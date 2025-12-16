Κάτια Ταραμπάνκο: Χώρισα και επέστρεψα στο σπίτι μου, δεν ευδοκίμησε η σχέση που είχα
Κάτια Ταραμπάνκο: Χώρισα και επέστρεψα στο σπίτι μου, δεν ευδοκίμησε η σχέση που είχα
Συνειδητοποίησα ότι πρέπει να δουλέψω με τον εαυτό μου πρώτα, πριν προχωρήσω στη δημιουργία οικογένειας, σχολίασε το μοντέλο
Τις εξελίξεις στην προσωπική της ζωή μετέφερε η Κάτια Ταραμπάνκο, δηλώνοντας ότι χώρισε και επέστρεψε στο σπίτι όπου έμενε πριν από την τελευταία της σχέση.
Το μοντέλο και πρώην παίκτρια του «GNTM» μίλησε την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στο «Happy Day» για τις αλλαγές στα προσωπικά της, αναφέροντας πως παρά την πρόταση γάμου που είχε δεχτεί από τον πρώην σύντροφό της, η σχέση τους δεν είχε θετική κατάληξη.
Έτσι, όπως ανέφερε η Κάτια Ταραμπάνκο, μετακόμισε στο σπίτι της: «Επέστρεψα στο σπιτάκι μου, το τελειοποιώ τώρα. Χώρισα και επέστρεψα εδώ. Δεν ευδοκίμησε η σχέση, εντάξει, συμβαίνουν αυτά στη ζωή. Μπήκα από νωρίς στο πνεύμα των Χριστουγέννων, το είχα λίγο ανάγκη».
Δείτε το βίντεο
Συγκεκριμένα, η Κάτια Ταραμπάνκο δήλωσε: «Υπήρχε ένα βήμα στη σχέση μας, η πρόταση γάμου και τα σχετικά, απλά δεν εξελίχθηκε αυτό και με αποτέλεσμα να γυρίσω εδώ. Γενικά από τον Σεπτέμβριο βιώνω μία αναγεννησιακή περίοδο, άλλαξα τρόπο σκέψης, τρόπο προσέγγισης στις σχέσεις μου και γενικά άρχισα να αφουγκράζομαι εμένα και να πατάω στα δικά μου τα πόδια. Δεν θέλω να εξαρτώμαι από κανέναν άνθρωπο για τα δικά μου συναισθήματα, δεν θέλω να ψάχνω τη χαρά μου στον άλλον άνθρωπο. Στις περισσότερες σχέσεις αυτό έκανα, έχανα τον εαυτό μου. Δινόμουν ολοκληρωτικά, ουσιαστικά έκανα συνεξαρτητικές σχέσεις, αυτό ουσιαστικά είπε η ψυχολόγος μου. Οπότε έψαχνα την επιβεβαίωση, την αγάπη. Το γύρισα όλο ανάποδα, γύρισα τον καθρέφτη προς εμένα και όχι προς τους άλλους και κοιτάω να με κάνω από μόνη μου χαρούμενη. Νομίζω ότι αυτός ήταν κατά κύριο λόγο, ο λόγος που χώρισα, ότι άρχισα να κοιτάω τον εαυτό μου περισσότερο. Όταν αλλάζεις αυτό και τραβάς λίγο το χαλάκι κάτω απ’ τα πόδια της βόλεψης. Συνειδητοποίησα ότι πρέπει να δουλέψω με τον εαυτό μου πρώτα, πριν προχωρήσω σε δημιουργία της οικογένειας».
Τον Φεβρουάριο, η Κάτια Ταραμπάνκο είχε παρουσιάσει το μονόπετρό της σε συνέντευξη που παραχώρησε στη διαδικτυακή εκπομπή του Κωνσταντίνου Μίχου στο YouTube, όπου είχε αναφερθεί και στην προσωπική της ζωή. Η πρώην παίκτρια του «GNTM» είχε επισημάνει τότε, ότι βρισκόταν σε μια θετική περίοδο σε προσωπικό επίπεδο, υπογραμμίζοντας πως, παρότι η σχέση της δεν είχε ακόμη επισημοποιηθεί, η ίδια αισθανόταν ήδη σαν παντρεμένη. «Είμαι σε μια πολύ όμορφη, ευχάριστη, δημιουργική, "συζυγική" φάση στη ζωή μου. Το "συζυγική" δεν σημαίνει ότι έχουν πέσει υπογραφές, αλλά είμαι καλά», δήλωνε.
