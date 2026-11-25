Ανάλυση Κόμο-ΑΕΚ: Διαβασμένη ξανά, αλλά οι... στιγμές δεν ήταν με το μέρος της
Ανάλυση Κόμο-ΑΕΚ: Διαβασμένη ξανά, αλλά οι... στιγμές δεν ήταν με το μέρος της
Η ΑΕΚ σ' ένα ακόμη απαιτητικό ματς του Champions League πήρε καλό βαθμό με την εικόνα της στον αγωνιστικό χώρο, αλλά επιστρέφει χωρίς... βαθμούς και πλέον μετρά τέσσερις σερί ήττες
Όταν η ΑΕΚ ξεκίνησε το ταξίδι για το Κόμο ήξερε ότι είχε μπροστά της μία πολύ απαιτητική βραδιά κόντρα στην ομάδα που είναι το πιο ενδιαφέρον πρότζεκτ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.
Ο Μάρκο Νίκολιτς έχοντας πάρει τα εύσημα για την εικόνα που έδειξε η ομάδα του κόντρα στη Ρεάλ, επέλεξε την ίδια συνταγή, με τον Γκατσίνοβιτς πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Γιόβιτς και με μοναδικές αλλαγές την επιστροφή Στρακόσια κάτω από τα γκολπόστ και τον Κουτέσα αντί του τιμωρημένου Κοϊτά.
Ο «Γκάτσι» είχε τον πιο άχαρο ρόλο, καθώς με Κουτέσα και Μάγιερ στις πτέρυγες ο Σέρβος έπρεπε να είναι παντού για να δίνει βοήθειες και να ντουμπλάρει τα μαρκαρίσματα και ανταποκρίθηκε περίφημα, παρόλο που η Κόμο είχε τον έλεγχο του αγώνα.
Το 63%-37% ως ποσοστό κατοχής ακούγεται εντυπωσιακό, αλλά δεν μεταφράστηκε σε αντίστοιχες ευκαιρίες με εξαίρεση το πέναλτι που ήταν ένα φτηνό δώρο του Μάγιερ.
Το δώρο... επεστράφη από τον Ντα Κούνια, με την Ένωση να έχει την πραγματικά μεγάλη φάση του πρώτου ημιχρόνου με την διπλή ευκαιρία τον Ρότα, Γκατσίνοβιτς στο 43'.
Το 0-0 του ημιχρόνου ήταν απολύτως δίκαιο με την ΑΕΚ να γίνεται η πρώτη ομάδα στο φετινό Champions League που κράτησε την Κόμο στο μηδέν στα πρώτα 45 λεπτά.
Όμως όσο καλά κι αν έχεις σχεδιάσει και εφαρμόσει την τακτική ενός αγώνα το ποδόσφαιρο δεν παύει να είναι.... στιγμές. Στη δική της στιγμή η ΑΕΚ είδε τον Βιτάλις στο 52' από τη γωνιά της μικρής περιοχής να στέλνει τη μπάλα στα νερά της λίμνης.
Στην αντίστοιχη της Κόμο ο Μίγια έβαλε το γκολ της ζωής του στέλνοντας τη μπάλα στο παραθυράκι της εστίας της Ένωσης. Σ' αυτήν τη φάση η άμυνα της ΑΕΚ λειτούργησε όπως η άμυνα του μπασκετικού Άρη στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ: Οι κίτρινοι του Σπανούλη άφησαν τον Καλάθη να σουτάρει τρίποντα (που δεν είναι το δυνατό του σημείο) και είχε 4/7, οι κίτρινοι του Νίκολιτς άφησαν τον Μίγια (που δεν έχει αυτού του είδους τα σουτ και δεν είχε σκοράρει φέτος) και την έστειλε εκεί που είχε πανηγυρίσει ανάλογο γκολ μόνο σε... Playstation.
Οι πρωταθλητές Ελλάδας και με τις αλλαγές του Σέρβου τεχνικού που έδωσαν φρεσκάδα και ενέργεια, ανέβηκαν μέτρα στο γήπεδο. Όπως αναμενόταν δέχθηκαν φάσεις, είχαν τη δική τους ευκαιρία με τον Μουκουντί, αλλά και πολλές επιθέσεις με εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας οι οποίες ολοκληρώθηκαν με κακές τελικές επιλογές...
Το τελευταίο σφύριγμα βρήκε πάλι την Ένωση να έχει κάνει τεράστια προσπάθεια, καλή εμφάνιση, αλλά να μένει ξανά χωρίς βαθμολογικό κέρδος...
Αν ήταν το πρώτο ματς που συνέβαινε αυτό, θα έλεγε κανείς δεν πειράζει, αλλά το ίδιο έγινε και με την Σαχτάρ, το ίδιο και με την Ρεάλ...
