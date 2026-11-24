Δεν θα πραγματοποιηθούν πτήσεις στα αεροδρόμια Αστυπάλαιας, Ικαρίας, Καλύμνου, Καρπάθου, Κάσου, Καστελόριζου, Καστοριάς, Κοζάνης, Κυθήρων, Λέρου, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Σητείας και Σύρου





Ειδικότερα, λόγω συμμετοχής των τηλεπικοινωνιακών υπαλλήλων παροχής υπηρεσιών πληροφοριών πτήσεων στην αυριανή 24ωρη γενική απεργία, που εξήγγειλε η ΑΔΕΔΥ,



AEGEAN όσο και η Sky express με ενημέρωσή τους γνωστοποιούν την ακύρωση πτήσεων .



Ειδικότερα, η AEGEAN ακυρώνει τις παρακάτω πτήσεις εσωτερικού:



OA 098/099 Λήμνος - Ικαρία - Λήμνος







OA 074/075 Aθήνα - Πάρος - Αθήνα



OA 062/063 Aθήνα - Πάρος - Αθήνα



Κλείσιμο



OA 024/025 Αθήνα - Μήλος - Αθήνα



OA 044/095 Αθήνα - Σητεία - Κάσος - Κάρπαθος - Ρόδος



Σύμφωνα με την AEGEAN, οι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια σε πτήσεις που επηρεάζονται θα λάβουν μήνυμα από την εταιρεία ή από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους, ώστε να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που τους παρέχει η εταιρεία.



Προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις θα προκαλέσει αύριο, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, η συμμετοχή προσωπικού συγκεκριμένων περιφερειακών αερολιμένων στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ Ειδικότερα, λόγω συμμετοχής των τηλεπικοινωνιακών υπαλλήλων παροχής υπηρεσιών πληροφοριών πτήσεων στην αυριανή 24ωρη γενική απεργία, που εξήγγειλε η ΑΔΕΔΥ, δεν θα πραγματοποιούνται πτήσεις στα περιφερειακά αεροδρόμια: της Αστυπάλαιας, της Ικαρίας, της Καλύμνου, της Καρπάθου, της Κάσου, του Καστελόριζου, της Καστοριάς, της Κοζάνης, των Κυθήρων, της Λέρου, της Μήλου, της Νάξου, της Πάρου, της Σητείας και της Σύρου.Μάλιστα, τόσο ηόσο και η Sky express με ενημέρωσή τους γνωστοποιούν την ακύρωση πτήσεων .Ειδικότερα, η AEGEAN ακυρώνει τις παρακάτω πτήσεις εσωτερικού:OA 098/099 Λήμνος - Ικαρία - ΛήμνοςOA 040/041 Αθήνα - Ικαρία - ΑθήναOA 074/075 Aθήνα - Πάρος - ΑθήναOA 062/063 Aθήνα - Πάρος - ΑθήναOA 012/013 Αθήνα - Νάξος - ΑθήναOA 024/025 Αθήνα - Μήλος - ΑθήναOA 044/095 Αθήνα - Σητεία - Κάσος - Κάρπαθος - ΡόδοςΣύμφωνα με την AEGEAN, οι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια σε πτήσεις που επηρεάζονται θα λάβουν μήνυμα από την εταιρεία ή από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους, ώστε να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που τους παρέχει η εταιρεία.

Οι επιβάτες που επηρεάζονται από τις παραπάνω ακυρώσεις μπορούν επίσης:



να προβούν σε αλλαγή των εισιτηρίων τους χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου, καλώντας στο (+30) 210 6261000.



να κάνουν αίτηση για επιστροφή χρημάτων ή credit voucher για μελλοντική χρήση.



Η SKY express ακυρώνει τις παρακάτω πτήσεις.



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΤΗΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗ



25/11/2026 GQ 460 ATH (Αθήνα) AOK (Κάρπαθος)



25/11/2026 GQ 461 AOK (Κάρπαθος) ATH (Αθήνα)



25/11/2026 GQ 400 ATH (Αθήνα) JNX (Νάξος)



25/11/2026 GQ 401 JNX (Νάξος) ATH (Αθήνα)



25/11/2026 GQ 440 ATH (Αθήνα) KIT (Κύθηρα)



25/11/2026 GQ 441 KIT (Κύθηρα) ATH (Αθήνα)



25/11/2026 GQ 470 ATH (Αθήνα) PAS (Πάρος)



25/11/2026 GQ 471 PAS (Πάρος) ATH (Αθήνα)



25/11/2026 GQ 20 ATH (Αθήνα) JSY (Σύρος)



25/11/2026 GQ 21 JSY (Σύρος) ATH (Αθήνα)



25/11/2026 GQ 2 ATH (Αθήνα) KSO (Καστοριά)



25/11/2026 GQ 2 KSO (Καστοριά) KZI (Κοζάνη)



25/11/2026 GQ 2 KZI (Κοζάνη) ATH (Αθήνα)



«Οι επιβάτες που έχουν πραγματοποιήσει κρατήσεις για τις συγκεκριμένες πτήσεις θα ενημερωθούν μέσω της διεύθυνσης email που έχουν δηλώσει κατά την κράτησή τους» αναφέρει η Sky express.



Η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Πληροφοριών Πτήσεων AFISO Υ.Π.Α. με ανακοίνωσή της αναφέρει πως η απόφαση συμμετοχής στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ έχει γνωστοποιηθεί στη διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Παράλληλα, έχει προσδιοριστεί το απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας ανά μονάδα και έχει υποβληθεί προς έκδοση η σχετική αγγελία NOTAM (A4358/26), ώστε οι αεροπορικές εταιρείες να προσαρμόσουν εγκαίρως τον προγραμματισμό τους.



Κατά τη διάρκεια της απεργίας, στα συγκεκριμένα αεροδρόμια, (Αστυπάλαιας, Ικαρίας, Καλύμνου, Καρπάθου, Κάσου, Καστελόριζου, Καστοριάς, Κοζάνης, Κυθήρων, Λέρου, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Σητείας και Σύρου) θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά ειδικές κατηγορίες πτήσεων. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι πτήσεις που μεταφέρουν αρχηγούς κρατών και πρωθυπουργούς, οι στρατιωτικές πτήσεις που εκτελούν επιχειρησιακές αποστολές ή συμμετέχουν σε προγραμματισμένες ασκήσεις, καθώς και τα αεροσκάφη που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης.



Επίσης, θα πραγματοποιούνται νοσοκομειακές πτήσεις, πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, έρευνας και διάσωσης. Θα διασφαλίζεται ακόμη η συνεχής ακρόαση των συχνοτήτων κινδύνου, καθώς και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.