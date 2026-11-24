Η Τζένιφερ Λόπεζ δεν θέλει να εκθέσει ξανά σχέση της στη δημοσιότητα: Έχω πάρει μαθήματα από το παρελθόν, είπε
Η Τζένιφερ Λόπεζ δεν θέλει να εκθέσει ξανά σχέση της στη δημοσιότητα: Έχω πάρει μαθήματα από το παρελθόν, είπε
Θέλω να προστατεύω τους ανθρώπους που αγαπώ, δήλωσε η τραγουδίστρια και ηθοποιός
Την απόφασή της να κρατήσει στο εξής την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας εξέφρασε η Τζένιφερ Λόπεζ, εξηγώντας ότι έχει διδαχτεί από την έντονη προβολή των προηγούμενων σχέσεών της.
Σε εμφάνισή της στο vidcast των New York Times, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, η τραγουδίστρια και ηθοποιός μίλησε για το πώς η δημοσιότητα επηρέαζε τις ερωτικές της σχέσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επιθυμεί να ζήσει ξανά αυτή την εμπειρία.
«Θέλω να προστατεύω τους ανθρώπους που αγαπώ και να υπάρχουν περισσότερα πράγματα στη ζωή μου που να παραμένουν ιερά και προσωπικά. Έχω πάρει μαθήματα από την έκθεση των σχέσεών μου και όλα όσα τη συνοδεύουν. Δεν είναι κάτι που θέλω να ξανακάνω» ανέφερε.
Όπως εξήγησε ωστόσο, η ευαλωτότητα και η ενδοσκόπηση παραμένουν απαραίτητες για τη δουλειά της ως καλλιτέχνιδα: «Αν σου λείπει η ευαλωτότητα, αν δεν κάνεις ενδοσκόπηση και δεν διαθέτεις όλα αυτά τα στοιχεία, δεν θα δημιουργήσεις τίποτα που να έχει πραγματική αξία».
Μιλώντας ξανά για την απόφασή της να κρατήσει τις σχέσεις της μακριά από τη δημοσιότητα, η Λόπεζ διευκρίνισε ότι δεν σκοπεύει να κρύβεται από τον κόσμο, αλλά ούτε και να δίνει λεπτομέρειες για την προσωπική της ζωή. Πιο συγκεκριμένα, είπε: «Αυτό δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν θα γνωρίζουν. Θα σας βλέπουν, αλλά δεν είναι κάτι για το οποίο θέλω να σχολιάζω. Δεν είναι κάτι στο οποίο προσκαλώ τον κόσμο να βλέπει, ούτε κάτι που θέλω να εκθέτω».
Δείτε τη συνέντευξή της
Αναφερόμενη στην επίδραση της δημοσιότητας στις προηγούμενες σχέσεις της, τη χαρακτήρισε «καταστροφική», χωρίς ωστόσο να μετανιώνει για όσα έζησε. «Οι σχέσεις στις οποίες βρισκόμουν, είτε υπήρχαν τα μέσα ενημέρωσης είτε όχι, δεν ήταν γραφτό να κρατήσουν. Επομένως, δεν μπορώ να πω ότι έφταιγε η δημοσιότητα» σημείωσε. Παράλληλα, δήλωσε ότι εκτιμά το γεγονός πως μετά τον χωρισμό της είχε τη δυνατότητα να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό της και στα παιδιά της.
Η τελευταία γνωστή σχέση της Λόπεζ ήταν με τον Μπεν Άφλεκ. Οι δυο τους παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2022, ενώ η καλλιτέχνιδα κατέθεσε αίτηση διαζυγίου δύο χρόνια αργότερα. Ο χωρισμός τους οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2025. Τότε, πηγή είχε αναφέρει στο People ότι η Τζένιφερ Λόπεζ είχε προσπαθήσει πολύ να σώσει τον γάμο τους και ήταν συντετριμμένη από την εξέλιξη.
Σε εμφάνισή της στο vidcast των New York Times, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, η τραγουδίστρια και ηθοποιός μίλησε για το πώς η δημοσιότητα επηρέαζε τις ερωτικές της σχέσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επιθυμεί να ζήσει ξανά αυτή την εμπειρία.
«Θέλω να προστατεύω τους ανθρώπους που αγαπώ και να υπάρχουν περισσότερα πράγματα στη ζωή μου που να παραμένουν ιερά και προσωπικά. Έχω πάρει μαθήματα από την έκθεση των σχέσεών μου και όλα όσα τη συνοδεύουν. Δεν είναι κάτι που θέλω να ξανακάνω» ανέφερε.
Jennifer Lopez Says She Doesn’t Want to Be ‘Out There’ with Her Relationships ‘Ever Again’ After Ben Affleck Divorce https://t.co/GA4n7r52ud— People (@people) November 23, 2026
Μιλώντας ξανά για την απόφασή της να κρατήσει τις σχέσεις της μακριά από τη δημοσιότητα, η Λόπεζ διευκρίνισε ότι δεν σκοπεύει να κρύβεται από τον κόσμο, αλλά ούτε και να δίνει λεπτομέρειες για την προσωπική της ζωή. Πιο συγκεκριμένα, είπε: «Αυτό δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν θα γνωρίζουν. Θα σας βλέπουν, αλλά δεν είναι κάτι για το οποίο θέλω να σχολιάζω. Δεν είναι κάτι στο οποίο προσκαλώ τον κόσμο να βλέπει, ούτε κάτι που θέλω να εκθέτω».
Δείτε τη συνέντευξή της
Αναφερόμενη στην επίδραση της δημοσιότητας στις προηγούμενες σχέσεις της, τη χαρακτήρισε «καταστροφική», χωρίς ωστόσο να μετανιώνει για όσα έζησε. «Οι σχέσεις στις οποίες βρισκόμουν, είτε υπήρχαν τα μέσα ενημέρωσης είτε όχι, δεν ήταν γραφτό να κρατήσουν. Επομένως, δεν μπορώ να πω ότι έφταιγε η δημοσιότητα» σημείωσε. Παράλληλα, δήλωσε ότι εκτιμά το γεγονός πως μετά τον χωρισμό της είχε τη δυνατότητα να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό της και στα παιδιά της.
Η τελευταία γνωστή σχέση της Λόπεζ ήταν με τον Μπεν Άφλεκ. Οι δυο τους παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2022, ενώ η καλλιτέχνιδα κατέθεσε αίτηση διαζυγίου δύο χρόνια αργότερα. Ο χωρισμός τους οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2025. Τότε, πηγή είχε αναφέρει στο People ότι η Τζένιφερ Λόπεζ είχε προσπαθήσει πολύ να σώσει τον γάμο τους και ήταν συντετριμμένη από την εξέλιξη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα