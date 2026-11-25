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Προσωρινή αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Σικάγο λόγω τεχνικού προβλήματος
Προσωρινή αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Σικάγο λόγω τεχνικού προβλήματος
Δεύτερο περιστατικό μέσα σε δύο ημέρες στο διεθνές αεροδρόμιο Ο’ Χέιρ, εν μέσω αυξημένης επιβατικής κίνησης λόγω της Ημέρας των Ευχαριστιών
Σε προσωρινή αναστολή των απογειώσεων και προσγειώσεων τέθηκε το απόγευμα της Τρίτης το αεροδρόμιο O' Hare του Σικάγο, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).
Όπως ανακοίνωσε η FAA, ο περιορισμός επιβλήθηκε εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στον εξοπλισμό και επρόκειτο να παραμείνει σε ισχύ έως τις 16:15 (τοπική ώρα). Το μέτρο αφορά αποκλειστικά αεροσκάφη που αναχωρούν από τα αεροδρόμια της Μινεάπολης, του Μιλγουόκι, του Γκριν Μπέι και του Ντε Μόιν.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της αμερικανικής υπηρεσίας, έχει σημειωθεί βλάβη στο επίγειο ραντάρ επιτήρησης, το οποίο παρακολουθεί την κίνηση σε ορισμένους διαδρόμους του αεροδρομίου O’Hare. Τεχνικά συνεργεία είχαν αναλάβει την αποκατάσταση του προβλήματος, ενώ η FAA ενημέρωσε πως οι πτήσεις που αναχωρούν με προορισμό το Διεθνές Αεροδρόμιο O'Hare του Σικάγο έχουν μέση καθυστέρηση 47 λεπτών.
Υπενθυμίζεται ότι ανάλογος περιορισμός είχε επιβληθεί για σύντομο χρονικό διάστημα και τη Δευτέρα, με την έναρξη της ιδιαίτερα αυξημένης ταξιδιωτικής κίνησης ενόψει της εορταστικής περιόδου.
«Η FAA προχωρά σε προσωρινή αναστολή των πτήσεων με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο O’Hare του Σικάγο, λόγω ελλείψεων προσωπικού στο κέντρο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της περιοχής του Σικάγο (TRACON)», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της προς το NBC Chicago.
Μέχρι τις 12:30 το μεσημέρι της Δευτέρας, ο περιορισμός είχε αφαιρεθεί από την ιστοσελίδα της FAA, αν και εξακολουθούσαν να καταγράφονται καθυστερήσεις σε ορισμένες αναχωρήσεις.
Την ίδια ώρα, το Τμήμα Αεροπορίας του Σικάγο είχε ήδη προειδοποιήσει τους ταξιδιώτες για αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση στο οδικό δίκτυο γύρω από το αεροδρόμιο, εξαιτίας της μεγάλης προσέλευσης επιβατών που αναμενόταν κατά την εβδομάδα του Thanksgiving (Ημέρα των Ευχαριστιών).
Όπως ανακοίνωσε η FAA, ο περιορισμός επιβλήθηκε εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στον εξοπλισμό και επρόκειτο να παραμείνει σε ισχύ έως τις 16:15 (τοπική ώρα). Το μέτρο αφορά αποκλειστικά αεροσκάφη που αναχωρούν από τα αεροδρόμια της Μινεάπολης, του Μιλγουόκι, του Γκριν Μπέι και του Ντε Μόιν.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της αμερικανικής υπηρεσίας, έχει σημειωθεί βλάβη στο επίγειο ραντάρ επιτήρησης, το οποίο παρακολουθεί την κίνηση σε ορισμένους διαδρόμους του αεροδρομίου O’Hare. Τεχνικά συνεργεία είχαν αναλάβει την αποκατάσταση του προβλήματος, ενώ η FAA ενημέρωσε πως οι πτήσεις που αναχωρούν με προορισμό το Διεθνές Αεροδρόμιο O'Hare του Σικάγο έχουν μέση καθυστέρηση 47 λεπτών.
Υπενθυμίζεται ότι ανάλογος περιορισμός είχε επιβληθεί για σύντομο χρονικό διάστημα και τη Δευτέρα, με την έναρξη της ιδιαίτερα αυξημένης ταξιδιωτικής κίνησης ενόψει της εορταστικής περιόδου.
«Η FAA προχωρά σε προσωρινή αναστολή των πτήσεων με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο O’Hare του Σικάγο, λόγω ελλείψεων προσωπικού στο κέντρο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της περιοχής του Σικάγο (TRACON)», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της προς το NBC Chicago.
Μέχρι τις 12:30 το μεσημέρι της Δευτέρας, ο περιορισμός είχε αφαιρεθεί από την ιστοσελίδα της FAA, αν και εξακολουθούσαν να καταγράφονται καθυστερήσεις σε ορισμένες αναχωρήσεις.
Την ίδια ώρα, το Τμήμα Αεροπορίας του Σικάγο είχε ήδη προειδοποιήσει τους ταξιδιώτες για αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση στο οδικό δίκτυο γύρω από το αεροδρόμιο, εξαιτίας της μεγάλης προσέλευσης επιβατών που αναμενόταν κατά την εβδομάδα του Thanksgiving (Ημέρα των Ευχαριστιών).
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