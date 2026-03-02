Μαρίνα Σπανού για τον ελληνικό τελικό της Eurovision: Ως κριτική επιτροπή δώσαμε το 12άρι στον Akyla γιατί είδαμε το πάθος του
Το «Ferto» ήταν από τα τραγούδια που είχα ξεχωρίσει, πιστεύω θα σκίσει, πρόσθεσε η τραγουδίστρια
Για τη νίκη του Ακύλα στον ελληνικό τελικό της Eurovision μίλησε η Μαρίνα Σπανού και δήλωσε πως με χαρά η κριτική επιτροπή, στην οποία συμμετείχε και η ίδια, έδωσε το 12άρι στον νεαρό τραγουδιστή, καθώς φάνηκε το πάθος του.
Η Μαρίνα Σπανού ανέφερε επίσης στην εκπομπή «Breakfast@Star» τη Δευτέρα 2 Μαρτίου πως το «Ferto» ήταν από τα τραγούδια που είχε ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή και πως η εμπειρία της στη βραδιά εκείνη ήταν πολύ ευχάριστη.
Η τραγουδίστρια είπε χαρακτηριστικά: «Είμαι πολύ χαρούμενη που πάει ο Ακύλας στη Eurovision, είναι ένα καταπληκτικό παιδί και πιστεύω ότι θα σκίσει. Δεν ήξερα τι θα αποφασίσει ο κόσμος, αλλά σίγουρα το “Ferto” ήταν από τα τραγούδια που είχα ξεχωρίσει στο “Sing for Greece”. Σαν κριτική επιτροπή δώσαμε το 12άρι στον Ακύλα γιατί είδαμε τη χαρά και το πάθος του. Η πρόταση για την κριτική επιτροπή ήρθε μέσα από ένα τυχαίο τηλέφωνο και αιφνιδιάστηκα. Παρόλο που δεν έχω καμία σχέση με τη Eurovision, είναι ευχάριστο που δίνονται τέτοια βήματα σε νέους καλλιτέχνες».
Πριν από μερικές ημέρες δόθηκαν στη δημοσιότητα και τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας του κοινού για τον ελληνικό τελικό «Sing For Greece 2026». Ο Ακύλας πήρε 12 βαθμούς από τη διεθνή και απο την ελληνική επιτροπή και 24 από το κοινό. Συνολικά καταμετρήθηκαν πάνω από 162.000 ψήφοι μέσω διαδικτυακής ψηφοφορίας και SMS. Ο Ακύλας έφτασε στην κορυφή και εξασφάλισε την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό, που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο, στη Βιέννη, συγκεντρώνοντας συγκεκριμένα 59.834 ψήφους.
