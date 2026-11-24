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Ο Ζελένσκι απαντά με ειρωνεία στην πρόταση Λουκασένκο να τον συνοδεύσει στη Μόσχα: «Τι είμαι για να με πάρεις μαζί σου; Βαλίτσα;»
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας απέρριψε με ένα δηκτικό σχόλιο την πρόταση του προέδρου της Λευκορωσίας να τον συνοδεύσει στη Μόσχα για να συναντηθεί με τον Πούτιν, εγγυώμενος για την προσωπική του ασφάλεια
Ο Ζελένσκι απέρριψε την πρόταση, υπογραμμίζοντας ότι, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, μια συνάντηση των δύο ηγετών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ούτε στη ρωσική ούτε στην ουκρανική πρωτεύουσα.
«Προτείνει να με πάρει μαζί του. Τι είμαι γι’ αυτόν, βαλίτσα; Να με βάλει σε ένα αεροπλάνο και να πετάξουμε; Αυτή δεν είναι σοβαρή συζήτηση», δήλωσε χαρακτηριστικά.
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Μάλιστα, ο Ουκρανός πρόεδρος αντιπρότεινε ειρωνικά στον Λουκασένκο να συνοδεύσει τον Ρώσο πρόεδρο στο Κίεβο, διαβεβαιώνοντας ότι και η ουκρανική πλευρά θα μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλειά τους.
President Zelenskyy reacted to Lukashenko's suggestion to accompany the Ukrainian President to Moscow for negotiations with Putin: "He suggests taking me. What am I, a suitcase to him? Take me on a plane and fly. This is not a serious conversation. He can take Putin and fly to Kyiv together with him. We will guarantee their safety here as well. We are at war. We cannot meet in Moscow or Kyiv. We all understand that perfectly well. When someone says something like that, it's simply not a serious discussion. That person is not bringing us any closer to ending the war," President Zelenskyy said. Earlier today, Lukashenko said: "The two of us. I could accompany him to Moscow as a guarantor of his safety and so on. I could get on a plane with him and fly to Moscow."— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 24, 2026
«Μπορεί να πάρει τον Πούτιν και να πετάξουν μαζί στο Κίεβο. Θα εγγυηθούμε κι εμείς την ασφάλειά τους εδώ», ανέφερε.
«Βρισκόμαστε σε πόλεμο. Δεν μπορούμε να συναντηθούμε στη Μόσχα ή στο Κίεβο. Όλοι το καταλαβαίνουμε πολύ καλά. Όταν κάποιος λέει κάτι τέτοιο, απλώς δεν πρόκειται για σοβαρή συζήτηση. Αυτός ο άνθρωπος δεν μας φέρνει πιο κοντά στον τερματισμό του πολέμου», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.
Νωρίτερα σήμερα, ο Λευκορώσος πρόεδρος είχε εκφράσει την προθυμία του να συνοδεύσει προσωπικά τον Ζελένσκι στη Μόσχα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν απευθείας διαπραγματεύσεις με τον Πούτιν, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του εγγυητή της ασφάλειας του Ουκρανού ηγέτη.
Τι είχε προτείνει ο Λουκασένκο
«Οι δυο μας. Θα μπορούσα να τον συνοδεύσω στη Μόσχα ως εγγυητής της ασφάλειάς του και ούτω καθεξής. Θα μπορούσα να μπω μαζί του σε ένα αεροπλάνο και να πετάξουμε στη Μόσχα», είχε δηλώσει.
Η αντίδραση του Ζελένσκι καταδεικνύει ότι το ζήτημα του τόπου διεξαγωγής μιας ενδεχόμενης συνάντησης με τον Πούτιν παραμένει αντικείμενο διαφωνίας, με την ουκρανική πλευρά να απορρίπτει τη διεξαγωγή συνομιλιών στη Μόσχα όσο συνεχίζονται οι εχθροπραξίες.
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