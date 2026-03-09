Η τρυφερή ανάρτηση του Γιώργου Πατούλη για τα γενέθλια της Νάνσυς Κοίλου: Χρόνια πολλά αγάπη μου
Να σε βλέπω πάντα χαμογελαστή, πρόσθεσε ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής
Μία τρυφερή ανάρτηση έκανε ο Γιώργος Πατούλης για τα γενέθλια της συζύγου του, Νάνσυς Κοίλου.
Ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook μία φωτογραφία με την εορτάζουσα και της ευχήθηκε δημόσια, σημειώνοντας πως θέλει πάντα να τη βλέπει να χαμογελάει και να κάνει όνειρα.
Ο Γιώργος Πατούλης έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Χρόνια πολλά αγάπη μου για τα γενέθλια σου. Να σε βλέπω πάντα γερή, χαμογελαστή και γεμάτη όνειρα».
Δείτε την ανάρτηση
Ο Γιώργος Πατούλης παντρεύτηκε με τη Νάνσυ Κοίλου στις 3 Νοεμβρίου 2024. Λίγο καιρό μετά ανακοινώθηκε πως η σύζυγος του πρώην Περιφερειάρχη Αττικής ήταν έγκυος και τον Φεβρουάριο του 2025 υποδέχτηκαν τον γιο τους.
