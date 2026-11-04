H Κάτια Ταραμπάνκο έγινε 30 ετών: Το πάρτι και το μήνυμα για τα γενέθλιά της
H Κάτια Ταραμπάνκο έγινε 30 ετών: Το πάρτι και το μήνυμα για τα γενέθλιά της
Η νικήτρια του GNTM δημοσίευσε στιγμιότυπα από τη βραδιά και ευχαρίστησε τον κόσμο για τις ευχές
Τα 30ά της γενέθλια γιόρτασε η Κάτια Ταραμπάνκο, διοργανώνοντας ένα πάρτι με αγαπημένα της πρόσωπα. Το μοντέλο μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από τη βραδιά, τις οποίες συνόδευσε με ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης προς όσους βρέθηκαν στο πλευρό της, αλλά και εκείνους που της έστειλαν τις ευχές τους.
Αν και τα γενέθλιά της ήταν πριν από περίπου δύο εβδομάδες, η Κάτια Ταραμπάνκο επέλεξε να δημοσιεύσει τώρα τα στιγμιότυπα, τονίζοντας ότι τα σημαντικότερα πράγματα στη ζωή είναι η υγεία και οι άνθρωποι που έχει κοντά της.
«Λοιπόν, πριν κάνα δυο βδομάδες τριαντάρισα… και δεν έχω πολλά να πω, παρά μόνο σας ευχαριστώ που με τιμήσατε με την παρουσία σας στη μικρή οικογενειακή γιορτή που είχα τη φαεινή ιδέα να οργανώσω», έγραψε αρχικά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Δείτε την ανάρτησή της
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη σημασία που έχουν για εκείνη οι δικοί της άνθρωποι, επισημαίνοντας πως της δίνουν δύναμη και αισιοδοξία απέναντι στις δυσκολίες της καθημερινότητας. «Είναι ό,τι πιο σημαντικό. Οι άνθρωποί μας και η υγεία. Ο κόσμος έξω είναι, ας το πούμε μαλακά, ζόρικος. Και εσείς μου δίνετε θάρρος και ελπίδα», σημείωσε.
Κλείνοντας την ανάρτησή της, ευχαρίστησε και όσους αφιέρωσαν λίγο από τον χρόνο τους για να της ευχηθούν. «Εσείς και όλοι εσείς που ξεχωρίσατε δύο λεπτά από τον χρόνο σας και στείλατε μια ευχή, έναν λόγο καλό. Να είστε όλοι καλά! Υγεία εύχομαι! Ό,τι αξίζεις δικό σου. Και του χρόνου», κατέληξε.
Αν και τα γενέθλιά της ήταν πριν από περίπου δύο εβδομάδες, η Κάτια Ταραμπάνκο επέλεξε να δημοσιεύσει τώρα τα στιγμιότυπα, τονίζοντας ότι τα σημαντικότερα πράγματα στη ζωή είναι η υγεία και οι άνθρωποι που έχει κοντά της.
«Λοιπόν, πριν κάνα δυο βδομάδες τριαντάρισα… και δεν έχω πολλά να πω, παρά μόνο σας ευχαριστώ που με τιμήσατε με την παρουσία σας στη μικρή οικογενειακή γιορτή που είχα τη φαεινή ιδέα να οργανώσω», έγραψε αρχικά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Δείτε την ανάρτησή της
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη σημασία που έχουν για εκείνη οι δικοί της άνθρωποι, επισημαίνοντας πως της δίνουν δύναμη και αισιοδοξία απέναντι στις δυσκολίες της καθημερινότητας. «Είναι ό,τι πιο σημαντικό. Οι άνθρωποί μας και η υγεία. Ο κόσμος έξω είναι, ας το πούμε μαλακά, ζόρικος. Και εσείς μου δίνετε θάρρος και ελπίδα», σημείωσε.
Κλείνοντας την ανάρτησή της, ευχαρίστησε και όσους αφιέρωσαν λίγο από τον χρόνο τους για να της ευχηθούν. «Εσείς και όλοι εσείς που ξεχωρίσατε δύο λεπτά από τον χρόνο σας και στείλατε μια ευχή, έναν λόγο καλό. Να είστε όλοι καλά! Υγεία εύχομαι! Ό,τι αξίζεις δικό σου. Και του χρόνου», κατέληξε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα