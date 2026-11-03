Η Πάρις Τζάκσον διεκδικεί 600 εκατ. δολάρια από την κληρονομιά του πατέρα της

Η 28χρονη κόρη του Μάικλ Τζάκσον κατηγορεί τον διαχειριστή της κληρονομιάς ότι παρακρατεί τα χρήματα





Με νέα δικαστική προσφυγή, η







Η ίδια υποστηρίζει ότι, παρά το γεγονός πως η διαχείριση της περιουσίας έχει αποφέρει δισεκατομμύρια δολάρια και έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια σε μετρητά, το καταπίστευμα που προορίζεται για την ίδια και τα αδέλφια της, τον 29χρονο Πρινς και τον 24χρονο Μπίγκι, εξακολουθεί να μην έχει χρηματοδοτηθεί.



Η αίτηση, που κατατέθηκε στις 29 Οκτωβρίου στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, στρέφεται εναντίον του εκτελεστή της διαθήκης, Τζον Μπράνκα, τον οποίο κατηγορεί ότι διατηρεί «σιδηρό έλεγχο» πάνω στα τρία αδέλφια, αποφασίζοντας πότε και αν θα λάβουν χρήματα από την περιουσία του πατέρα τους.







Κλείσιμο Τι προβλέπει η διαθήκη του Μάικλ Τζάκσον Η διαθήκη του Μάικλ Τζάκσον όριζε ότι τα παιδιά του θα άρχιζαν να λαμβάνουν εισόδημα από τα αντίστοιχα μερίδιά τους στο καταπίστευμα μόλις συμπλήρωναν το 21ο έτος της ηλικίας τους.



Ωστόσο, η Πάρις Τζάκσον ισχυρίζεται ότι αυτό δεν συνέβη ποτέ και ότι, αντί για τα προβλεπόμενα ποσά, τα τρία αδέλφια λαμβάνουν χαμηλότερα ποσά, τα οποία καθορίζει ο Μπράνκα. Επιπλέον, τον κατηγορεί ότι χρησιμοποιεί τον έλεγχο αυτών των πληρωμών προκειμένου να αποθαρρύνει τα παιδιά του Τζάκσον από το να αμφισβητούν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την περιουσία.



Στη δικαστική προσφυγή αναφέρεται επίσης ότι, όταν η Πάρις άρχισε πέρυσι να αμφισβητεί τη διαχείριση της κληρονομιάς, εκφράζοντας μεταξύ άλλων αντιρρήσεις για όσα χαρακτήρισε «δώρα εκτός συμβατικών υποχρεώσεων» του Μπράνκα προς συνεργάτες του, βρέθηκε αντιμέτωπη με επιθετικές δικαστικές ενέργειες, δημόσιες επιθέσεις και μείωση κατά πολλά εκατομμύρια δολάρια των χρημάτων που παρέχονταν στην ίδια και στα αδέλφια της.



«Αυτή η συμπεριφορά και ο τρόπος διαχείρισης δεν πρέπει να συνεχιστούν», αναφέρεται στην αίτηση. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Μάικλ Τζάκσον επιθυμούσε κάθε παιδί του να λάβει το ένα τρίτο του κεφαλαίου του αντίστοιχου καταπιστεύματος όταν συμπλήρωνε τα 30 του χρόνια.



Στη συνέχεια, στα 35 του χρόνια, θα λάμβανε το μισό από το υπόλοιπο μερίδιό του, ενώ στα 40 θα αποκτούσε πλήρη πρόσβαση στο εναπομείναν ποσό. Ο Πρινς αναμένεται να κλείσει τα 30 σε τέσσερις μήνες, ενώ η Πάρις θα γίνει 29 ετών τον Απρίλιο και ο Μπίγκι θα συμπληρώσει τα 25 τον Φεβρουάριο. Η Πάρις υποστηρίζει ότι η περιουσία διαθέτει αρκετά χρήματα για να χρηματοδοτήσει το καταπίστευμα, διατηρώντας παράλληλα τα αναγκαία κεφάλαια για την κάλυψη των εκκρεμών υποχρεώσεών της.

