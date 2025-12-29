Κάτια Ταραμπάνκο: Ο γάμος δεν είναι όνειρο ζωής, όπως πίστευα παλαιότερα

Στη συνέχεια, μιλώντας για το τι αναζητά σε έναν σύντροφο και ποια στοιχεία θεωρεί ελκυστικά ή αποτρεπτικά, η Κάτια Ταραμπάνκο περιέγραψε: «<Με γοητεύει η σιγουριά και η αυτοπεποίθηση, αν πατάει στα πόδια του και δεν έχει ανασφάλεια είναι το καλύτερο. Σε έναν άντρα με ξενερώνει η υποκρισία και το κουτσομπολιό».