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Πάρις Τζάκσον: Ξανά στα δικαστήρια με τον εκτελεστή της διαθήκης του πατέρα της
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Πάρις Τζάκσον Μάικλ Τζάκσον Δικαστήρια

Πάρις Τζάκσον: Ξανά στα δικαστήρια με τον εκτελεστή της διαθήκης του πατέρα της

Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον στρέφεται κατά του αιτήματος του Τζον Μπράνκα να σφραγιστούν έγγραφα που σχετίζονται με τις αντιρρήσεις της ως προς την καταβολή αμοιβών που εκείνος ζητά

Πάρις Τζάκσον: Ξανά στα δικαστήρια με τον εκτελεστή της διαθήκης του πατέρα της
UPD:
Στα δικαστήρια βρίσκονται ξανά η Πάρις Τζάκσον και ο εκτελεστής της διαθήκης του πατέρα της, αυτή τη φορά για το αν θα πρέπει να παραμείνουν απόρρητα ορισμένα έγγραφα στη συνεχιζόμενη νομική τους διαμάχη.

Σε νέα δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το TMZ, η κόρη του Μάικλ Τζάκσον στρέφεται κατά του αιτήματος του Τζον Μπράνκα να σφραγιστούν ορισμένα έγγραφα που σχετίζονται με τις αντιρρήσεις της ως προς την καταβολή αμοιβών που εκείνος ζητά.

Από την πλευρά του, ο Μπράνκα υποστηρίζει ότι η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που περιέχονται στα έγγραφα θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει μελλοντικές επιχειρηματικές συμφωνίες ή να αξιοποιηθεί από αντιπάλους τους.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, η κόρη του «βασιλιά της ποπ» έχει επίσης αφήσει να εννοηθεί ότι η περιουσία του Μάικλ Τζάκσον παραμένει υπό διαχείριση τόσα χρόνια μετά τον θάνατό του εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο ο εκτελεστής χειρίζεται τις υποθέσεις. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι εξακολουθεί να γνωρίζει ελάχιστα για τα οικονομικά της περιουσίας. Ο Τζον, ωστόσο, απαντά ότι οι ισχυρισμοί αυτοί αγνοούν τις πραγματικές συνθήκες της υπόθεσης.

Ο εκτελεστής της διαθήκης ισχυρίζεται ακόμη ότι η Πάρις γέμισε μεγάλο μέρος της αίτησής της με «εμπρηστική ρητορική για ζητήματα που δεν σχετίζονται» με το υπό εξέταση θέμα.

Στα δικά της έγγραφα, η Πάρις Τζάκσον επισημαίνει ότι κατάφερε να πείσει δικαστή να ταχθεί υπέρ της στην προσπάθειά της να εμποδίσει την περιουσία να καταβάλει στο μέλλον μπόνους σε εξωτερικά δικηγορικά γραφεία. Θεωρεί επίσης ότι το αίτημα του Τζον για σφράγιση των εγγράφων φαίνεται να έχει σχεδιαστεί περισσότερο για να προστατεύσει τη φήμη του παρά για να εξυπηρετήσει κάποιο συμφέρον της περιουσίας.

Η Πάρις Τζάκσον ανέφερε ότι ο Τζον Μπράνκα και ο πρόσφατα εκλιπών Τζον ΜακΚλέιν έλαβαν περισσότερα από 120 εκατ. δολάρια για τη διαχείριση της περιουσίας, ποσό που, όπως υποστηρίζει, απέχει πολύ από όσα έχουν λάβει η ίδια και τα δύο αδέλφια της μετά τον θάνατο του πατέρα τους.

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Οι εκτελεστές της διαθήκης έχουν προηγουμένως υποστηρίξει ότι η Πάρις Τζάκσον και τα αδέλφια της έχουν λάβει παροχές αξίας εκατομμυρίων δολαρίων από τον θάνατο του πατέρα τους και μετά. Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον ζητά από το δικαστήριο να απορρίψει το αίτημα του Τζον Μπράνκα να παραμείνουν ορισμένες πληροφορίες κρυφές από το κοινό.
UPD:

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