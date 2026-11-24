Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ παροτρύνει τον Κρίστοφερ Νόλαν να σκηνοθετήσει μια συνέχεια της «Οδύσσειας»: «Υπάρχει πάντα και η Ιλιάδα», του είπε
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ παροτρύνει τον Κρίστοφερ Νόλαν να σκηνοθετήσει μια συνέχεια της «Οδύσσειας»: «Υπάρχει πάντα και η Ιλιάδα», του είπε
Ο σκηνοθέτης στο παρελθόν είχε βρεθεί πολύ κοντά στο να γυρίσει την «Τροία» με πρωταγωνιστές τους Μπραντ Πιτ, Έρικ Μπάνα και Ορλάντο Μπλουμ
Πριν από δύο δεκαετίες, ο Κρίστοφερ Νόλαν βρέθηκε πολύ κοντά στο να σκηνοθετήσει μια ταινία βασισμένη στην «Ιλιάδα» και τώρα ο Στίβεν Σπίλμπεργκ τον παρότρυνε να κάνει μια νέα προσπάθεια, ως συνέχεια της «Οδύσσειας».
Οι δύο σκηνοθέτες εμφανίστηκαν μαζί την περασμένη εβδομάδα σε εκδήλωση – συζήτηση στο DGA Theater του Λος Άντζελες, στο πλαίσιο σειράς προβολών που διοργάνωσε η Universal Pictures.
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ κατά τη διάρκεια της συζήτησης πρότεινε στον Κρίστοφερ Νόλαν το επόμενο εγχείρημά του, μετά την «Οδύσσεια» να είναι ένα ακόμη ομηρικό έπος: «Το μόνο ακόμη πράγμα που θέλω να πω, όχι για να σε προκαλέσω ή κάτι τέτοιο, είναι ότι υπάρχει πάντα η Ιλιάδα... Χωρίς πίεση, χωρίς πίεση. Αλλά αυτή θα μπορούσε να είναι η πιο επιτυχημένη ταινία στην ιστορία που δεν απέκτησε ποτέ συνέχεια».
Ο Νόλαν σχολίασε: «Νομίζω ότι τώρα επιχειρηματολογείς υπέρ της Universal».
Η ταινία που παραλίγο να γυρίσει ο Νόλαν ήταν η «Τροία», έπος του 2004 βασισμένο ελεύθερα στην «Ιλιάδα», με πρωταγωνιστές τους Μπραντ Πιτ, Έρικ Μπάνα και Ορλάντο Μπλουμ.
Ο σκηνοθέτης του «Oppenheimer ήταν ο επικρατέστερος για να αναλάβει τη σκηνοθεσία της ταινίας, η οποία βρισκόταν υπό ανάπτυξη από τον συνάδελφό του, Βόλφγκανγκ Πέτερσεν.
Ο Πέτερσεν αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το εγχείρημα λόγω σχεδίων για την ταινία «Batman v Superman» που τελικά δεν υλοποιήθηκε ποτέ και στη θέση του επιλέχθηκε ο Νόλαν.
Ο Πέτερσεν τελικά δεν είχε άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις και επέστρεψε για να σκηνοθετήσει την ταινία, αφήνοντας τον Νόλαν εκτός του έργου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Οι δύο σκηνοθέτες εμφανίστηκαν μαζί την περασμένη εβδομάδα σε εκδήλωση – συζήτηση στο DGA Theater του Λος Άντζελες, στο πλαίσιο σειράς προβολών που διοργάνωσε η Universal Pictures.
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ κατά τη διάρκεια της συζήτησης πρότεινε στον Κρίστοφερ Νόλαν το επόμενο εγχείρημά του, μετά την «Οδύσσεια» να είναι ένα ακόμη ομηρικό έπος: «Το μόνο ακόμη πράγμα που θέλω να πω, όχι για να σε προκαλέσω ή κάτι τέτοιο, είναι ότι υπάρχει πάντα η Ιλιάδα... Χωρίς πίεση, χωρίς πίεση. Αλλά αυτή θα μπορούσε να είναι η πιο επιτυχημένη ταινία στην ιστορία που δεν απέκτησε ποτέ συνέχεια».
Steven Spielberg Urges Christopher Nolan to Make The Odyssey Prequel He Passed on 22 Years Ago— CBR (@CBR) November 20, 2026
Steven Spielberg knows how Christopher Nolan should follow up The Odyssey. Read More: https://t.co/ulcra3F6F2 pic.twitter.com/AGhxgRiFUd
Ο Νόλαν σχολίασε: «Νομίζω ότι τώρα επιχειρηματολογείς υπέρ της Universal».
Η ταινία που παραλίγο να γυρίσει ο Νόλαν ήταν η «Τροία», έπος του 2004 βασισμένο ελεύθερα στην «Ιλιάδα», με πρωταγωνιστές τους Μπραντ Πιτ, Έρικ Μπάνα και Ορλάντο Μπλουμ.
Ο σκηνοθέτης του «Oppenheimer ήταν ο επικρατέστερος για να αναλάβει τη σκηνοθεσία της ταινίας, η οποία βρισκόταν υπό ανάπτυξη από τον συνάδελφό του, Βόλφγκανγκ Πέτερσεν.
Ο Πέτερσεν αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το εγχείρημα λόγω σχεδίων για την ταινία «Batman v Superman» που τελικά δεν υλοποιήθηκε ποτέ και στη θέση του επιλέχθηκε ο Νόλαν.
Ο Πέτερσεν τελικά δεν είχε άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις και επέστρεψε για να σκηνοθετήσει την ταινία, αφήνοντας τον Νόλαν εκτός του έργου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα