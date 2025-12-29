Κάτια Ταραμπάνκο: Ο γάμος δεν είναι όνειρο ζωής, όπως πίστευα παλαιότερα
Κάτια Ταραμπάνκο: Ο γάμος δεν είναι όνειρο ζωής, όπως πίστευα παλαιότερα
Ενώ πρόσθεσε πώς σε έναν άντρα την ξενερώνει η υποκρισία και το κουτσομπολιό
Στο κεφάλαιο του γάμου αναφέρθηκε η Κάτια Ταραμπάνκο, εξηγώντας πως έχει αναθεωρήσει τη σημασία του συγκεκριμένου μυστηρίου.
πρώην παίκτρια του «GNTM» λίγο μετά την ανακοίνωση του χωρισμού της και την πρόταση γάμου που είχε δεχτεί από τον πρώην σύντροφό της, ήταν τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό», όπου μίλησε με για την προσωπική της ζωή και τις αλλαγές στη στάση της σε ό,τι αφορά τον γάμο, εξηγώντας πώς έχει επαναπροσδιορίσει έννοιες που παλαιότερα θεωρούσε δεδομένες.
Πιο αναλυτικά, η Κάτια Ταραμπάνκο δήλωσε πως δεν θεωρεί πια πως ο γάμος καθορίζει την ευτυχία ενός ανθρώπου: «Δεν θα μιλήσω για τα προσωπικά μου, πέρασε αυτό. Ο γάμος είναι ένα όνειρο, αλλά δεν είναι όνειρο ζωής, όπως πίστευα παλαιότερα. Αναθεώρησα πολλά σχετικά με αυτό το κομμάτι, κατάλαβα ότι η ευτυχία βρίσκεται μέσα σου και όχι σε τρίτους ανθρώπους. Γύρισα τον καθρέφτη σε εμένα και είδα πόσο ωραία περνάω. Είναι όμορφο να μην είσαι μόνος σου, αλλά με κάποιον που σε σπρώχνει μπροστά».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, μιλώντας για το τι αναζητά σε έναν σύντροφο και ποια στοιχεία θεωρεί ελκυστικά ή αποτρεπτικά, η Κάτια Ταραμπάνκο περιέγραψε: «<Με γοητεύει η σιγουριά και η αυτοπεποίθηση, αν πατάει στα πόδια του και δεν έχει ανασφάλεια είναι το καλύτερο. Σε έναν άντρα με ξενερώνει η υποκρισία και το κουτσομπολιό».
πρώην παίκτρια του «GNTM» λίγο μετά την ανακοίνωση του χωρισμού της και την πρόταση γάμου που είχε δεχτεί από τον πρώην σύντροφό της, ήταν τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό», όπου μίλησε με για την προσωπική της ζωή και τις αλλαγές στη στάση της σε ό,τι αφορά τον γάμο, εξηγώντας πώς έχει επαναπροσδιορίσει έννοιες που παλαιότερα θεωρούσε δεδομένες.
Πιο αναλυτικά, η Κάτια Ταραμπάνκο δήλωσε πως δεν θεωρεί πια πως ο γάμος καθορίζει την ευτυχία ενός ανθρώπου: «Δεν θα μιλήσω για τα προσωπικά μου, πέρασε αυτό. Ο γάμος είναι ένα όνειρο, αλλά δεν είναι όνειρο ζωής, όπως πίστευα παλαιότερα. Αναθεώρησα πολλά σχετικά με αυτό το κομμάτι, κατάλαβα ότι η ευτυχία βρίσκεται μέσα σου και όχι σε τρίτους ανθρώπους. Γύρισα τον καθρέφτη σε εμένα και είδα πόσο ωραία περνάω. Είναι όμορφο να μην είσαι μόνος σου, αλλά με κάποιον που σε σπρώχνει μπροστά».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, μιλώντας για το τι αναζητά σε έναν σύντροφο και ποια στοιχεία θεωρεί ελκυστικά ή αποτρεπτικά, η Κάτια Ταραμπάνκο περιέγραψε: «<Με γοητεύει η σιγουριά και η αυτοπεποίθηση, αν πατάει στα πόδια του και δεν έχει ανασφάλεια είναι το καλύτερο. Σε έναν άντρα με ξενερώνει η υποκρισία και το κουτσομπολιό».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα