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Ο Γιώργος Πατούλης γιορτάζει δύο χρόνια γάμου με τη Νάνσυ Κοιλού: Χρόνια μας πολλά συνοδοιπόρε της ζωής μου
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Γιώργος Πατούλης Νάνσυ Κοίλου Επέτειος Γάμου

Ο Γιώργος Πατούλης γιορτάζει δύο χρόνια γάμου με τη Νάνσυ Κοιλού: Χρόνια μας πολλά συνοδοιπόρε της ζωής μου

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Νοέμβριο του 2024 στο Κορωπί όσο η σύζυγος του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου ήταν έγκυος

Ο Γιώργος Πατούλης γιορτάζει δύο χρόνια γάμου με τη Νάνσυ Κοιλού: Χρόνια μας πολλά συνοδοιπόρε της ζωής μου
Γεωργία Κοτζιά
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Δύο χρόνια γάμου γιορτάζουν ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών μοιράστηκε στο Instagram μία φωτογραφία από το μυστήριο με τη σύζυγό του, συνοδεύοντάς τη με ένα τρυφερό μήνυμα.

Το ζευγάρι στο στιγμιότυπο πόζαρε αγκαλιά. Εκείνο το διάστημα η Νάνσυ Κοιλού ήταν έγκυος στο παιδί τους, με τον Γιώργο Πατούλη να αναφέρει πως η οικογένειά τους χτίστηκε με πολλή αγάπη.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε αναλυτικά: «Σαν σήμερα, πριν από δύο χρόνια, ξεκινήσαμε μαζί το πιο όμορφο ταξίδι της ζωής μας, μετρώντας αντίστροφα για τον ερχομό του πρώτου μας παιδιού. Σήμερα συνεχίζουμε να χτίζουμε την οικογένειά μας, με ακόμη περισσότερη αγάπη και όνειρα. Χρόνια μας πολλά, συνοδοιπόρε της ζωής μου! Να πορευόμαστε πάντα μαζί, γεμίζοντας τη ζωή μας με όμορφες στιγμές».

Δείτε τη φωτογραφία


Το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν δημοσιεύματα που θέλουν τη Νάνσυ Κοιλού να περιμένει το δεύτερο παιδί τους, με τον Γιώργο Πατούλη να έχει δηλώσει στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου: «Όλα καλά, δόξα σοι ο Θεός. Θα τα πούμε και εν ευθέτω χρόνω. Ευχαριστώ πολύ. Όλα καλά πάνε. Ευχαριστώ πολύ. Την αγάπη στον κόσμο όλο».

Γεωργία Κοτζιά
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