Εξακόσια εκατομμύρια δολάρια από την περιουσία του Μάικλ Τζάκσον διεκδικεί η κόρη του, κατηγορώντας τον επί χρόνια διαχειριστή της ότι εμποδίζει τα παιδιά του εκλιπόντος τραγουδιστή να αποκτήσουν πρόσβαση στην κληρονομιά.Με νέα δικαστική προσφυγή, η Πάρις Τζάκσον ζητά να μεταφερθεί το ποσό σε οικογενειακό καταπίστευμα, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει νόμιμος λόγος να παραμένουν δεσμευμένα τα χρήματα, περισσότερα από 17 χρόνια μετά τον θάνατο του πατέρα της.Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε αποκλειστικά το Page Six, η Πάρις ζητά από δικαστή να διατάξει την προκαταρκτική διανομή 600 εκατομμυρίων δολαρίων στο οικογενειακό καταπίστευμα Michael Jackson Family Trust.Η ίδια υποστηρίζει ότι, παρά το γεγονός πως η διαχείριση της περιουσίας έχει αποφέρει δισεκατομμύρια δολάρια και έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια σε μετρητά, το καταπίστευμα που προορίζεται για την ίδια και τα αδέλφια της, τον 29χρονο Πρινς και τον 24χρονο Μπίγκι, εξακολουθεί να μην έχει χρηματοδοτηθεί.Η αίτηση, που κατατέθηκε στις 29 Οκτωβρίου στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, στρέφεται εναντίον του εκτελεστή της διαθήκης, Τζον Μπράνκα, τον οποίο κατηγορεί ότι διατηρεί «σιδηρό έλεγχο» πάνω στα τρία αδέλφια, αποφασίζοντας πότε και αν θα λάβουν χρήματα από την περιουσία του πατέρα τους.Ο Μπράνκα, δικηγόρος και πρόεδρος της εταιρείας The Michael Jackson Company, είχε προσληφθεί αρχικά από τον «βασιλιά της ποπ» το 1985. Το 2006 αποχώρησε από την ομάδα συνεργατών του Τζάκσον λόγω οικονομικών διαφωνιών, προτού επιστρέψει το 2009, μόλις οκτώ ημέρες πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή.Η διαθήκη του Μάικλ Τζάκσον όριζε ότι τα παιδιά του θα άρχιζαν να λαμβάνουν εισόδημα από τα αντίστοιχα μερίδιά τους στο καταπίστευμα μόλις συμπλήρωναν το 21ο έτος της ηλικίας τους.Ωστόσο, η Πάρις Τζάκσον ισχυρίζεται ότι αυτό δεν συνέβη ποτέ και ότι, αντί για τα προβλεπόμενα ποσά, τα τρία αδέλφια λαμβάνουν χαμηλότερα ποσά, τα οποία καθορίζει ο Μπράνκα. Επιπλέον, τον κατηγορεί ότι χρησιμοποιεί τον έλεγχο αυτών των πληρωμών προκειμένου να αποθαρρύνει τα παιδιά του Τζάκσον από το να αμφισβητούν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την περιουσία.Στη δικαστική προσφυγή αναφέρεται επίσης ότι, όταν η Πάρις άρχισε πέρυσι να αμφισβητεί τη διαχείριση της κληρονομιάς, εκφράζοντας μεταξύ άλλων αντιρρήσεις για όσα χαρακτήρισε «δώρα εκτός συμβατικών υποχρεώσεων» του Μπράνκα προς συνεργάτες του, βρέθηκε αντιμέτωπη με επιθετικές δικαστικές ενέργειες, δημόσιες επιθέσεις και μείωση κατά πολλά εκατομμύρια δολάρια των χρημάτων που παρέχονταν στην ίδια και στα αδέλφια της.«Αυτή η συμπεριφορά και ο τρόπος διαχείρισης δεν πρέπει να συνεχιστούν», αναφέρεται στην αίτηση. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Μάικλ Τζάκσον επιθυμούσε κάθε παιδί του να λάβει το ένα τρίτο του κεφαλαίου του αντίστοιχου καταπιστεύματος όταν συμπλήρωνε τα 30 του χρόνια.Στη συνέχεια, στα 35 του χρόνια, θα λάμβανε το μισό από το υπόλοιπο μερίδιό του, ενώ στα 40 θα αποκτούσε πλήρη πρόσβαση στο εναπομείναν ποσό. Ο Πρινς αναμένεται να κλείσει τα 30 σε τέσσερις μήνες, ενώ η Πάρις θα γίνει 29 ετών τον Απρίλιο και ο Μπίγκι θα συμπληρώσει τα 25 τον Φεβρουάριο. Η Πάρις υποστηρίζει ότι η περιουσία διαθέτει αρκετά χρήματα για να χρηματοδοτήσει το καταπίστευμα, διατηρώντας παράλληλα τα αναγκαία κεφάλαια για την κάλυψη των εκκρεμών υποχρεώσεών της.



Η απάντηση των διαχειριστών της περιουσίας Εκπρόσωπος της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον δήλωσε στο Page Six ότι η πλήρης χρηματοδότηση των καταπιστευμάτων δεν είναι ακόμη δυνατή εξαιτίας εκκρεμών νομικών ζητημάτων, απορρίπτοντας παράλληλα τις κατηγορίες της Πάρις Τζάκσον.



Όπως αναφέρει: «Οι δικηγόροι της κυρίας Τζάκσον γνωρίζουν πολύ καλά ότι η περιουσία δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει πλήρως το φιλανθρωπικό ίδρυμα και τα ατομικά καταπιστεύματα των δικαιούχων μέχρι να ξεπεραστούν ορισμένα νομικά εμπόδια, ιδιαίτερα η συνεχιζόμενη δικαστική διαμάχη με την αμερικανική φορολογική υπηρεσία IRS, η οποία διεκδίκησε 700 εκατομμύρια δολάρια σε φόρους και πρόστιμα από την περιουσία. Παρότι καταφέραμε να εξασφαλίσουμε δικαστική απόφαση που μειώνει σημαντικά αυτό το ποσό, η υπόθεση δεν έχει διευθετηθεί οριστικά και το αποτέλεσμα μπορεί ακόμη να αλλάξει».



Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι ο διαχειριστής έχει παρακρατήσει ή μειώσει τις πληρωμές προς τους κληρονόμους. «Επιπλέον, ο ισχυρισμός ότι ο εκτελεστής της διαθήκης έχει παρακρατήσει ή "κόψει" πληρωμές είναι εντελώς κατασκευασμένος. Περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια έχουν ήδη διανεμηθεί στην Πάρις και στους υπόλοιπους δικαιούχους ή έχουν χρησιμοποιηθεί προς όφελός τους».



Η ανακοίνωση καταλήγει: «Οι διαχειριστές της περιουσίας προσβλέπουν στη στιγμή που θα έχουν επιλυθεί όλα τα ζητήματα, ώστε το φιλανθρωπικό ίδρυμα και τα καταπιστεύματα να χρηματοδοτηθούν πλήρως, όπως επιθυμούσε ο Μάικλ».



Πάνω από 2,5 δισ. δολάρια τα έσοδα από την περιουσία του Μάικλ Τζάκσον Στις συναλλαγές που επικαλείται η Πάρις Τζάκσον στη δικαστική προσφυγή περιλαμβάνεται η πώληση, το 2018, του ποσοστού περίπου 10% που κατείχε η περιουσία του Μάικλ Τζάκσον στην εταιρεία EMI Music Publishing προς τη Sony, έναντι 287,5 εκατομμυρίων δολαρίων.



Ακολουθεί η πώληση του ράντσου Neverland το 2020, έναντι 22 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και η συμφωνία του 2023 με τη Sony, η οποία συμφώνησε να καταβάλει προκαταβολικά 750 εκατομμύρια δολάρια για την απόκτηση ποσοστού 50% στα εναπομείναντα περιουσιακά στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας της κληρονομιάς.



Σύμφωνα με τη δικαστική αίτηση, μόνο αυτές οι συναλλαγές απέφεραν ρευστότητα άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, πριν από την αφαίρεση φόρων και εξόδων. Οι διαχειριστές της περιουσίας έχουν επίσης αναφέρει ότι μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024 είχαν δημιουργηθεί ακαθάριστα έσοδα άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η συνολική αξία της περιουσίας εκτιμάται μεταξύ 2 και 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.



Τον Δεκέμβριο του 2024, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η περιουσία διέθετε περίπου 850 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών. Η 28χρονη κόρη του Μάικλ Τζάκσον εκτιμά ότι, ακόμη και αν συνυπολογιστούν οι πιθανές οικονομικές υποχρεώσεις, παραμένουν διαθέσιμα προς διανομή περίπου 600 εκατομμύρια δολάρια.



Τι ζητά από το δικαστήριο η Πάρις Τζάκσον Στη δικαστική προσφυγή υποστηρίζεται ότι η νομοθεσία της Καλιφόρνιας ευνοεί τη διανομή των περιουσιακών στοιχείων στους δικαιούχους το συντομότερο δυνατόν, εφόσον δεν τίθενται σε κίνδυνο τα συμφέροντα των πιστωτών ή άλλων εμπλεκόμενων μερών.



Υποστηρίζει επίσης ότι οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις και οι δικαστικές διαμάχες δεν δικαιολογούν τη συνεχιζόμενη δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων. Όπως επισημαίνεται στην αίτηση, σχεδόν όλες οι σημαντικές απαιτήσεις πιστωτών και οι δικαστικές εκκρεμότητες έχουν επιλυθεί ή έχουν καταλήξει ευνοϊκά για την περιουσία, με ορισμένες μόνο υποθέσεις να παραμένουν ανοιχτές.



Η 28χρονη ζητά από το δικαστήριο να διατάξει τον Τζον Μπράνκα να μεταφέρει 600 εκατομμύρια δολάρια στο οικογενειακό καταπίστευμα ή οποιοδήποτε άλλο ποσό κρίνει κατάλληλο ο δικαστής. Παράλληλα, ζητά να καλυφθούν από την περιουσία τα δικαστικά έξοδα και οι αμοιβές των δικηγόρων της.



Η υπόθεση έχει προγραμματιστεί να εξεταστεί σε ακροαματική διαδικασία τον Δεκέμβριο.