αλεξάνδρα Παντελάκη μίλησε για την πορεία της στον χώρο της τηλεόρασης, του θεάτρου και του κινηματογράφου και εξήγησε πως από πολύ νωρίς της αποδόθηκε ο όρος «καρατερίστα» και οι ρόλοι που αναλάμβανε ήταν εκείνοι της μητέρας. Το γεγονός αυτό την κούρασε.
«Είναι ένας όρος ο οποίος με έχει βασανίσει. Οι παλιοί σκηνοθέτες κυρίως έκαναν διαχωρισμό. Εγώ ήμουν στη σχολή Κατσέλη μαζί με τον Δημήτρη Καταλειφό. Όλες οι κοπέλες έπαιρναν Νίνες, Σόνιες, Ιουλίετες. Εγώ και ο Καταλειφός, τους γονείς. Πάω, του λέω "Δάσκαλε, όλες οι κοπέλες παίζουν ό,τι θέλουν, εγώ τι θα κάνω; Δηλαδή άμα κάνω από τώρα τις μάνες, όταν μεγαλώσω τι θα κάνω;". "Τις ίδιες μάνες, καλύτερα, παιδί μου. Και να ευχαριστείς τον Θεό που είσαι καρατερίστα και θα παίζεις μέχρι τα 90". Παιδιά, το είπε κι έγινε. Απλώς έχω κουραστεί να κάνω τις μάνες. Δεν γίνεται από 20 χρονών... Έχω κάνει έναν κατάλογο με τους ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου που έκαναν τα παιδιά μου. Οι περισσότεροι είναι μεγαλύτεροί μου...», είπε με χιούμορ.
Η ηθοποιός εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Στούντιο 4» την Τρίτη 24 Νοεμβρίου πως όταν είδε τον Τάκη Τζίφα με τον οποίο παντρεύτηκε το 2000 κατάλαβε πως ήταν αυτό που έψαχνε και το πρώτο συναίσθημα που αισθάνθηκε μαζί του ήταν η εμπιστοσύνη.
Η Αλεξάνδρα Παντελάκη επισήμανε πως στην αρχή ήταν πολύ επιφυλακτική μαζί του: «Ναι, βρήκα τον άνθρωπο της ζωής μου στα 48 μου. Το λέω και το ξαναλέω. Οι περισσότερες φίλες μου έλεγαν στα 45 "αφού δεν μου συνέβη μέχρι τώρα, τώρα δεν θα μου συμβεί, να κάνουμε κάτι περιστασιακό". Λοιπόν, άσε τα περιστασιακά. Όταν είσαι πραγματικά ανοιχτός... Κι εγώ έλεγα ότι αν δεν μου συμβεί αυτό στη ζωή μου, ένας αμοιβαίος έρωτας, θα αρρωστήσω. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν τύχη, γιατί και ο έρωτας είναι τύχη καμιά φορά. Αλλά καμιά φορά είναι μπροστά σου και δεν τον βλέπεις, είναι στραβομάρα. Τον είδα, λίγο καχύποπτη και έντρομη στην αρχή. Ήμουν ένα αμυνόμενο πλάσμα. Όντας μόνος σου στη ζωή και ειδικά στο θέατρο, είσαι σε αμύνες. Αλλά το είδα, ρε παιδιά, και το κατάλαβα. Δηλαδή, η πρώτη λέξη που είπα ήταν "εμπιστοσύνη". Όταν λέω εμπιστοσύνη, εννοώ απόλυτη. Αφού πίστευα ότι μου τον έστειλαν οι γονείς μου από τον ουρανό. Ήταν και μαμά και μπαμπάς. Δυστυχώς, δεν έχουμε παιδιά», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός δήλωσε ότι μαζί του είδε μία πλευρά του εαυτού της που δεν γνώριζε πως είχε. Ακόμη και η φωνή της άλλαζε και γινόταν πιο τρυφερή: «Ο άντρας μου την ανέσυρε αυτή τη φωνή», ανέφερε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Αλεξάνδρα Παντελάκη μίλησε για την πορεία της στον χώρο της τηλεόρασης, του θεάτρου και του κινηματογράφου και εξήγησε πως από πολύ νωρίς της αποδόθηκε ο όρος «καρατερίστα» και οι ρόλοι που αναλάμβανε ήταν εκείνοι της μητέρας. Το γεγονός αυτό την κούρασε.
«Είναι ένας όρος ο οποίος με έχει βασανίσει. Οι παλιοί σκηνοθέτες κυρίως έκαναν διαχωρισμό. Εγώ ήμουν στη σχολή Κατσέλη μαζί με τον Δημήτρη Καταλειφό. Όλες οι κοπέλες έπαιρναν Νίνες, Σόνιες, Ιουλίετες. Εγώ και ο Καταλειφός, τους γονείς. Πάω, του λέω "Δάσκαλε, όλες οι κοπέλες παίζουν ό,τι θέλουν, εγώ τι θα κάνω; Δηλαδή άμα κάνω από τώρα τις μάνες, όταν μεγαλώσω τι θα κάνω;". "Τις ίδιες μάνες, καλύτερα, παιδί μου. Και να ευχαριστείς τον Θεό που είσαι καρατερίστα και θα παίζεις μέχρι τα 90". Παιδιά, το είπε κι έγινε. Απλώς έχω κουραστεί να κάνω τις μάνες. Δεν γίνεται από 20 χρονών... Έχω κάνει έναν κατάλογο με τους ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου που έκαναν τα παιδιά μου. Οι περισσότεροι είναι μεγαλύτεροί μου...», είπε με χιούμορ.
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