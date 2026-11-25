Ανατιμήσεις έως 12% στα είδη έκτακτης ανάγκης – Οι δυσλειτουργίες σε αερομεταφορές και τράπεζες εντείνουν τους φόβους των καταναλωτών





Ανάλυση του Bloomberg Economics, βασισμένη στις τιμές προϊόντων που διατίθενται μέσω διαδικτύου, καταγράφει σημαντικές







Οι τιμές των συγκεκριμένων προϊόντων σημείωσαν ιδιαίτερα μεγάλες αυξήσεις τον Νοέμβριο, έπειτα από διαδοχικές τεχνικές δυσλειτουργίες που επηρέασαν τις αερομεταφορές, τις τράπεζες, ακόμη και την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NSA).



Τα περιστατικά αυτά ενίσχυσαν τις ανησυχίες σχετικά με την ανθεκτικότητα της οικονομίας και των κρίσιμων υποδομών, ενώ η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης και η δυνατότητα αξιοποίησής της για την παραβίαση πληροφοριακών συστημάτων έχουν εντείνει τους φόβους μέρους των καταναλωτών.



Αύξηση 12% στις τιμές των τροφίμων για καταφύγια Η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρείται στα τρόφιμα που έχουν αφυδατωθεί με τη μέθοδο της λυοφιλίωσης, η οποία επιτρέπει τη διατήρησή τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα και τα καθιστά βασικό μέρος των προμηθειών ενός καταφυγίου.



Σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg Economics, οι τιμές των συγκεκριμένων τροφίμων στο διαδίκτυο έχουν αυξηθεί κατά 12% από τον Σεπτέμβριο, έναντι μείωσης κατά 9% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.



Παράλληλα, περισσότερες από μία στις τρεις καταχωρίσεις προϊόντων που παρακολουθεί το Bloomberg αφορούν πλέον είδη που έχουν εξαντληθεί, έναντι μόλις μίας στις 16 πριν από έναν χρόνο.



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Το χαρτί υγείας, ένα από τα προϊόντα που βρέθηκαν στο επίκεντρο των μαζικών αγορών κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, έχει επίσης ανατιμηθεί κατά 4% από τον Σεπτέμβριο, ενώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο η τιμή του είχε υποχωρήσει. Περίπου μία στις δέκα καταχωρίσεις του συγκεκριμένου προϊόντος εμφανίζεται πλέον χωρίς διαθέσιμο απόθεμα.



Αυξήσεις καταγράφονται επίσης στις τιμές του χαρτιού κουζίνας και των μπαταριών. Στις συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως και στις σακούλες απορριμμάτων, τα ποσοστά εξάντλησης των αποθεμάτων είναι υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι, ενώ τα περισσότερα από αυτά τα προϊόντα πωλούνται με ταχύτερους ρυθμούς.



Η αυξημένη ζήτηση και οι παράγοντες πίσω από τις ανατιμήσεις Η ταχύτητα με την οποία εξαντλούνται τα αποθέματα αποτελεί ένδειξη ότι η αυξημένη ζήτηση ευθύνεται τουλάχιστον εν μέρει για την άνοδο των τιμών.



Κατακόρυφη αύξηση καταγράφουν στις ΗΠΑ οι τιμές των γεννητριών , του χαρτιού υγείας και των αφυδατωμένων τροφίμων, καθώς μια σειρά τεχνολογικών βλαβών έχει οδηγήσει ανήσυχους καταναλωτές στη δημιουργία αποθεμάτων με είδη πρώτης ανάγκης, προκειμένου να μπορούν να επιβιώσουν ακόμη και χωρίς πρόσβαση σε βασικές υποδομές και δίκτυα κοινής ωφέλειας.Ανάλυση του Bloomberg Economics, βασισμένη στις τιμές προϊόντων που διατίθενται μέσω διαδικτύου, καταγράφει σημαντικές ανατιμήσεις σε είδη απαραίτητα ακόμη και για τον εξοπλισμό υπόγειων καταφυγίων, σε μια περίοδο του έτους κατά την οποία οι τιμές τους συνήθως υποχωρούν, καθώς οι επιχειρήσεις λιανικής αρχίζουν να προσφέρουν εκπτώσεις ενόψει της Black Friday και της Cyber Monday.Τα στοιχεία, τα οποία προέρχονται από το πρόγραμμα παρακολούθησης τιμών Bloomberg Price Project, επιβεβαιώνουν την αυξημένη τάση των καταναλωτών να προμηθεύονται είδη έκτακτης ανάγκης, την οποία έχουν ήδη επισημάνει μεγάλες αλυσίδες λιανικής, όπως η Walmart και η Costco.Οι τιμές των συγκεκριμένων προϊόντων σημείωσαν ιδιαίτερα μεγάλες αυξήσεις τον Νοέμβριο, έπειτα από διαδοχικές τεχνικές δυσλειτουργίες που επηρέασαν τις αερομεταφορές, τις τράπεζες, ακόμη και την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NSA).Τα περιστατικά αυτά ενίσχυσαν τις ανησυχίες σχετικά με την ανθεκτικότητα της οικονομίας και των κρίσιμων υποδομών, ενώ η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης και η δυνατότητα αξιοποίησής της για την παραβίαση πληροφοριακών συστημάτων έχουν εντείνει τους φόβους μέρους των καταναλωτών.Η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρείται στα τρόφιμα που έχουν αφυδατωθεί με τη μέθοδο της λυοφιλίωσης, η οποία επιτρέπει τη διατήρησή τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα και τα καθιστά βασικό μέρος των προμηθειών ενός καταφυγίου.Σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg Economics, οι τιμές των συγκεκριμένων τροφίμων στο διαδίκτυο έχουν αυξηθεί κατά 12% από τον Σεπτέμβριο, έναντι μείωσης κατά 9% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.Παράλληλα, περισσότερες από μία στις τρεις καταχωρίσεις προϊόντων που παρακολουθεί το Bloomberg αφορούν πλέον είδη που έχουν εξαντληθεί, έναντι μόλις μίας στις 16 πριν από έναν χρόνο.Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στις γεννήτριες, καθώς περισσότερες από μία στις πέντε δεν είναι πλέον διαθέσιμες, με το ποσοστό εξάντλησης των αποθεμάτων να είναι τετραπλάσιο σε σχέση με πέρυσι.Το χαρτί υγείας, ένα από τα προϊόντα που βρέθηκαν στο επίκεντρο των μαζικών αγορών κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, έχει επίσης ανατιμηθεί κατά 4% από τον Σεπτέμβριο, ενώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο η τιμή του είχε υποχωρήσει. Περίπου μία στις δέκα καταχωρίσεις του συγκεκριμένου προϊόντος εμφανίζεται πλέον χωρίς διαθέσιμο απόθεμα.Αυξήσεις καταγράφονται επίσης στις τιμές του χαρτιού κουζίνας και των μπαταριών. Στις συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως και στις σακούλες απορριμμάτων, τα ποσοστά εξάντλησης των αποθεμάτων είναι υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι, ενώ τα περισσότερα από αυτά τα προϊόντα πωλούνται με ταχύτερους ρυθμούς.Η ταχύτητα με την οποία εξαντλούνται τα αποθέματα αποτελεί ένδειξη ότι η αυξημένη ζήτηση ευθύνεται τουλάχιστον εν μέρει για την άνοδο των τιμών.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ανάλυση του Bloomberg, στις ανατιμήσεις ενδέχεται να συμβάλλουν και άλλοι παράγοντες, όπως οι δασμοί στις πρώτες ύλες, το αυξημένο κόστος των καυσίμων και παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή τροφίμων.



Ενδεικτική της διαφορετικής πορείας που ακολουθούν οι τιμές των ειδών έκτακτης ανάγκης είναι η σύγκρισή τους με περίπου 1.400 άλλα προϊόντα που παρακολουθούνται διαδικτυακά, μεταξύ των οποίων είδη ένδυσης, παιχνίδια και ηλεκτρονικές συσκευές.



Στη συγκεκριμένη ομάδα προϊόντων οι τιμές έχουν υποχωρήσει κατά περίπου 1% την ίδια περίοδο, ακολουθώντας τη συνηθισμένη τάση πριν από την εορταστική περίοδο.



Αυξάνεται το ενδιαφέρον για την επιβίωση σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης Η ανησυχία των Αμερικανών αποτυπώνεται και στο αυξανόμενο ενδιαφέρον για περιεχόμενο που αφορά την προετοιμασία απέναντι σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.



Ο Κόμπι Κούνραντ, συμπαρουσιαστής του podcast «Casual Preppers», με έδρα την πόλη Βέρναλ της Γιούτα, ανέφερε ότι οι λήψεις των επεισοδίων της εκπομπής έχουν αυξηθεί κατά 33% τις τελευταίες 30 ημέρες.



Το podcast συμπληρώνει δέκα χρόνια παρουσίας και έχει ως σύνθημα τη φράση «Ακούστε μας αν θέλετε να επιβιώσετε».



«Συνήθως δεν βλέπουμε τόσο τεράστιες αυξήσεις. Αυτό λέει πολλά», δήλωσε ο Κούνραντ σε συνέντευξή του στις 19 Νοεμβρίου.



Όπως ανέφερε, περισσότεροι άνθρωποι αλληλεπιδρούν πλέον με τους λογαριασμούς της εκπομπής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ έχει αυξηθεί και ο αριθμός όσων επικοινωνούν απευθείας με τους παρουσιαστές μέσω προσωπικών μηνυμάτων.



«Δεν χρειάζεται να αρχίσετε να σκάβετε για το καταφύγιό σας» Ο Κούνραντ εξήγησε ότι ενθαρρύνει τους ακροατές του να προετοιμάζονται πρωτίστως για απρόβλεπτες καταστάσεις της καθημερινής ζωής, όπως η απώλεια της εργασίας τους ή η εμφάνιση έκτακτων ιατρικών δαπανών.



«Αυτά είναι τα πράγματα για τα οποία θα πρέπει να προετοιμάζεστε, όχι για την ολοκληρωτική κατάρρευση της κοινωνίας», επισήμανε, προσθέτοντας ότι είναι χρήσιμο κάθε νοικοκυριό να διαθέτει βασικές προμήθειες, όπως νερό και τρόφιμα που μπορούν να διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.



Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι του προκάλεσε εντύπωση το γεγονός ότι τόσες πολλές τεχνολογικές δυσλειτουργίες σημειώθηκαν περίπου την ίδια χρονική περίοδο, ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν επιθυμεί να καλλιεργήσει κλίμα φόβου.



«Προσπαθούμε να μην εξελιχθούμε σε συνωμοσιολόγους ή να δίνουμε στα γεγονότα μεγαλύτερες διαστάσεις από όσες χρειάζεται», σημείωσε, καταλήγοντας: «Δεν χρειάζεται να αρχίσετε να σκάβετε για το καταφύγιό σας αυτό το Σαββατοκύριακο».