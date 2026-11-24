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Champions League: Η Άρσεναλ του Τζόλη υποδέχεται τη Ντόρτμουντ του Καρέτσα, σέντρα στις 22:00
Champions League: Η Άρσεναλ του Τζόλη υποδέχεται τη Ντόρτμουντ του Καρέτσα, σέντρα στις 22:00
Το Champions League επιστρέψει με την 5η αγωνιστική της League Phase και με... ελληνικό ντέρμπι - Το υπόλοιπο πρόγραμμα: Ρεάλ Μαδρίτης - Αϊντχόφεν, Μάντσεστερ Σίτι - Νάπολι, Φέγενορντ - Πόρτο, Λειψία - Λανς, Σλόβαν Μπρατισλάβας - Μπέτις - Μετάδοση από Magenta Sport
Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση επιστρέφει και το Champions League μπαίνει πλέον σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο της League Phase. Η 5η αγωνιστική ανοίγει την αυλαία της την Τρίτη (24/11) και συνεχίζεται την Τετάρτη (25/11), με 18 αναμετρήσεις που αναμένεται να προσφέρουν δυνατές συγκινήσεις και σημαντικές ανακατατάξεις στη βαθμολογία.
Οι πρώτες τέσσερις αγωνιστικές έδωσαν μια πρώτη εικόνα για τις ισορροπίες της διοργάνωσης, όμως τώρα αρχίζουν τα πραγματικά δύσκολα. Τα φαβορί καλούνται να επιβεβαιώσουν την ανωτερότητά τους, ενώ οι ομάδες που κυνηγούν μια θέση στην πρώτη οκτάδα γνωρίζουν πως κάθε βαθμός μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός.
Η Παρί Σεν Ζερμέν και η Ρεάλ Μαδρίτης είναι οι δύο ομάδες που έχουν ξεκινήσει με το απόλυτο των τεσσάρων νικών, ενώ η Άρσεναλ ακολουθεί με 10 βαθμούς. Από εκεί και κάτω επικρατεί συνωστισμός, με εννέα ομάδες να βρίσκονται στους εννέα βαθμούς και τη διαφορά τερμάτων να παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της πρώτης δωδεκάδας.
Η ΑΕΚ στη λίμνη Κόμο και τα μεγάλα ευρωπαϊκά ραντεβού
Απέναντί της θα βρει μια ομάδα που έχει εντυπωσιάσει με την επιθετική της παρουσία, έχοντας σημειώσει τουλάχιστον τρία γκολ ανά αγώνα σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ την προηγούμενη αγωνιστική συνέτριψε τη Λανς με το εντυπωσιακό 9-1.
Την ίδια ημέρα, το ενδιαφέρον στρέφεται και στο Λονδίνο, όπου η Άρσεναλ υποδέχεται την Ντόρτμουντ σε ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να έχουν ως στόχο την απευθείας πρόκριση στους «16».
Παράλληλα, η Μάντσεστερ Σίτι του Έρλινγκ Χάαλαντ φιλοξενεί τη Νάπολι, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης του Ζοσέ Μουρίνιο αντιμετωπίζει την Αϊντχόφεν, αναζητώντας την πέμπτη συνεχόμενη νίκη της.
Οι Έλληνες που βρίσκονται στο προσκήνιο
Ο Τάσος Δουβίκας θα βρεθεί απέναντι στην ΑΕΚ με τη φανέλα της Κόμο, ενώ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ με την Ντόρτμουντ, σε ένα παιχνίδι στο οποίο απουσιάζει λόγω τραυματισμού ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.
Το αποψινό πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:
Τρίτη 24/11
Ρεάλ Μαδρίτης - Αϊντχόφεν 22:00
Μάντσεστερ Σίτι - Νάπολι 22:00
Οι πρώτες τέσσερις αγωνιστικές έδωσαν μια πρώτη εικόνα για τις ισορροπίες της διοργάνωσης, όμως τώρα αρχίζουν τα πραγματικά δύσκολα. Τα φαβορί καλούνται να επιβεβαιώσουν την ανωτερότητά τους, ενώ οι ομάδες που κυνηγούν μια θέση στην πρώτη οκτάδα γνωρίζουν πως κάθε βαθμός μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός.
Η Παρί Σεν Ζερμέν και η Ρεάλ Μαδρίτης είναι οι δύο ομάδες που έχουν ξεκινήσει με το απόλυτο των τεσσάρων νικών, ενώ η Άρσεναλ ακολουθεί με 10 βαθμούς. Από εκεί και κάτω επικρατεί συνωστισμός, με εννέα ομάδες να βρίσκονται στους εννέα βαθμούς και τη διαφορά τερμάτων να παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της πρώτης δωδεκάδας.
Η ΑΕΚ στη λίμνη Κόμο και τα μεγάλα ευρωπαϊκά ραντεβού
Το ελληνικό ενδιαφέρον είναι έντονο, με την ΑΕΚ να ταξιδεύει στην Ιταλία για την αναμέτρηση με την Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγας. Η Ένωση θέλει να αφήσει πίσω της την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 3-2 και να διεκδικήσει ένα σημαντικό αποτέλεσμα στο «Giuseppe Sinigaglia».
💫 𝗠𝗮𝘁𝗰𝗵𝗱𝗮𝘆 𝗶𝗻 𝗖𝗼𝗺𝗼 💫 #UCL https://t.co/X9LXn7xwmv— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) November 24, 2026
Απέναντί της θα βρει μια ομάδα που έχει εντυπωσιάσει με την επιθετική της παρουσία, έχοντας σημειώσει τουλάχιστον τρία γκολ ανά αγώνα σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ την προηγούμενη αγωνιστική συνέτριψε τη Λανς με το εντυπωσιακό 9-1.
Την ίδια ημέρα, το ενδιαφέρον στρέφεται και στο Λονδίνο, όπου η Άρσεναλ υποδέχεται την Ντόρτμουντ σε ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να έχουν ως στόχο την απευθείας πρόκριση στους «16».
Παράλληλα, η Μάντσεστερ Σίτι του Έρλινγκ Χάαλαντ φιλοξενεί τη Νάπολι, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης του Ζοσέ Μουρίνιο αντιμετωπίζει την Αϊντχόφεν, αναζητώντας την πέμπτη συνεχόμενη νίκη της.
Οι Έλληνες που βρίσκονται στο προσκήνιο
Ξεχωριστή θέση στην 5η αγωνιστική έχει και η ελληνική παρουσία, καθώς συνολικά 20 Έλληνες ποδοσφαιριστές συνδέονται με τις ομάδες της φετινής League Phase, με την ΑΕΚ να διαθέτει 12 εκπροσώπους και ακόμη οκτώ να αγωνίζονται στο εξωτερικό.
🔴 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝘿𝘼𝙔 ⚪️ 🆚 Borussia Dortmund 🕗 8pm (UK) 🏆 Champions League 🏟️ Arsenal Stadium https://t.co/QfMfDc2hgL— Arsenal (@Arsenal) November 24, 2026
Ο Τάσος Δουβίκας θα βρεθεί απέναντι στην ΑΕΚ με τη φανέλα της Κόμο, ενώ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ με την Ντόρτμουντ, σε ένα παιχνίδι στο οποίο απουσιάζει λόγω τραυματισμού ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.
Το αποψινό πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:
Τρίτη 24/11
Ρεάλ Μαδρίτης - Αϊντχόφεν 22:00
Μάντσεστερ Σίτι - Νάπολι 22:00
Άρσεναλ - Ντόρτμουντ 22:00
Φέγενορντ - Πόρτο 22:00
Λειψία - Λανς 22:00
Σλόβαν Μπρατισλάβας - Μπέτις 22:00
Κόμο - ΑΕΚ 22:00
Φέγενορντ - Πόρτο 22:00
Λειψία - Λανς 22:00
Σλόβαν Μπρατισλάβας - Μπέτις 22:00
Κόμο - ΑΕΚ 22:00
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