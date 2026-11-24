Νέο μητρώο στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, αλλαγές στις γονικές άδειες και στην ασφαλιστική κάλυψη των παιδιών

ψηφιακών πλατφορμών, μεγαλύτερη προστασία των εργαζομένων, αλλά και αλλαγές στις γονικές άδειες και στην ασφαλιστική κάλυψη των νέων έως 26 ετών προβλέπει το νέο Βουλή.



Με το νομοσχέδιο ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η ευρωπαϊκή οδηγία 2024/2831, θεσπίζονται κανόνες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, ενισχύεται η διαφάνεια στην αλγοριθμική διαχείριση της



Μεταξύ άλλων, οι ψηφιακές πλατφόρμες δεν θα μπορούν να αποκλείουν εργαζομένους ή να τερματίζουν τη συνεργασία μαζί τους αποκλειστικά βάσει αποφάσεων αλγορίθμων, ενώ τίθενται περιορισμοί στη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.







Προβλέπεται, επίσης, η δημιουργία Μητρώου Ψηφιακών Πλατφορμών Εργασίας στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, το οποίο θα διασυνδέεται με τα μητρώα του υπουργείου Μετανάστευσης για την καλύτερη καταγραφή των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν και εργάζονται νόμιμα στην Ελλάδα.



Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ακόμη διατάξεις που διευκολύνουν τους εργαζόμενους γονείς και φροντιστές στη λήψη αδειών, αντιμετωπίζουν τα κενά ασφαλιστικής κάλυψης των νέων και διευρύνουν τις παροχές μητρότητας για τις ασφαλισμένες στον ΕΔΟΕΑΠ.







1. Τι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας; Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά τη θέσπιση κανόνων για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και των αλγορίθμων στην εργασία μέσω ψηφιακών πλατφορμών, με περισσότερη διαφάνεια, ανθρώπινο έλεγχο και προστασία των προσωπικών δεδομένων.



Ο δεύτερος αφορά την ενίσχυση της προστασίας των χιλιάδων εργαζομένων μέσω πλατφορμών, ώστε να αναγνωρίζεται η πραγματική εργασιακή τους σχέση, να δηλώνεται η εργασία τους και να παρέχονται πληροφορίες για τους γενικούς όρους συνεργασίας, ενισχύοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και την προστασία των χρηστών των υπηρεσιών.



Κλείσιμο



2. Τι αλλάζει στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και των αλγορίθμων στην εργασία; Οι ψηφιακές πλατφόρμες, όπως οι εταιρείες διανομής φαγητού, θα υποχρεούνται να ενημερώνουν τους εργαζομένους για τα αυτοματοποιημένα συστήματα που χρησιμοποιούν, καθώς και για τα βασικά κριτήρια που επηρεάζουν τις αποφάσεις τους.



Για παράδειγμα, ένας διανομέας θα μπορεί να γνωρίζει πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα του και ποιοι παράγοντες καθορίζουν τις αναθέσεις παραγγελιών και τις αμοιβές του.



Προβλέπεται, επίσης, ενημέρωση και διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων πριν από την εισαγωγή ή την ουσιαστική τροποποίηση αλγοριθμικών συστημάτων, καθώς και δικαίωμα μεταφοράς προσωπικών δεδομένων που παράγονται κατά την εργασία, όπως βαθμολογίες και αξιολογήσεις.

Κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και των αλγορίθμων στην εργασία μέσωμεγαλύτερη προστασία των εργαζομένων, αλλά και αλλαγές στις γονικές άδειες και στην ασφαλιστική κάλυψη των νέων έως 26 ετών προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης , η συζήτηση του οποίου ξεκινά αύριο, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στητο νομοσχέδιο ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η ευρωπαϊκή οδηγία 2024/2831, θεσπίζονται κανόνες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, ενισχύεται η διαφάνεια στην αλγοριθμική διαχείριση της εργασίας και καθίσταται υποχρεωτική η ανθρώπινη εποπτεία στη λήψη σημαντικών αποφάσεων.Μεταξύ άλλων, οι ψηφιακές πλατφόρμες δεν θα μπορούν να αποκλείουν εργαζομένους ή να τερματίζουν τη συνεργασία μαζί τους αποκλειστικά βάσει αποφάσεων αλγορίθμων, ενώ τίθενται περιορισμοί στη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.Παράλληλα, θεσπίζεται μαχητό τεκμήριο εξαρτημένης εργασίας για όσους απασχολούνται μέσω ψηφιακών πλατφορμών, όταν οι πραγματικές συνθήκες απασχόλησης καταδεικνύουν ότι η εταιρεία ασκεί διεύθυνση και έλεγχο.Προβλέπεται, επίσης,στο πληροφοριακό σύστηματο οποίο θα διασυνδέεται με τα μητρώα του υπουργείου Μετανάστευσης για την καλύτερη καταγραφή των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν και εργάζονται νόμιμα στην Ελλάδα.Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ακόμη διατάξεις που διευκολύνουν τους εργαζόμενους γονείς και φροντιστές στη λήψη αδειών, αντιμετωπίζουν τα κενά ασφαλιστικής κάλυψης των νέων και διευρύνουν τις παροχές μητρότητας για τις ασφαλισμένες στον ΕΔΟΕΑΠ.Το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας μέσα από 12 ερωτήσεις και απαντήσεις:Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά τη θέσπιση κανόνων για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και των αλγορίθμων στην εργασία μέσω ψηφιακών πλατφορμών, με περισσότερη διαφάνεια, ανθρώπινο έλεγχο και προστασία των προσωπικών δεδομένων.Ο δεύτερος αφορά την ενίσχυση της προστασίας των χιλιάδων εργαζομένων μέσω πλατφορμών, ώστε να αναγνωρίζεται η πραγματική εργασιακή τους σχέση, να δηλώνεται η εργασία τους και να παρέχονται πληροφορίες για τους γενικούς όρους συνεργασίας, ενισχύοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και την προστασία των χρηστών των υπηρεσιών.Επιπλέον, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους γονείς, τους φροντιστές, την ασφαλιστική κάλυψη των παιδιών και τη στήριξη της μητρότητας.Οι ψηφιακές πλατφόρμες, όπως οι εταιρείες διανομής φαγητού, θα υποχρεούνται να ενημερώνουν τους εργαζομένους για τα αυτοματοποιημένα συστήματα που χρησιμοποιούν, καθώς και για τα βασικά κριτήρια που επηρεάζουν τις αποφάσεις τους.Για παράδειγμα, ένας διανομέας θα μπορεί να γνωρίζει πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα του και ποιοι παράγοντες καθορίζουν τις αναθέσεις παραγγελιών και τις αμοιβές του.Προβλέπεται, επίσης, ενημέρωση και διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων πριν από την εισαγωγή ή την ουσιαστική τροποποίηση αλγοριθμικών συστημάτων, καθώς και δικαίωμα μεταφοράς προσωπικών δεδομένων που παράγονται κατά την εργασία, όπως βαθμολογίες και αξιολογήσεις.



3. Μπορεί μια πλατφόρμα να παρακολουθεί ανεξέλεγκτα έναν εργαζόμενο; Με τις νέες διατάξεις θεσπίζονται συγκεκριμένες απαγορεύσεις στη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων.



Ειδικότερα, απαγορεύεται η επεξεργασία δεδομένων που αφορούν την ψυχολογική κατάσταση ή τις ιδιωτικές συνομιλίες ενός εργαζομένου, καθώς και η συλλογή προσωπικών δεδομένων κατά το χρονικό διάστημα που δεν προσφέρει ούτε εκτελεί εργασία στην πλατφόρμα.



4. Μπορεί ένας αλγόριθμος να αποκλείσει έναν εργαζόμενο από την πλατφόρμα ή να επηρεάσει την πληρωμή του; Οι αποφάσεις για αποκλεισμό εργαζομένου από την πλατφόρμα, αναστολή του λογαριασμού του ή τερματισμό της συνεργασίας του θα πρέπει υποχρεωτικά να λαμβάνονται από άνθρωπο.



Παράλληλα, κάθε εργαζόμενος που επηρεάζεται από απόφαση η οποία λαμβάνεται ή υποστηρίζεται από αυτοματοποιημένο σύστημα θα δικαιούται να ζητήσει εξηγήσεις και επανεξέταση της απόφασης.



Εφόσον διαπιστωθεί παραβίαση δικαιωμάτων, η απόφαση θα πρέπει να διορθώνεται ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, να καταβάλλεται επαρκής αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε.



5. Πώς προστατεύεται η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων στις πλατφόρμες; Οι πλατφόρμες υποχρεούνται να αξιολογούν τους κινδύνους που δημιουργούν τα αυτοματοποιημένα συστήματα, όπως τα εργατικά ατυχήματα, η έκθεση σε ακραία καιρικά φαινόμενα και η ψυχολογική επιβάρυνση, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.



Απαγορεύεται, επίσης, η χρήση αλγορίθμων που ασκούν αδικαιολόγητη πίεση ή θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων.



Οι ειδικές προβλέψεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την αλγοριθμική διαχείριση καλύπτουν και τους ανεξάρτητους συνεργάτες, με τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις.



6. Γίνονται όλοι μισθωτοί όσοι εργάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών; Όχι. Διατηρείται η δυνατότητα τόσο εξαρτημένης εργασίας όσο και ανεξάρτητης συνεργασίας.



Ωστόσο, θεσπίζεται μαχητό τεκμήριο εξαρτημένης εργασίας, όταν οι πραγματικές συνθήκες απασχόλησης δείχνουν ότι η πλατφόρμα ασκεί διεύθυνση και έλεγχο στον εργαζόμενο.



Μεταξύ των παραγόντων που θα συνεκτιμώνται περιλαμβάνονται η υποχρεωτική αποδοχή αναθέσεων, η απαγόρευση συνεργασίας με τρίτους και η επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων από την πλατφόρμα.



Στις σχετικές δικαστικές διαδικασίες, εφόσον ενεργοποιείται το τεκμήριο, η εταιρεία που διαχειρίζεται την πλατφόρμα θα καλείται να αποδείξει ότι δεν υφίσταται σχέση εξαρτημένης εργασίας.



7. Τι αλλάζει για όσους εργάζονται σε πλατφόρμα μέσω τρίτης εταιρείας; Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται μέσω ενδιάμεσης εταιρείας, με την οποία έχουν συνάψει σύμβαση, θα απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας βάσει των σχετικών διατάξεων με όσους συνεργάζονται απευθείας με την πλατφόρμα.



Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, τόσο η ψηφιακή πλατφόρμα όσο και η ενδιάμεση εταιρεία θα φέρουν ευθύνη απέναντι στον εργαζόμενο, ο οποίος θα μπορεί να διεκδικήσει τα δικαιώματά του και από τις δύο.



8. Πώς προστατεύονται οι πολίτες που χρησιμοποιούν υπηρεσίες ψηφιακών πλατφορμών; Οι ψηφιακές πλατφόρμες και οι διαμεσολαβητές θα υποχρεούνται να δηλώνουν στο υπουργείο Εργασίας όλους όσοι τους παρέχουν εργασία, ανεξάρτητα από το αν είναι μισθωτοί ή ανεξάρτητοι συνεργάτες.



Για τον σκοπό αυτό δημιουργείται νέο Μητρώο Ψηφιακών Πλατφορμών Εργασίας στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.



Επιπλέον, οι πλατφόρμες θα δημοσιοποιούν στον ιστότοπό τους ή θα υποβάλλουν στην Επιθεώρηση Εργασίας και στους εκπροσώπους των εργαζομένων στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των απασχολουμένων, το είδος της εργασιακής τους σχέσης, τους γενικούς όρους συνεργασίας και τους διαμεσολαβητές που χρησιμοποιούν.



Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η ενίσχυση της διαφάνειας, η αποτελεσματικότερη διενέργεια ελέγχων και η μεγαλύτερη ασφάλεια των χρηστών υπηρεσιών μέσω πλατφόρμας.



9. Τι μπορεί να κάνει ένας εργαζόμενος εάν παραβιάζονται τα δικαιώματά του; Ο εργαζόμενος θα μπορεί να προσφεύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας ή στη Δικαιοσύνη, διεκδικώντας επανόρθωση ή ακόμη και αποζημίωση.



Απαγορεύεται η απόλυση, η διακοπή της συνεργασίας ή οποιαδήποτε δυσμενής μεταχείρισή του επειδή άσκησε τα δικαιώματά του.



Θα μπορεί, επίσης, με τη συναίνεσή του, να εκπροσωπείται από τους εκπροσώπους των εργαζομένων στις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ το δικαστήριο θα έχει τη δυνατότητα να ζητεί αποδεικτικά στοιχεία από την πλατφόρμα.



Προβλέπεται, ακόμη, η δυνατότητα ιδιωτικής και ασφαλούς επικοινωνίας με άλλους εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους, χωρίς παρακολούθηση από την πλατφόρμα.



10. Τι αλλάζει στις άδειες εργαζόμενων γονέων και φροντιστών; Καταργείται η υποχρέωση συμπλήρωσης ενός επιπλέον έτους πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη προκειμένου ένας εργαζόμενος γονέας να λάβει γονική άδεια και επίδομα για δεύτερο, τρίτο ή επόμενο παιδί.



Παράλληλα, οι γονείς που εργάζονται στον ίδιο εργοδότη δεν θα υποχρεούνται πλέον να υποβάλλουν κοινή δήλωση σχετικά με τη σειρά και τη διάρκεια λήψης της άδειας.



Για τους εργαζομένους που χρειάζεται να φροντίσουν οικεία τους πρόσωπα για σοβαρό ιατρικό λόγο, καταργείται η προϋπόθεση προηγούμενης εξάμηνης απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη.



11. Τι αλλάζει στην ασφαλιστική κάλυψη των παιδιών και των νέων έως 26 ετών; Με το νομοσχέδιο εισάγονται τρεις νέες ρυθμίσεις για την αποφυγή κενών στην ασφαλιστική κάλυψη των νέων:



- Με τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, τα παιδιά θα διατηρούν την ασφαλιστική κάλυψη μέσω των γονέων τους μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.



- Όταν λήγει η ασφαλιστική τους κάλυψη από εργασία, θα μπορούν να επιστρέφουν στην ασφάλιση των γονέων τους μέχρι τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους, ανεξάρτητα από το αν είναι άνεργα ή φοιτούν, υπό την προϋπόθεση ότι είναι άγαμα και δεν διαθέτουν ενεργό δικό τους ασφαλιστικό δικαίωμα.



- Όταν εργάζονται μετά την ενηλικίωσή τους και έως τη συμπλήρωση των 26 ετών, θα διατηρούν την ασφαλιστική κάλυψη μέσω των γονέων τους μέχρι να συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες ημέρες εργασίας για να αποκτήσουν δική τους ασφαλιστική ικανότητα.



Στόχος είναι να μην παραμένουν οι νέοι χωρίς ασφαλιστική κάλυψη κατά τη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας.



12. Τι αλλάζει για τις εργαζόμενες μητέρες που ασφαλίζονται στον ΕΔΟΕΑΠ; Οι εργαζόμενες μητέρες που ασφαλίζονται στον ΕΔΟΕΑΠ αποκτούν πρόσβαση στη συμπληρωματική παροχή κυοφορίας και λοχείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).



Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, να δικαιούνται τις αντίστοιχες παροχές από τον ΕΔΟΕΑΠ και να πληρούν τις υπόλοιπες προβλεπόμενες προϋποθέσεις.



Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση επιδιώκεται η ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζόμενων μητέρων κατά την περίοδο της κυοφορίας και της λοχείας.