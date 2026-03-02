Μαρίνα Σπανού για τον ελληνικό τελικό της Eurovision: Ως κριτική επιτροπή δώσαμε το 12άρι στον Akyla γιατί είδαμε το πάθος του

την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό, που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο, στη Βιέννη,

Πριν από μερικές ημέρες δόθηκαν στη δημοσιότητα και τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας του κοινού για τον ελληνικό τελικό «Sing For Greece 2026». Ο Ακύλας πήρε 12 βαθμούς από τη διεθνή και απο την ελληνική επιτροπή και 24 από το κοινό. Συνολικά καταμετρήθηκαν πάνω από 162.000 ψήφοι μέσω διαδικτυακής ψηφοφορίας και SMS. Ο Ακύλας έφτασε στην κορυφή και εξασφάλισεσυγκεντρώνοντας συγκεκριμένα 59.834 ψήφους.