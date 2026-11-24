Μάιλι Σάιρους: Είστε πλασμένοι ο ένας για τον άλλον, γράφει ο πατέρας της για τον γάμο της με τον Μαξ Μοράντο
Μάιλι Σάιρους: Είστε πλασμένοι ο ένας για τον άλλον, γράφει ο πατέρας της για τον γάμο της με τον Μαξ Μοράντο
Το κοριτσάκι μου παντρεύτηκε τον έρωτα της ζωής του, τόνισε ο Μπίλι Ρέι Σάιρους σε μια ανάρτηση, αφού δημοσίευσε φωτογραφίες από την ξεχωριστή μέρα
Με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, ο πατέρας της Μάιλι Σάιρους εξέφρασε τη χαρά και την υπερηφάνειά του για τον γάμο της κόρης του με τον μουσικό Μαξ Μοράντο.
Ο Μπίλι Ρέι Σάιρους δημοσίευσε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες του γάμου, ανήμερα των 34ων γενεθλίων της διάσημης τραγουδίστριας. «Το κοριτσάκι μου παντρεύτηκε τον έρωτα της ζωής του! Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο όμορφο ήταν να βλέπω όλη την οικογένειά μου συγκεντρωμένη στον ίδιο χώρο, ενωμένη από την αγάπη», έγραψε αρχικά.
Στη συνέχεια, απευθυνόμενος στην κόρη του και στον σύζυγό της, πρόσθεσε: «Μάιλι, τα λόγια δεν αρκούν για να εκφράσουν πόσο περήφανο με κάνεις κάθε μέρα. Είμαι ο πιο περήφανος πατέρας στον κόσμο! Μαξ, είναι μεγάλη μου τιμή που σε καλωσορίζω στην οικογένεια! Είστε πλασμένοι ο ένας για τον άλλον. Χρόνια πολλά, Μάιλι! Ανυπομονώ να συνεχίσω να γιορτάζω και τους δυο σας, σήμερα και για πάντα!».
Στην πρώτη φωτογραφία της ανάρτησης, ο Μπίλι Ρέι Σάιρους χορεύει με την κόρη του στη γαμήλια δεξίωση, κατά τη διάρκεια της οποίας εκείνη είχε αντικαταστήσει το νυφικό της με ένα μαύρο μίνι φόρεμα.
Δείτε την ανάρτησή του
Σε άλλα στιγμιότυπα, ο τραγουδιστής ποζάρει χαμογελαστός στο πλευρό της συντρόφου του, Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, και του 24χρονου γιου της, Ντέμιαν. Σε μία ακόμη φωτογραφία, η Μάιλι Σάιρους χαμογελά δακρυσμένη από συγκίνηση την ώρα που ο 28χρονος αγαπημένος της διαβάζει τους γαμήλιους όρκους του. Η 61χρονη Χάρλεϊ φωτογραφήθηκε επίσης με τη μικρότερη κόρη του συντρόφου της, Νόα Σάιρους.
Ο Μπίλι Ρέι Σάιρους ολοκλήρωσε την ανάρτησή του με μια χιουμοριστική φωτογραφία από την παιδική ηλικία της κόρης του, στην οποία κλείνει το μάτι στον φακό, φορώντας ένα μπλουζάκι με την επιγραφή «rock star» και κρατώντας ένα γυάλινο μπουκάλι αναψυκτικού. «Σ’ αγαπώ», σχολίασε κάτω από την ανάρτηση η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ.
Η τραγουδίστρια και ο ντράμερ του συγκροτήματος Liily παντρεύτηκαν το Σάββατο 21 Νοεμβρίου στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνιας. Για την περίσταση, η Μάιλι Σάιρους επέλεξε ένα μακρυμάνικο μεταξωτό νυφικό του οίκου Saint Laurent, σε σχέδιο του Άντονι Βακαρέλο, το οποίο συνδύασε με μεταξωτές γόβες. «M + M 🤍 21.11.26», έγραψε η ίδια στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου τους.
Ο Μπίλι Ρέι Σάιρους δημοσίευσε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες του γάμου, ανήμερα των 34ων γενεθλίων της διάσημης τραγουδίστριας. «Το κοριτσάκι μου παντρεύτηκε τον έρωτα της ζωής του! Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο όμορφο ήταν να βλέπω όλη την οικογένειά μου συγκεντρωμένη στον ίδιο χώρο, ενωμένη από την αγάπη», έγραψε αρχικά.
Στη συνέχεια, απευθυνόμενος στην κόρη του και στον σύζυγό της, πρόσθεσε: «Μάιλι, τα λόγια δεν αρκούν για να εκφράσουν πόσο περήφανο με κάνεις κάθε μέρα. Είμαι ο πιο περήφανος πατέρας στον κόσμο! Μαξ, είναι μεγάλη μου τιμή που σε καλωσορίζω στην οικογένεια! Είστε πλασμένοι ο ένας για τον άλλον. Χρόνια πολλά, Μάιλι! Ανυπομονώ να συνεχίσω να γιορτάζω και τους δυο σας, σήμερα και για πάντα!».
Στην πρώτη φωτογραφία της ανάρτησης, ο Μπίλι Ρέι Σάιρους χορεύει με την κόρη του στη γαμήλια δεξίωση, κατά τη διάρκεια της οποίας εκείνη είχε αντικαταστήσει το νυφικό της με ένα μαύρο μίνι φόρεμα.
Δείτε την ανάρτησή του
Σε άλλα στιγμιότυπα, ο τραγουδιστής ποζάρει χαμογελαστός στο πλευρό της συντρόφου του, Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, και του 24χρονου γιου της, Ντέμιαν. Σε μία ακόμη φωτογραφία, η Μάιλι Σάιρους χαμογελά δακρυσμένη από συγκίνηση την ώρα που ο 28χρονος αγαπημένος της διαβάζει τους γαμήλιους όρκους του. Η 61χρονη Χάρλεϊ φωτογραφήθηκε επίσης με τη μικρότερη κόρη του συντρόφου της, Νόα Σάιρους.
Ο Μπίλι Ρέι Σάιρους ολοκλήρωσε την ανάρτησή του με μια χιουμοριστική φωτογραφία από την παιδική ηλικία της κόρης του, στην οποία κλείνει το μάτι στον φακό, φορώντας ένα μπλουζάκι με την επιγραφή «rock star» και κρατώντας ένα γυάλινο μπουκάλι αναψυκτικού. «Σ’ αγαπώ», σχολίασε κάτω από την ανάρτηση η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ.
Η τραγουδίστρια και ο ντράμερ του συγκροτήματος Liily παντρεύτηκαν το Σάββατο 21 Νοεμβρίου στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνιας. Για την περίσταση, η Μάιλι Σάιρους επέλεξε ένα μακρυμάνικο μεταξωτό νυφικό του οίκου Saint Laurent, σε σχέδιο του Άντονι Βακαρέλο, το οποίο συνδύασε με μεταξωτές γόβες. «M + M 🤍 21.11.26», έγραψε η ίδια στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου τους.
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