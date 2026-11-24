Ο Γούντι Χάρελσον απέρριψε δύο φορές τον ρόλο του Χέιμιτς στο «Hunger Games» προτού δεχτεί: Δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να κάνω πολλά
Ο Γούντι Χάρελσον απέρριψε δύο φορές τον ρόλο του Χέιμιτς στο «Hunger Games» προτού δεχτεί: Δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να κάνω πολλά
Ο σκηνοθέτης Γκάρι Ρος τον έπεισε τελικά να πει το «ναι», όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός
Δύο φορές απέρριψε ο Γούντι Χάρελσον την πρόταση να υποδυθεί τον Χέιμιτς Έμπερναθι στη σειρά ταινιών «The Hunger Games» προτού δεχτεί, καθώς αρχικά δεν πίστευε ότι δεν θα μπορούσε να κάνει πολλά.
Ο ηθοποιός, που σήμερα ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό με τον συγκεκριμένο χαρακτήρα στο κινηματογραφικό franchise, μίλησε πρόσφατα στο Vanity Fair μαζί με τον συμπρωταγωνιστή του στο «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» Τζόζεφ Ζάντα, ο οποίος υποδύεται μια νεότερη εκδοχή του Έμπερναθι στην ταινία.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Χάρελσον εξήγησε ότι είχε διαβάσει τα βιβλία της σειράς και το σενάριο, ωστόσο δεν είχε πειστεί. «Τον απέρριψες;» τον ρώτησε ο Ζάντα. «Ναι, είναι ανόητο», απάντησε ο Χάρελσον και πρόσθεσε: «Πίστευα ότι ήταν καλό, διάβασα τα βιβλία, ήταν πραγματικά πολύ καλά, αλλά απλώς δεν νομίζω ότι υπήρχε αρκετό υλικό για εμένα. Δεν ξέρω αν υπήρχε αρκετό υλικό. Είναι ένας αυθαίρετος, παράξενος τρόπος αξιολόγησης».
Ο ηθοποιός εξήγησε στη συνέχεια ότι ο σκηνοθέτης της πρώτης ταινίας, Γκάρι Ρος, ήταν εκείνος που τελικά τον έπεισε να αποδεχτεί τον ρόλο: «Δεν μπορώ να φανταστώ να μην είχα αυτή την εμπειρία στη ζωή μου και να μην γνώριζα αυτούς τους ανθρώπους. Και μετά με παίρνει τηλέφωνο ο Γκάρι και μου λέει “Γούντι, πρέπει να κάνεις αυτόν τον ρόλο. Δεν έχω δεύτερη επιλογή. Πρέπει να παίξεις τον Χέιμιτς”. Και μου μίλησε για περίπου 10 λεπτά στο τηλέφωνο. Και του λέω “Εντάξει, εντάξει, ναι, ας το κάνουμε”».
Η πρώτη ταινία «The Hunger Games» κυκλοφόρησε το 2012 σε σκηνοθεσία του Γκάρι Ρος. Ο Φράνσις Λόρενς ανέλαβε στη συνέχεια τη σκηνοθεσία των «The Hunger Games: Catching Fire», «Mockingjay Part 1», «Mockingjay Part 2», «The Ballad of Songbirds and Snakes» και «Sunrise on the Reaping».
Η νέα ταινία, που έκανε πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες με εισπράξεις 225 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, αποτελεί πρίκουελ της αρχικής σειράς και διαδραματίζεται 25 χρόνια πριν από τα γεγονότα της πρώτης ταινίας. Η ιστορία ακολουθεί την προέλευση του Έμπερναθι, καθώς αναγκάζεται να συμμετάσχει στη δεύτερη Αρμάδα των Τεταρτοκύκλων. Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης η ΜακΚένα Γκρέις, ο Ρέιφ Φάινς, ο Τζέσι Πλέμονς και η Ελ Φάνινγκ.
Ο ηθοποιός, που σήμερα ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό με τον συγκεκριμένο χαρακτήρα στο κινηματογραφικό franchise, μίλησε πρόσφατα στο Vanity Fair μαζί με τον συμπρωταγωνιστή του στο «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» Τζόζεφ Ζάντα, ο οποίος υποδύεται μια νεότερη εκδοχή του Έμπερναθι στην ταινία.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Χάρελσον εξήγησε ότι είχε διαβάσει τα βιβλία της σειράς και το σενάριο, ωστόσο δεν είχε πειστεί. «Τον απέρριψες;» τον ρώτησε ο Ζάντα. «Ναι, είναι ανόητο», απάντησε ο Χάρελσον και πρόσθεσε: «Πίστευα ότι ήταν καλό, διάβασα τα βιβλία, ήταν πραγματικά πολύ καλά, αλλά απλώς δεν νομίζω ότι υπήρχε αρκετό υλικό για εμένα. Δεν ξέρω αν υπήρχε αρκετό υλικό. Είναι ένας αυθαίρετος, παράξενος τρόπος αξιολόγησης».
Woody Harrelson Turned Down Haymitch Offer Twice: I Didn’t ‘Think There Was Enough to Do’ in ‘The Hunger Games’ https://t.co/YF6XcH3QGk— Variety (@Variety) November 24, 2026
Ο ηθοποιός εξήγησε στη συνέχεια ότι ο σκηνοθέτης της πρώτης ταινίας, Γκάρι Ρος, ήταν εκείνος που τελικά τον έπεισε να αποδεχτεί τον ρόλο: «Δεν μπορώ να φανταστώ να μην είχα αυτή την εμπειρία στη ζωή μου και να μην γνώριζα αυτούς τους ανθρώπους. Και μετά με παίρνει τηλέφωνο ο Γκάρι και μου λέει “Γούντι, πρέπει να κάνεις αυτόν τον ρόλο. Δεν έχω δεύτερη επιλογή. Πρέπει να παίξεις τον Χέιμιτς”. Και μου μίλησε για περίπου 10 λεπτά στο τηλέφωνο. Και του λέω “Εντάξει, εντάξει, ναι, ας το κάνουμε”».
Η πρώτη ταινία «The Hunger Games» κυκλοφόρησε το 2012 σε σκηνοθεσία του Γκάρι Ρος. Ο Φράνσις Λόρενς ανέλαβε στη συνέχεια τη σκηνοθεσία των «The Hunger Games: Catching Fire», «Mockingjay Part 1», «Mockingjay Part 2», «The Ballad of Songbirds and Snakes» και «Sunrise on the Reaping».
Η νέα ταινία, που έκανε πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες με εισπράξεις 225 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, αποτελεί πρίκουελ της αρχικής σειράς και διαδραματίζεται 25 χρόνια πριν από τα γεγονότα της πρώτης ταινίας. Η ιστορία ακολουθεί την προέλευση του Έμπερναθι, καθώς αναγκάζεται να συμμετάσχει στη δεύτερη Αρμάδα των Τεταρτοκύκλων. Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης η ΜακΚένα Γκρέις, ο Ρέιφ Φάινς, ο Τζέσι Πλέμονς και η Ελ Φάνινγκ.
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