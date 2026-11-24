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Champions League: Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην έδρα της φορμαρισμένης Κόμο, έκπληξη με Κουτέσα, βασικός ο Δουβίκας
Champions League: Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην έδρα της φορμαρισμένης Κόμο, έκπληξη με Κουτέσα, βασικός ο Δουβίκας
Η Ένωση έχοντας στην 11άδα τον Ελβετό εξτρέμ αγωνίζεται στην Ιταλία για το θετικό αποτέλεσμα που θα την κρατήσει μέσα στην προσπάθεια πρόκρισης από τη League Phase, σέντρα στις 22:00 - Μετάδοση από Magenta Sport 2
UPD:
Στο Κόμο δοκιμάζεται η ΑΕΚ σήμερα Τρίτη (24/11) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League (22:00, Magenta Sport 2).
Η Ένωση μετά από σερί τρεις ήττες, θέλει το θετικό αποτέλεσμα προκειμένου να μείνει μέσα στο παιχνίδι για πρόκριση στα νοκ άουτ της διοργάνωσης. Η ομάδα του Νίκολιτς επικράτησε 1-0 της ΛΑΣΚ την πρώτη αγωνιστική αλλά στη συνέχεια ηττήθηκε από την Σαχτάρ εκτός έδρας (3-1), τη Σίτι στο Μάντσεστερ (5-1) και τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια (3-2).
Η Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγας βρίσκεται σε διαρκή ανοδική πορεία εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Εκτός, το κλαμπ μεγαλώνει συνεχώς ενώ εντός γηπέδου πρόκειται για ένα σύνολο που παίζει εξαιρετικό ποδόσφαιρο και ανάμεσα στους πρωταγωνιστές βρίσκεται ο Τάσος Δουβίκας. Ξεχωρίζει φυσικά το 9-1 που πέτυχε απέναντι στη Λανς εκτός έδρας την προηγούμενη αγωνιστική.
Η ΑΕΚ προέρχεται βέβαια από την εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στη Ρεάλ. Στο ματς που προηγήθηκε 2-1 απέναντι στον «γαλαξία αστέρων» που είχε κατεβάσει ο Μουρίνιο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τελικά ηττήθηκε 3-2 αλλά κέρδισε μόνο θετικά σχόλια, άλλωστε και ο Φάμπρεγας εκθείασε την εμφάνιση της ομάδας του Νίκολιτς.
Ο Σέρβος τεχνικός κάνει την έκπληξη στην εντεκάδα και τοποθετεί από την αρχή αριστερά τον Ντέρεκ Κουτέσα. Ο Γκατσίνοβιτς επίσης πίσω από τον Γιόβιτς αλλά ήταν κάτι που έγινε και απέναντι στη Ρεάλ. Ο Βιτάλις με τον Μάριν το δίδυμο στα χαφ. Δεν υπάρχουν εκπλήξεις στην άμυνα, στον πάγκο Βάργκα και Ζίνι.
Όσον αφορά την Κόμο, όπως αναμενόταν βασικός είναι ο Τάσος Δουβίκας.
Διαιτητής: Χαβιέρ Ρόχας
Κόμο (Σεσκ Φάμπρεγας): Σάντσες, Κούτο, Τσαλόμπα, Ραμόν, Βάλε, Μίγια, Περόνε, Ντα Κούνια, Παζ, Μπατούρινα, Δουβίκας.
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Βιτάλις, Μάριν, Μάγερ, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς.
Στον πάγκο είναι οι Μπαλαμώτης, Μπρινιόλι, Καϊρίνεν, Βάργκα, Μάνταλος, Βίντα, Ζίνι, Λυκογιάννης, Ζοάο Μάριο.
Η Ένωση μετά από σερί τρεις ήττες, θέλει το θετικό αποτέλεσμα προκειμένου να μείνει μέσα στο παιχνίδι για πρόκριση στα νοκ άουτ της διοργάνωσης. Η ομάδα του Νίκολιτς επικράτησε 1-0 της ΛΑΣΚ την πρώτη αγωνιστική αλλά στη συνέχεια ηττήθηκε από την Σαχτάρ εκτός έδρας (3-1), τη Σίτι στο Μάντσεστερ (5-1) και τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια (3-2).
Η Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγας βρίσκεται σε διαρκή ανοδική πορεία εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Εκτός, το κλαμπ μεγαλώνει συνεχώς ενώ εντός γηπέδου πρόκειται για ένα σύνολο που παίζει εξαιρετικό ποδόσφαιρο και ανάμεσα στους πρωταγωνιστές βρίσκεται ο Τάσος Δουβίκας. Ξεχωρίζει φυσικά το 9-1 που πέτυχε απέναντι στη Λανς εκτός έδρας την προηγούμενη αγωνιστική.
Η ΑΕΚ προέρχεται βέβαια από την εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στη Ρεάλ. Στο ματς που προηγήθηκε 2-1 απέναντι στον «γαλαξία αστέρων» που είχε κατεβάσει ο Μουρίνιο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τελικά ηττήθηκε 3-2 αλλά κέρδισε μόνο θετικά σχόλια, άλλωστε και ο Φάμπρεγας εκθείασε την εμφάνιση της ομάδας του Νίκολιτς.
Ο Σέρβος τεχνικός κάνει την έκπληξη στην εντεκάδα και τοποθετεί από την αρχή αριστερά τον Ντέρεκ Κουτέσα. Ο Γκατσίνοβιτς επίσης πίσω από τον Γιόβιτς αλλά ήταν κάτι που έγινε και απέναντι στη Ρεάλ. Ο Βιτάλις με τον Μάριν το δίδυμο στα χαφ. Δεν υπάρχουν εκπλήξεις στην άμυνα, στον πάγκο Βάργκα και Ζίνι.
Όσον αφορά την Κόμο, όπως αναμενόταν βασικός είναι ο Τάσος Δουβίκας.
Διαιτητής: Χαβιέρ Ρόχας
Κόμο (Σεσκ Φάμπρεγας): Σάντσες, Κούτο, Τσαλόμπα, Ραμόν, Βάλε, Μίγια, Περόνε, Ντα Κούνια, Παζ, Μπατούρινα, Δουβίκας.
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Βιτάλις, Μάριν, Μάγερ, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς.
Στον πάγκο είναι οι Μπαλαμώτης, Μπρινιόλι, Καϊρίνεν, Βάργκα, Μάνταλος, Βίντα, Ζίνι, Λυκογιάννης, Ζοάο Μάριο.
UPD:
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