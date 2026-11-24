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Η τελευταία γνωστή σχέση της Λόπεζ ήταν με τον Μπεν Άφλεκ . Οι δυο τους παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2022, ενώ η καλλιτέχνιδα

κατέθεσε αίτηση διαζυγίου δύο χρόνια αργότερα. Ο χωρισμός τους οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2025. Τότε, πηγή είχε αναφέρει στο People

ότι η

Τζένιφερ Λόπεζ

είχε προσπαθήσει πολύ να σώσει

τον γάμο τους και ήταν συντετριμμένη από την εξέλιξη.