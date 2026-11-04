H κόρη του Μάικλ Τζάκσον καταγγέλλει σπατάλες εκατομμυρίων από την περιουσία του πατέρα της: Τα ιδιωτικά τζετ και οι υπέρογκες αμοιβές

Ο διαχειριστής της περιουσίας απορρίπτει τις καταγγελίες της Πάρις Τζάκσον, υποστηρίζοντας ότι οι οικονομικές επιδόσεις της διαχείρισης αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά της





Η κόρη του







Η Τζάκσον υποστηρίζει ότι από τα έγγραφα απουσιάζουν σημαντικές οικονομικές πληροφορίες για 18 επιχειρήσεις που ανήκουν στην περιουσία του πατέρα της. Παράλληλα, οι δικηγόροι της αμφισβητούν τις δαπάνες για τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών, καθώς και ένα ποσό ύψους 604.850,09 δολαρίων, το οποίο, όπως ισχυρίζονται, αφορά μη προσδιορισμένες χρεώσεις πιστωτικών καρτών και δικηγορικών γραφείων.



Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον επικρίνει επίσης την απόφαση να καταβληθούν χρήματα στον καθηγητή της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Χάρβαρντ, Τζέιμς Σεμπένιους, για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Όπως υποστηρίζει, το έργο του καθηγητή εξυπηρετούσε κυρίως την προβολή του Τζον Μπράνκα ως «θρυλικού» δικηγόρου, αντί να προσφέρει ουσιαστικό όφελος στην περιουσία.

Οι αμοιβές εκατομμυρίων και τα 440 εκατ. δολάρια σε τραπεζικούς λογαριασμούς Στη δικαστική προσφυγή τίθενται επίσης ερωτήματα για τα μεγάλα ποσά που δαπανήθηκαν σε υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων, χωρίς, σύμφωνα με την πλευρά της Πάρις Τζάκσον, να υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση.



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Η νομική ομάδα της θέτει ακόμη το ερώτημα γιατί περισσότερα από 440 εκατομμύρια δολάρια παρέμεναν κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς με χαμηλές αποδόσεις, αντί να αξιοποιούνται με πιο αποδοτικό τρόπο.



Παράλληλα, υποστηρίζει ότι ο Μπράνκα ενδιαφέρεται πρωτίστως για την αύξηση των ακαθάριστων εσόδων από την εμπορική εκμετάλλευση του έργου του Μάικλ Τζάκσον, καθώς η δομή της αμοιβής του συνδέεται με αυτά τα έσοδα.



Οι καταγγελίες για την ταινία «Michael» Ένα ακόμη σημείο αντιπαράθεσης αφορά στην βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον, με τίτλο «Michael». Οι δικηγόροι της ισχυρίζονται ότι ο Τζον Μπράνκα, ο οποίος συμμετείχε στην παραγωγή της ταινίας ως εκτελεστικός παραγωγός, σπατάλησε εκατομμύρια δολάρια σε επαναληπτικά γυρίσματα, χωρίς να έχει ανακτήσει το σχετικό κόστος. Επισημαίνουν, μάλιστα, ότι στην ταινία ο Μπράνκα εμφανίζεται ως χαρακτήρας, τον οποίο υποδύεται ο Μάιλς Τέλερ.

Τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση της περιουσίας του πατέρα της, αμφισβητεί η Πάρις Τζάκσον καταγγέλλοντας αδιαφανείς οικονομικές συναλλαγές, υπέρογκες αμοιβές και δαπάνες εκατομμυρίων δολαρίων για ιδιωτικά αεροσκάφη, δικηγόρους και δημόσιες σχέσεις.Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον , η οποία επιδιώκει να μεταφερθούν 600 εκατομμύρια δολάρια στο οικογενειακό καταπίστευμα , προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, ζητώντας να απορριθεί ο τελευταίος οικονομικός απολογισμός της διαχείρισης και να κατατεθούν νέα, πλήρη στοιχεία.Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το TMZ, η νομική ομάδα της Πάρις Τζάκσον κατέθεσε ενστάσεις κατά του τελευταίου οικονομικού απολογισμού για το οικονομικό έτος 2022 που υπέβαλε τον Απρίλιο ο Τζον Μπράνκα, ένας από τους εκτελεστές της διαθήκης και διαχειριστές της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον.Η Τζάκσον υποστηρίζει ότι από τα έγγραφα απουσιάζουν σημαντικές οικονομικές πληροφορίες για 18 επιχειρήσεις που ανήκουν στην περιουσία του πατέρα της. Παράλληλα, οι δικηγόροι της αμφισβητούν τις δαπάνες για τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών, καθώς και ένα ποσό ύψους 604.850,09 δολαρίων, το οποίο, όπως ισχυρίζονται, αφορά μη προσδιορισμένες χρεώσεις πιστωτικών καρτών και δικηγορικών γραφείων.Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον επικρίνει επίσης την απόφαση να καταβληθούν χρήματα στον καθηγητή της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Χάρβαρντ, Τζέιμς Σεμπένιους, για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Όπως υποστηρίζει, το έργο του καθηγητή εξυπηρετούσε κυρίως την προβολή του Τζον Μπράνκα ως «θρυλικού» δικηγόρου, αντί να προσφέρει ουσιαστικό όφελος στην περιουσία.Στη δικαστική προσφυγή τίθενται επίσης ερωτήματα για τα μεγάλα ποσά που δαπανήθηκαν σε υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων, χωρίς, σύμφωνα με την πλευρά της Πάρις Τζάκσον, να υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση.Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε δικηγορικές αμοιβές ύψους 3.827.520,20 δολαρίων, καθώς και σε 9.415.074 δολάρια που καταβλήθηκαν ως αμοιβές στους διαχειριστές της περιουσίας, Τζον Μπράνκα και Τζον ΜακΚλέιν, ο οποίος επίσης έχει φύγει από τη ζωή.Η νομική ομάδα της θέτει ακόμη το ερώτημα γιατί περισσότερα από 440 εκατομμύρια δολάρια παρέμεναν κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς με χαμηλές αποδόσεις, αντί να αξιοποιούνται με πιο αποδοτικό τρόπο.Παράλληλα, υποστηρίζει ότι ο Μπράνκα ενδιαφέρεται πρωτίστως για την αύξηση των ακαθάριστων εσόδων από την εμπορική εκμετάλλευση του έργου του Μάικλ Τζάκσον, καθώς η δομή της αμοιβής του συνδέεται με αυτά τα έσοδα.Ένα ακόμη σημείο αντιπαράθεσης αφορά στην βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον, με τίτλο «Michael». Οι δικηγόροι της ισχυρίζονται ότι ο Τζον Μπράνκα, ο οποίος συμμετείχε στην παραγωγή της ταινίας ως εκτελεστικός παραγωγός, σπατάλησε εκατομμύρια δολάρια σε επαναληπτικά γυρίσματα, χωρίς να έχει ανακτήσει το σχετικό κόστος. Επισημαίνουν, μάλιστα, ότι στην ταινία ο Μπράνκα εμφανίζεται ως χαρακτήρας, τον οποίο υποδύεται ο Μάιλς Τέλερ.



Η απάντηση της πλευράς Μπράνκα: Από χρέη 500 εκατ. σε έσοδα 3 δισ. δολαρίων Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον απορρίπτουν τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι οι οικονομικές επιδόσεις της διαχείρισης αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά της.



«Για ακόμη μία φορά, η νομική ομάδα της κυρίας Τζάκσον επαναλαμβάνει τις ίδιες αβάσιμες αιτιάσεις και αρνείται να αναγνωρίσει τη μοναδική δομή της περιουσίας, η οποία λειτουργεί ως μια δυναμική επιχειρηματική δραστηριότητα, με τις συνήθεις δαπάνες και λειτουργικά έξοδα», δήλωσε εκπρόσωπος στο TMZ.



Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι οι διαχειριστές κατάφεραν να μετατρέψουν μια υπερχρεωμένη περιουσία σε μία από τις πιο επιτυχημένες οικονομικά κληρονομιές στην ιστορία της μουσικής βιομηχανίας.



«Καμία ρητορική δεν μπορεί να κρύψει το γεγονός ότι οι εκτελεστές της διαθήκης παρέλαβαν μια περιουσία με χρέη 500 εκατομμυρίων δολαρίων όταν πέθανε ο Μάικλ και τη μετέτρεψαν στην πιο επιτυχημένη περιουσία στην ιστορία, δημιουργώντας έσοδα 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και τη μεγαλύτερη κινηματογραφική βιογραφία όλων των εποχών, με εισπράξεις που ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως», πρόσθεσε.



Οι δικηγόροι της Πάρις Τζάκσον ζητούν από το δικαστήριο να μην εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό που έχει κατατεθεί και να υποχρεώσει τον διαχειριστή της περιουσίας να υποβάλει νέο, πλήρη και ακριβή απολογισμό, με αναλυτική καταγραφή των οικονομικών στοιχείων.



Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί σε δικαστική ακρόαση που έχει προγραμματιστεί για τις 7 Δεκεμβρίου.