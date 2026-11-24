Ο Ζελένσκι απαντά με ειρωνεία στην πρόταση Λουκασένκο να τον συνοδεύσει στη Μόσχα: «Τι είμαι για να με πάρεις μαζί σου; Βαλίτσα;»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας απέρριψε με ένα δηκτικό σχόλιο την πρόταση του προέδρου της Λευκορωσίας να τον συνοδεύσει στη Μόσχα για να συναντηθεί με τον Πούτιν, εγγυώμενος για την προσωπική του ασφάλεια