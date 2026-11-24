Εκατοντάδες προϊόντα με εκπτώσεις έως και -50% στη Black Friday της IKEA γίνονται η αφορμή για νέες ιδέες, μικρές ανανεώσεις και λύσεις που ίσως δεν είχες σκεφτεί.
Πάρις Μπρόσναν για τον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο: Ο σκηνοθέτης δεν ήξερε καν το όνομά μου, όταν με επέλεξε
Πάρις Μπρόσναν για τον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο: Ο σκηνοθέτης δεν ήξερε καν το όνομά μου, όταν με επέλεξε
Είδε μια φωτογραφία μου και είπε «Θέλω αυτόν τον τύπο για πρωταγωνιστή στην ταινία μου», εξήγησε ο γιος του 73χρονου ηθοποιού
Στα σχόλια που τον θέλουν να επωφελείται επαγγελματικά από το επώνυμό του απάντησε ο γιος του Πιρς Μπρόσναν, Πάρις, αποκαλύπτοντας ότι εξασφάλισε τον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο χωρίς ο σκηνοθέτης της ταινίας να γνωρίζει ποιος ήταν.
Ο μικρότερος γιος του 73χρονου ηθοποιού έκανε το υποκριτικό του ντεμπούτο πέρυσι στο πλευρό του πατέρα του, έπειτα από πρόταση του ίδιου του ηθοποιού. Ο 25χρονος Πάρις Μπρόσναν, ο οποίος δραστηριοποιείται επίσης στον χώρο του μόντελινγκ και της τέχνης, ανέλαβε στη συνέχεια τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Seniors», τον οποίο, όπως υποστηρίζει, εξασφάλισε με την αξία του.
«Ο σκηνοθέτης, Λανς Κλαρκ, είδε μια φωτογραφία μου από μια φωτογράφιση που είχα κάνει με έναν φίλο και είπε: “Θέλω αυτόν τον τύπο για πρωταγωνιστή στην ταινία μου”», δήλωσε στο ισπανικό Vanity Fair. «Δεν νομίζω ότι γνώριζε ποιος ήμουν. Δεν ήξερε καν το όνομά μου τότε. Μου άρεσε που με επέλεξε με αυτόν τον τρόπο», πρόσθεσε.
«Αυτό σήμαινε ότι με εκτιμούσαν για το ταλέντο μου και για όσα μπορούσα να προσφέρω στον ρόλο, όχι για την καταγωγή μου ή τις οικογενειακές μου διασυνδέσεις. Είμαι περήφανος για το από πού προέρχομαι, αλλά είναι σημαντικό για εμένα να χτίσω κάτι που να αισθάνομαι πραγματικά ότι είναι δικό μου. Ξέρω ότι αυτό απαιτεί χρόνο και θέλω η δουλειά μου να μιλά από μόνη της», σημείωσε.
«Ήταν η ταινία του πατέρα μου και δεν είχα καμία πρόθεση να συμμετάσχω σε αυτή. Όλα προέκυψαν πολύ φυσικά. Ο πατέρας μου πρότεινε να κάνω μια μικρή εμφάνιση μπροστά στην κάμερα», εξήγησε.
«Όλοι ήταν ευπρόσδεκτοι σε αυτή την παραγωγή. Νομίζω ότι στην ταινία εμφανίστηκε και η κόρη του σκηνοθέτη, ενώ κάποιοι οδηγοί και μέλη του συνεργείου είχαν επίσης τη δική τους στιγμή μπροστά στην κάμερα. Ήταν πολύ ωραία. Δεν το αντιμετώπισα σκεπτόμενος ότι αυτό ήταν το υποκριτικό μου ντεμπούτο. Περισσότερο το είδα ως μια ευχάριστη εμπειρία που μπορούσα να μοιραστώ με τον πατέρα και τον αδελφό μου», συνέχισε.
Το τρέιλερ της ταινίας Seniors
«Ήταν μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία να μπορώ να παίξω δίπλα στον πατέρα μου και μου γεννήθηκε η περιέργεια να εξερευνήσω περισσότερο αυτή την πλευρά του κινηματογράφου», κατέληξε.
Στην ταινία «Seniors», η οποία κυκλοφόρησε στις αμερικανικές κινηματογραφικές αίθουσες τον περασμένο μήνα, ο Πάρις Μπρόσναν υποδύεται έναν έφηβο με προβλήματα, ο οποίος φιλοδοξεί να γίνει συγγραφέας και βρίσκει έναν απροσδόκητο μέντορα, ενώ εκτελεί κοινωφελή εργασία σε έναν οίκο ευγηρίας.
Ο Πιρς Μπρόσναν είχε υπερασπιστεί στο παρελθόν την απόφαση του γιου του να ακολουθήσει τον δρόμο της υποκριτικής, υποστηρίζοντας ότι το διάσημο επώνυμό του δεν θα έπρεπε να τον αποθαρρύνει από το να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο επάγγελμα.
Σε συνέντευξή του στο περιοδικό The Sunday Times Magazine τον περασμένο Αύγουστο, ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι συμβούλευσε τον γιο του να εκπαιδευτεί και να μελετήσει, εφόσον επιθυμεί να πετύχει στον χώρο. Ο Πάρις Μπρόσναν αναγνώρισε επίσης τα πλεονεκτήματα που συνεπάγεται το γεγονός ότι είναι γιος ενός σταρ του Χόλιγουντ, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι επιθυμεί η δουλειά του να κρίνεται με βάση τη δική της αξία.
Παρά τη δημοσιότητα που συνοδεύει τον πατέρα του, ο Πάρις, γιος του Πιρς Μπρόσναν και της δημοσιογράφου Κίλι Σέι Σμιθ, υποστήριξε ότι μεγάλωσε σε ένα απόλυτα φυσιολογικό οικογενειακό περιβάλλον. «Τρώμε μαζί σχεδόν κάθε δεύτερη μέρα και περνάμε μαζί τις γιορτές. Ο αδελφός μου κι εγώ μεγαλώσαμε με υπέροχους γονείς. Ο πατέρας μου μάς πήγαινε στο σχολείο και μας μαγείρευε. Είμαστε τυχεροί που έχουμε καταπληκτικούς γονείς, οι οποίοι μας εμπνέουν, ανεξάρτητα από το επάγγελμά τους».
Ο Πάρις Μπρόσναν είναι πλέον αποφασισμένος να συνεχίσει την εκπαίδευσή του στην υποκριτική, χωρίς να εγκαταλείψει το άλλο μεγάλο του πάθος, τη ζωγραφική. Στις αρχές του επόμενου έτους αναμένεται να επιστρέψει στο Λονδίνο για μια νέα έκθεση έργων του, μετά την πρώτη του παρουσίαση στη Βρετανία τον Φεβρουάριο, στην γκαλερί Clarendon Fine Art του Μέιφερ.
Ο μικρότερος γιος του 73χρονου ηθοποιού έκανε το υποκριτικό του ντεμπούτο πέρυσι στο πλευρό του πατέρα του, έπειτα από πρόταση του ίδιου του ηθοποιού. Ο 25χρονος Πάρις Μπρόσναν, ο οποίος δραστηριοποιείται επίσης στον χώρο του μόντελινγκ και της τέχνης, ανέλαβε στη συνέχεια τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Seniors», τον οποίο, όπως υποστηρίζει, εξασφάλισε με την αξία του.
«Ο σκηνοθέτης, Λανς Κλαρκ, είδε μια φωτογραφία μου από μια φωτογράφιση που είχα κάνει με έναν φίλο και είπε: “Θέλω αυτόν τον τύπο για πρωταγωνιστή στην ταινία μου”», δήλωσε στο ισπανικό Vanity Fair. «Δεν νομίζω ότι γνώριζε ποιος ήμουν. Δεν ήξερε καν το όνομά μου τότε. Μου άρεσε που με επέλεξε με αυτόν τον τρόπο», πρόσθεσε.
«Αυτό σήμαινε ότι με εκτιμούσαν για το ταλέντο μου και για όσα μπορούσα να προσφέρω στον ρόλο, όχι για την καταγωγή μου ή τις οικογενειακές μου διασυνδέσεις. Είμαι περήφανος για το από πού προέρχομαι, αλλά είναι σημαντικό για εμένα να χτίσω κάτι που να αισθάνομαι πραγματικά ότι είναι δικό μου. Ξέρω ότι αυτό απαιτεί χρόνο και θέλω η δουλειά μου να μιλά από μόνη της», σημείωσε.
Pierce Brosnan's son hits back at nepo baby claims and insists director had no idea who he was when he landed his first starring role https://t.co/KWfJpix4dz— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 24, 2026
Το κινηματογραφικό ντεμπούτο στο πλευρό του πατέρα τουΟ Πάρις Μπρόσναν έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη δίπλα στον πατέρα του, στο γουέστερν «The Unholy Trinity» το 2025. Ο ίδιος και ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο 29χρονος Ντίλαν, περνούσαν χρόνο με τον πατέρα τους στη Μοντάνα, όπου πραγματοποιούνταν τα γυρίσματα της ταινίας, όταν προέκυψε η ευκαιρία.
«Ήταν η ταινία του πατέρα μου και δεν είχα καμία πρόθεση να συμμετάσχω σε αυτή. Όλα προέκυψαν πολύ φυσικά. Ο πατέρας μου πρότεινε να κάνω μια μικρή εμφάνιση μπροστά στην κάμερα», εξήγησε.
«Όλοι ήταν ευπρόσδεκτοι σε αυτή την παραγωγή. Νομίζω ότι στην ταινία εμφανίστηκε και η κόρη του σκηνοθέτη, ενώ κάποιοι οδηγοί και μέλη του συνεργείου είχαν επίσης τη δική τους στιγμή μπροστά στην κάμερα. Ήταν πολύ ωραία. Δεν το αντιμετώπισα σκεπτόμενος ότι αυτό ήταν το υποκριτικό μου ντεμπούτο. Περισσότερο το είδα ως μια ευχάριστη εμπειρία που μπορούσα να μοιραστώ με τον πατέρα και τον αδελφό μου», συνέχισε.
Το τρέιλερ της ταινίας Seniors
«Ήταν μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία να μπορώ να παίξω δίπλα στον πατέρα μου και μου γεννήθηκε η περιέργεια να εξερευνήσω περισσότερο αυτή την πλευρά του κινηματογράφου», κατέληξε.
Στην ταινία «Seniors», η οποία κυκλοφόρησε στις αμερικανικές κινηματογραφικές αίθουσες τον περασμένο μήνα, ο Πάρις Μπρόσναν υποδύεται έναν έφηβο με προβλήματα, ο οποίος φιλοδοξεί να γίνει συγγραφέας και βρίσκει έναν απροσδόκητο μέντορα, ενώ εκτελεί κοινωφελή εργασία σε έναν οίκο ευγηρίας.
Ο Πιρς Μπρόσναν είχε υπερασπιστεί στο παρελθόν την απόφαση του γιου του να ακολουθήσει τον δρόμο της υποκριτικής, υποστηρίζοντας ότι το διάσημο επώνυμό του δεν θα έπρεπε να τον αποθαρρύνει από το να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο επάγγελμα.
Η στήριξη του Πιρς Μπρόσναν και τα παιδικά του χρόνια
Σε συνέντευξή του στο περιοδικό The Sunday Times Magazine τον περασμένο Αύγουστο, ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι συμβούλευσε τον γιο του να εκπαιδευτεί και να μελετήσει, εφόσον επιθυμεί να πετύχει στον χώρο. Ο Πάρις Μπρόσναν αναγνώρισε επίσης τα πλεονεκτήματα που συνεπάγεται το γεγονός ότι είναι γιος ενός σταρ του Χόλιγουντ, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι επιθυμεί η δουλειά του να κρίνεται με βάση τη δική της αξία.
Παρά τη δημοσιότητα που συνοδεύει τον πατέρα του, ο Πάρις, γιος του Πιρς Μπρόσναν και της δημοσιογράφου Κίλι Σέι Σμιθ, υποστήριξε ότι μεγάλωσε σε ένα απόλυτα φυσιολογικό οικογενειακό περιβάλλον. «Τρώμε μαζί σχεδόν κάθε δεύτερη μέρα και περνάμε μαζί τις γιορτές. Ο αδελφός μου κι εγώ μεγαλώσαμε με υπέροχους γονείς. Ο πατέρας μου μάς πήγαινε στο σχολείο και μας μαγείρευε. Είμαστε τυχεροί που έχουμε καταπληκτικούς γονείς, οι οποίοι μας εμπνέουν, ανεξάρτητα από το επάγγελμά τους».
Ο Πάρις Μπρόσναν είναι πλέον αποφασισμένος να συνεχίσει την εκπαίδευσή του στην υποκριτική, χωρίς να εγκαταλείψει το άλλο μεγάλο του πάθος, τη ζωγραφική. Στις αρχές του επόμενου έτους αναμένεται να επιστρέψει στο Λονδίνο για μια νέα έκθεση έργων του, μετά την πρώτη του παρουσίαση στη Βρετανία τον Φεβρουάριο, στην γκαλερί Clarendon Fine Art του Μέιφερ.
Τα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια
Ερωτηθείς για τα επόμενα βήματα της καριέρας του, απάντησε: «Περισσότερες σπουδές υποκριτικής, τελειοποίηση της τεχνικής μου, μάθηση, προσπάθεια να γίνομαι καλύτερος και πολλές οντισιόν. Ανυπομονώ πραγματικά να συμμετάσχω σε περισσότερες παραγωγές, να κάνω ταινίες και να συνεργαστώ με ανθρώπους που θαυμάζω».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα