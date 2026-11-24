Η έκκληση της Μαρίας Μαζωνάκη προς σάιτ και κανάλια: Χρησιμοποιείστε αληθινές φωτογραφίες του αδελφού μου, χωρίς να αλλοιώνετε τα χαρακτηριστικά του
Η έκκληση της Μαρίας Μαζωνάκη προς σάιτ και κανάλια: Χρησιμοποιείστε αληθινές φωτογραφίες του αδελφού μου, χωρίς να αλλοιώνετε τα χαρακτηριστικά του
Το πρόσωπο και το χαμόγελό του δεν χρειάζονται καμία τεχνητή παρέμβαση, ανέφερε σε ανάρτησή της η αδελφή του τραγουδιστή
Έκκληση προς τα σάιτ και τα κανάλια που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία εικόνων του Γιώργου Μαζωνάκη απηύθυνε η αδελφή του ζητώντας να μην αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.
Μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, η Μαρία Μαζωνάκη κάλεσε όσους δημιουργούν σχετικό περιεχόμενο να αξιοποιούν αυθεντικές φωτογραφίες του τραγουδιστή, χωρίς ψηφιακές παρεμβάσεις. Παράλληλα, έσπευσε να ευχαριστήσει όσους τον στηρίζουν.
«Μια μικρή παράκληση προς τις σελίδες και τα κανάλια που δημιουργούν κάρτες για τον αδερφό μου με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Σας παρακαλώ, χρησιμοποιείτε τις αληθινές του φωτογραφίες, χωρίς να αλλοιώνετε τα χαρακτηριστικά του. Έχει τόσες όμορφες φωτογραφίες... Το πρόσωπο και το χαμόγελό του δεν χρειάζονται καμία τεχνητή παρέμβαση. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για τη στήριξη και τον σεβασμό σας», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η Μαρία Μαζωνάκη.
Δείτε την ανάρτησή της
Μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, η Μαρία Μαζωνάκη κάλεσε όσους δημιουργούν σχετικό περιεχόμενο να αξιοποιούν αυθεντικές φωτογραφίες του τραγουδιστή, χωρίς ψηφιακές παρεμβάσεις. Παράλληλα, έσπευσε να ευχαριστήσει όσους τον στηρίζουν.
«Μια μικρή παράκληση προς τις σελίδες και τα κανάλια που δημιουργούν κάρτες για τον αδερφό μου με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Σας παρακαλώ, χρησιμοποιείτε τις αληθινές του φωτογραφίες, χωρίς να αλλοιώνετε τα χαρακτηριστικά του. Έχει τόσες όμορφες φωτογραφίες... Το πρόσωπο και το χαμόγελό του δεν χρειάζονται καμία τεχνητή παρέμβαση. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για τη στήριξη και τον σεβασμό σας», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η Μαρία Μαζωνάκη.
Δείτε την ανάρτησή της
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