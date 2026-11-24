Πάρις Μπρόσναν για τον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο: Ο σκηνοθέτης δεν ήξερε καν το όνομά μου, όταν με επέλεξε

Είδε μια φωτογραφία μου και είπε «Θέλω αυτόν τον τύπο για πρωταγωνιστή στην ταινία μου», εξήγησε ο γιος του 73χρονου ηθοποιού