Το μοντέλο και πρώην παίκτρια του «GNTM» μίλησε την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στο «Happy Day» για τις αλλαγές στα προσωπικά της, αναφέροντας πως παρά την πρόταση γάμου που είχε δεχτεί από τον πρώην σύντροφό της, η σχέση τους δεν είχε θετική κατάληξη.
Έτσι, όπως ανέφερε η Κάτια Ταραμπάνκο, μετακόμισε στο σπίτι της: «Επέστρεψα στο σπιτάκι μου, το τελειοποιώ τώρα. Χώρισα και επέστρεψα εδώ. Δεν ευδοκίμησε η σχέση, εντάξει, συμβαίνουν αυτά στη ζωή. Μπήκα από νωρίς στο πνεύμα των Χριστουγέννων, το είχα λίγο ανάγκη».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, το μοντέλο σχολίασε ότι από τον Σεπτέμβριο βιώνει μία περίοδος «αναγέννησης» όπως είπε, και εξήγησε ότι με τη βοήθεια της ψυχοθεραπείας δίνει έμφαση στον εαυτό της και στις προσωπικές της ανάγκες, κάτι που θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό πριν από την απόφαση δημιουργίας οικογένειας.
Συγκεκριμένα, η Κάτια Ταραμπάνκο δήλωσε: «Υπήρχε ένα βήμα στη σχέση μας, η πρόταση γάμου και τα σχετικά, απλά δεν εξελίχθηκε αυτό και με αποτέλεσμα να γυρίσω εδώ. Γενικά από τον Σεπτέμβριο βιώνω μία αναγεννησιακή περίοδο, άλλαξα τρόπο σκέψης, τρόπο προσέγγισης στις σχέσεις μου και γενικά άρχισα να αφουγκράζομαι εμένα και να πατάω στα δικά μου τα πόδια. Δεν θέλω να εξαρτώμαι από κανέναν άνθρωπο για τα δικά μου συναισθήματα, δεν θέλω να ψάχνω τη χαρά μου στον άλλον άνθρωπο. Στις περισσότερες σχέσεις αυτό έκανα, έχανα τον εαυτό μου. Δινόμουν ολοκληρωτικά, ουσιαστικά έκανα συνεξαρτητικές σχέσεις, αυτό ουσιαστικά είπε η ψυχολόγος μου. Οπότε έψαχνα την επιβεβαίωση, την αγάπη. Το γύρισα όλο ανάποδα, γύρισα τον καθρέφτη προς εμένα και όχι προς τους άλλους και κοιτάω να με κάνω από μόνη μου χαρούμενη. Νομίζω ότι αυτός ήταν κατά κύριο λόγο, ο λόγος που χώρισα, ότι άρχισα να κοιτάω τον εαυτό μου περισσότερο. Όταν αλλάζεις αυτό και τραβάς λίγο το χαλάκι κάτω απ’ τα πόδια της βόλεψης. Συνειδητοποίησα ότι πρέπει να δουλέψω με τον εαυτό μου πρώτα, πριν προχωρήσω σε δημιουργία της οικογένειας».
Τον Φεβρουάριο, η Κάτια Ταραμπάνκο είχε παρουσιάσει το μονόπετρό της σε συνέντευξη που παραχώρησε στη διαδικτυακή εκπομπή του Κωνσταντίνου Μίχου στο YouTube, όπου είχε αναφερθεί και στην προσωπική της ζωή. Η πρώην παίκτρια του «GNTM» είχε επισημάνει τότε, ότι βρισκόταν σε μια θετική περίοδο σε προσωπικό επίπεδο, υπογραμμίζοντας πως, παρότι η σχέση της δεν είχε ακόμη επισημοποιηθεί, η ίδια αισθανόταν ήδη σαν παντρεμένη. «Είμαι σε μια πολύ όμορφη, ευχάριστη, δημιουργική, "συζυγική" φάση στη ζωή μου. Το "συζυγική" δεν σημαίνει ότι έχουν πέσει υπογραφές, αλλά είμαι καλά», δήλωνε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα