Ανάλυση Κόμο-ΑΕΚ: Διαβασμένη ξανά, αλλά οι... στιγμές δεν ήταν με το μέρος της

Η ΑΕΚ σ' ένα ακόμη απαιτητικό ματς του Champions League πήρε καλό βαθμό με την εικόνα της στον αγωνιστικό χώρο, αλλά επιστρέφει χωρίς... βαθμούς και πλέον μετρά τέσσερις σερί ήττες