Κι αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο για την Ένωση που δεν παίζει απλά για τις εντυπώσεις και πρέπει να βρει τον τρόπο να πάρει και την ουσία από τα επόμενα παιχνίδια της. διεκδικώντας ως το φινάλε τις όποιες ελπίδες έχει για να βρεθεί στην 24αδα του Champions League.
Ο Μάρκο Νίκολιτς έχοντας πάρει τα εύσημα για την εικόνα που έδειξε η ομάδα του κόντρα στη Ρεάλ, επέλεξε την ίδια συνταγή, με τον Γκατσίνοβιτς πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Γιόβιτς και με μοναδικές αλλαγές την επιστροφή Στρακόσια κάτω από τα γκολπόστ και τον Κουτέσα αντί του τιμωρημένου Κοϊτά.
Ο «Γκάτσι» είχε τον πιο άχαρο ρόλο, καθώς με Κουτέσα και Μάγιερ στις πτέρυγες ο Σέρβος έπρεπε να είναι παντού για να δίνει βοήθειες και να ντουμπλάρει τα μαρκαρίσματα και ανταποκρίθηκε περίφημα, παρόλο που η Κόμο είχε τον έλεγχο του αγώνα.
Το 63%-37% ως ποσοστό κατοχής ακούγεται εντυπωσιακό, αλλά δεν μεταφράστηκε σε αντίστοιχες ευκαιρίες με εξαίρεση το πέναλτι που ήταν ένα φτηνό δώρο του Μάγιερ.
Το δώρο... επεστράφη από τον Ντα Κούνια, με την Ένωση να έχει την πραγματικά μεγάλη φάση του πρώτου ημιχρόνου με την διπλή ευκαιρία τον Ρότα, Γκατσίνοβιτς στο 43'.
Το 0-0 του ημιχρόνου ήταν απολύτως δίκαιο με την ΑΕΚ να γίνεται η πρώτη ομάδα στο φετινό Champions League που κράτησε την Κόμο στο μηδέν στα πρώτα 45 λεπτά.
Όμως όσο καλά κι αν έχεις σχεδιάσει και εφαρμόσει την τακτική ενός αγώνα το ποδόσφαιρο δεν παύει να είναι.... στιγμές. Στη δική της στιγμή η ΑΕΚ είδε τον Βιτάλις στο 52' από τη γωνιά της μικρής περιοχής να στέλνει τη μπάλα στα νερά της λίμνης.
Στην αντίστοιχη της Κόμο ο Μίγια έβαλε το γκολ της ζωής του στέλνοντας τη μπάλα στο παραθυράκι της εστίας της Ένωσης. Σ' αυτήν τη φάση η άμυνα της ΑΕΚ λειτούργησε όπως η άμυνα του μπασκετικού Άρη στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ: Οι κίτρινοι του Σπανούλη άφησαν τον Καλάθη να σουτάρει τρίποντα (που δεν είναι το δυνατό του σημείο) και είχε 4/7, οι κίτρινοι του Νίκολιτς άφησαν τον Μίγια (που δεν έχει αυτού του είδους τα σουτ και δεν είχε σκοράρει φέτος) και την έστειλε εκεί που είχε πανηγυρίσει ανάλογο γκολ μόνο σε... Playstation.
Οι πρωταθλητές Ελλάδας και με τις αλλαγές του Σέρβου τεχνικού που έδωσαν φρεσκάδα και ενέργεια, ανέβηκαν μέτρα στο γήπεδο. Όπως αναμενόταν δέχθηκαν φάσεις, είχαν τη δική τους ευκαιρία με τον Μουκουντί, αλλά και πολλές επιθέσεις με εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας οι οποίες ολοκληρώθηκαν με κακές τελικές επιλογές...
Το τελευταίο σφύριγμα βρήκε πάλι την Ένωση να έχει κάνει τεράστια προσπάθεια, καλή εμφάνιση, αλλά να μένει ξανά χωρίς βαθμολογικό κέρδος...
Αν ήταν το πρώτο ματς που συνέβαινε αυτό, θα έλεγε κανείς δεν πειράζει, αλλά το ίδιο έγινε και με την Σαχτάρ, το ίδιο και με την Ρεάλ...
Κι αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο για την Ένωση που δεν παίζει απλά για τις εντυπώσεις και πρέπει να βρει τον τρόπο να πάρει και την ουσία από τα επόμενα παιχνίδια της. διεκδικώντας ως το φινάλε τις όποιες ελπίδες έχει για να βρεθεί στην 24αδα του Champions League.
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