Εκατοντάδες προϊόντα με εκπτώσεις έως και -50% στη Black Friday της IKEA γίνονται η αφορμή για νέες ιδέες, μικρές ανανεώσεις και λύσεις που ίσως δεν είχες σκεφτεί.
Κοντέινερ με Άγιους Βασίληδες και πολικές αρκούδες ξεβράστηκε σε παραλία της Βουλγαρίας: Εκτιμάται ότι προέρχεται από ελληνικό πλοίο που βυθίστηκε
Κοντέινερ με Άγιους Βασίληδες και πολικές αρκούδες ξεβράστηκε σε παραλία της Βουλγαρίας: Εκτιμάται ότι προέρχεται από ελληνικό πλοίο που βυθίστηκε
Χριστουγεννιάτικες φιγούρες σε φυσικό μέγεθος και στολίδια αντίκρισαν οι Αρχές – Το πλοίο είχε δεχθεί επίθεση με drones στη Μαύρη Θάλασσα
Ένα ασυνήθιστο χριστουγεννιάτικο σκηνικό αντίκρισαν την Τρίτη 24 Νοεμβρίου οι Αρχές της Βουλγαρίας, όταν άνοιξαν ένα εμπορευματοκιβώτιο που είχε ξεβραστεί σε παραλία κοντά στο Μπουργκάς και εκτιμάται ότι προέρχεται από ελληνικό εμπορικό πλοίο που βυθίστηκε τον περασμένο μήνα στη Μαύρη Θάλασσα, έπειτα από επίθεση με drones.
Στο εσωτερικό του κοντέινερ βρέθηκαν φιγούρες του Άγιου Βασίλη σε φυσικό μέγεθος, ένα ομοίωμα πολικής αρκούδας και χριστουγεννιάτικα στολίδια.
Όπως φαίνεται σε εικόνες που δημοσίευσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, η μία φιγούρα του Άγιου Βασίλη βρισκόταν πάνω σε ένα άλογο στο χρώμα του χαλκού, ενώ μια δεύτερη καθόταν σε έλκηθρο γεμάτο δώρα, δημιουργώντας μια απρόσμενη εορταστική εικόνα στην ανεμοδαρμένη παραλία.
«Υποψιαζόμαστε ότι το κοντέινερ αποτελεί μέρος του φορτίου του βυθισμένου Contship Jet, αλλά αυτό μένει να διευκρινιστεί», είχε δηλώσει νωρίτερα τον Νοέμβριο ο περιφερειάρχης του Μπουργκάς, Ντίκο Ντίκοφ.
Το πλοίο βυθίστηκε τον Οκτώβριο, έπειτα από επίθεση με μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας, σε ένα από τα διαδοχικά περιστατικά επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στο δυτικό τμήμα της Μαύρης Θάλασσας.
Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει ανησυχία για την επέκταση των επιπτώσεων του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς και διεθνείς αντιδράσεις και καταδίκες.
Η Βουλγαρία, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, έχει ζητήσει τη συνδρομή των συμμάχων της για την ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα.
Σύμφωνα με τον Ντίκοφ, οι τοπικές Αρχές αναμένουν οδηγίες από τις στρατιωτικές εισαγγελικές Αρχές προκειμένου να αποφασιστεί η τύχη του κατεστραμμένου εμπορευματοκιβωτίου.
Ο ίδιος ξεκαθάρισε, πάντως, ότι το κοντέινερ δεν θα επιτραπεί να παραμείνει στην ακτή και να μετατραπεί σε «ανεπιθύμητο αξιοθέατο».
Στο εσωτερικό του κοντέινερ βρέθηκαν φιγούρες του Άγιου Βασίλη σε φυσικό μέγεθος, ένα ομοίωμα πολικής αρκούδας και χριστουγεννιάτικα στολίδια.
Όπως φαίνεται σε εικόνες που δημοσίευσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, η μία φιγούρα του Άγιου Βασίλη βρισκόταν πάνω σε ένα άλογο στο χρώμα του χαλκού, ενώ μια δεύτερη καθόταν σε έλκηθρο γεμάτο δώρα, δημιουργώντας μια απρόσμενη εορταστική εικόνα στην ανεμοδαρμένη παραλία.
Bulgarian authorities found life-size Santa Claus figures, a polar bear statue and festive ornaments when they opened a shipping container washed ashore near Burgas and believed to be from a Greek vessel hit by drones last month https://t.co/307lbY0SD8 pic.twitter.com/c55EhBB5LG— Reuters (@Reuters) November 24, 2026
Οι εκτιμήσεις για την προέλευση του κοντέινερΟι βουλγαρικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το εμπορευματοκιβώτιο να αποτελούσε μέρος του φορτίου του ελληνικού πλοίου Contship Jet.
«Υποψιαζόμαστε ότι το κοντέινερ αποτελεί μέρος του φορτίου του βυθισμένου Contship Jet, αλλά αυτό μένει να διευκρινιστεί», είχε δηλώσει νωρίτερα τον Νοέμβριο ο περιφερειάρχης του Μπουργκάς, Ντίκο Ντίκοφ.
Το πλοίο βυθίστηκε τον Οκτώβριο, έπειτα από επίθεση με μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας, σε ένα από τα διαδοχικά περιστατικά επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στο δυτικό τμήμα της Μαύρης Θάλασσας.
Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει ανησυχία για την επέκταση των επιπτώσεων του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς και διεθνείς αντιδράσεις και καταδίκες.
Η Βουλγαρία, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, έχει ζητήσει τη συνδρομή των συμμάχων της για την ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα.
Σύμφωνα με τον Ντίκοφ, οι τοπικές Αρχές αναμένουν οδηγίες από τις στρατιωτικές εισαγγελικές Αρχές προκειμένου να αποφασιστεί η τύχη του κατεστραμμένου εμπορευματοκιβωτίου.
Ο ίδιος ξεκαθάρισε, πάντως, ότι το κοντέινερ δεν θα επιτραπεί να παραμείνει στην ακτή και να μετατραπεί σε «ανεπιθύμητο αξιοθέατο».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα