Εφετείο άναψε το «πράσινο φως» για την επιχείρηση της Τετάρτης, η παρέμβαση Τραμπ και η δικαστική προσφυγή περιβαλλοντικών οργανώσεων





Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε αργά τη Δευτέρα (23/11) ότι προχωρά στην ελεγχόμενη καταστροφή 68 βαρελιών αζιδίου του μολύβδου, μιας εξαιρετικά ευαίσθητης εκρηκτικής χημικής ένωσης που χρησιμοποιείται στην κατασκευή πυροκροτητών και άλλων εκρηκτικών μηχανισμών.







Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διαδικασία θα γίνει σε συντονισμό με τις ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές αρχές.



«Πρόκειται για μια απόφαση που ελήφθη με συναίνεση. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες συμφωνούν και τόσο ο σημερινός όσο και ο επόμενος κυβερνήτης της Αϊόβα θεωρούν ότι η απόφαση ανήκει στους ειδικούς», ανέφερε σε ανάρτησή του ο ασκών καθήκοντα υπουργού Στρατού, Άνταμ Τελ.



Το «πράσινο φως» του εφετείου και τα μέτρα ασφαλείας Νωρίτερα τη Δευτέρα, τριμελές δικαστικό συμβούλιο του Ομοσπονδιακού Εφετείου της 8ης Περιφέρειας αποφάσισε ότι η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) είχε συμπεριλάβει επαρκείς δικλίδες ασφαλείας στην έκτακτη άδεια που εξέδωσε για την επιχείρηση.



Οι δικαστές έκριναν ότι τα μέτρα αντιμετωπίζουν τις βασικές ανησυχίες των περιβαλλοντικών οργανώσεων, οι οποίες είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη ζητώντας την ακύρωση της έκρηξης.



Μεταξύ των προβλεπόμενων μέτρων περιλαμβάνονται προστατευτικά εμπόδια γύρω από τον χώρο αποθήκευσης των βαρελιών, περιορισμοί ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, έγκαιρη ενημέρωση των κατοίκων και συνεχής περιβαλλοντική παρακολούθηση.



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Το εφετείο επισήμανε ότι ο στρατός είχε εξετάσει εναλλακτικές μεθόδους καταστροφής της ουσίας, μεταξύ των οποίων η χημική εξουδετέρωση και η θερμική επεξεργασία, προτού καταλήξει στη συγκεκριμένη επιλογή.



Η ασυνήθιστη παρέμβαση του Τραμπ Η υπόθεση απέκτησε και πολιτική διάσταση μετά την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, παρά την έγκριση του εφετείου, δήλωσε ότι επιθυμεί να συναινέσει στην επιχείρηση και ο νεοεκλεγείς κυβερνήτης της Αϊόβα, Ρομπ Σαντ.



Η απαίτηση προκάλεσε ερωτήματα, καθώς ο Σαντ, που ανήκει στο Δημοκρατικό Κόμμα, δεν πρόκειται να αναλάβει καθήκοντα πριν από τον Ιανουάριο του 2027 και επομένως δεν διαθέτει ακόμη τις σχετικές κυβερνητικές αρμοδιότητες.



Σε ελεγχόμενη έκρηξη για την καταστροφή 68 βαρελιών με επικίνδυνη εκρηκτική χημική ουσία σχεδιάζει να προχωρήσει την Τετάρτη (25/11) ο αμερικανικός στρατός στην πολιτεία της Αϊόβα , έπειτα από απόφαση ομοσπονδιακού εφετείου που επέτρεψε την επιχείρηση. Το σχέδιο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις για τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων και στο περιβάλλον, ενώ στην υπόθεση παρενέβη και ο Ντόναλντ Τραμπ , ζητώντας την έγκριση του νεοεκλεγέντος κυβερνήτη της πολιτείας.Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε αργά τη Δευτέρα (23/11) ότι προχωρά στην ελεγχόμενη καταστροφή 68 βαρελιών αζιδίου του μολύβδου, μιας εξαιρετικά ευαίσθητης εκρηκτικής χημικής ένωσης που χρησιμοποιείται στην κατασκευή πυροκροτητών και άλλων εκρηκτικών μηχανισμών.Η επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί κοντά στην πόλη Μίντλταουν της Αϊόβα, περίπου 140 χιλιόμετρα νότια του Σίνταρ Ράπιντς, σε μικρή απόσταση από τον ποταμό Μισισιπή.Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διαδικασία θα γίνει σε συντονισμό με τις ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές αρχές.«Πρόκειται για μια απόφαση που ελήφθη με συναίνεση. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες συμφωνούν και τόσο ο σημερινός όσο και ο επόμενος κυβερνήτης της Αϊόβα θεωρούν ότι η απόφαση ανήκει στους ειδικούς», ανέφερε σε ανάρτησή του ο ασκών καθήκοντα υπουργού Στρατού, Άνταμ Τελ.Νωρίτερα τη Δευτέρα, τριμελές δικαστικό συμβούλιο του Ομοσπονδιακού Εφετείου της 8ης Περιφέρειας αποφάσισε ότι η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) είχε συμπεριλάβει επαρκείς δικλίδες ασφαλείας στην έκτακτη άδεια που εξέδωσε για την επιχείρηση.Οι δικαστές έκριναν ότι τα μέτρα αντιμετωπίζουν τις βασικές ανησυχίες των περιβαλλοντικών οργανώσεων, οι οποίες είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη ζητώντας την ακύρωση της έκρηξης.Μεταξύ των προβλεπόμενων μέτρων περιλαμβάνονται προστατευτικά εμπόδια γύρω από τον χώρο αποθήκευσης των βαρελιών, περιορισμοί ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, έγκαιρη ενημέρωση των κατοίκων και συνεχής περιβαλλοντική παρακολούθηση.Προβλέπονται επίσης επικαιροποιημένες εκτιμήσεις για τη διασπορά ρύπων στην ατμόσφαιρα, καθώς και δειγματοληψίες για τον εντοπισμό ενδεχόμενης μόλυνσης.Το εφετείο επισήμανε ότι ο στρατός είχε εξετάσει εναλλακτικές μεθόδους καταστροφής της ουσίας, μεταξύ των οποίων η χημική εξουδετέρωση και η θερμική επεξεργασία, προτού καταλήξει στη συγκεκριμένη επιλογή.Η υπόθεση απέκτησε και πολιτική διάσταση μετά την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, παρά την έγκριση του εφετείου, δήλωσε ότι επιθυμεί να συναινέσει στην επιχείρηση και ο νεοεκλεγείς κυβερνήτης της Αϊόβα, Ρομπ Σαντ.Η απαίτηση προκάλεσε ερωτήματα, καθώς ο Σαντ, που ανήκει στο Δημοκρατικό Κόμμα, δεν πρόκειται να αναλάβει καθήκοντα πριν από τον Ιανουάριο του 2027 και επομένως δεν διαθέτει ακόμη τις σχετικές κυβερνητικές αρμοδιότητες.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η ευθύνη για την απόφαση ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση Τραμπ, απορρίπτοντας την προσπάθεια να συνδεθεί η έγκρισή του με την πραγματοποίηση της επιχείρησης.



Τρεις αναβολές λόγω των αντιδράσεων Η ανατίναξη είχε αρχικά προγραμματιστεί για την περασμένη Παρασκευή (20/11), ωστόσο ο στρατός άλλαξε τρεις φορές την ημερομηνία, καθώς εντείνονταν οι αντιδράσεις κατοίκων και περιβαλλοντικών οργανώσεων.



Οι αρχές υποστηρίζουν ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες που αναμένονται την Τετάρτη είναι οι καταλληλότερες για την ασφαλή πραγματοποίηση της επιχείρησης.



Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη την περασμένη εβδομάδα, εκφράζοντας φόβους για τη διασπορά τοξικής σκόνης και τις ενδεχόμενες συνέπειες για τη δημόσια υγεία και το οικοσύστημα της περιοχής.



Το δικαστήριο είχε αρχικά αναστείλει προσωρινά την ισχύ της σχετικής άδειας, με τον στρατό να υποστηρίζει στη συνέχεια ότι, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της επιχείρησης, δεν απαιτούνταν τελικά η συγκεκριμένη έγκριση.



Η δικηγόρος των περιβαλλοντικών οργανώσεων διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η δικαστική προσφυγή αφορά τη νομιμότητα της άδειας που εξέδωσε η EPA και όχι την απόφαση του στρατού να προχωρήσει στην καταστροφή των χημικών βάσει των διατάξεων περί έκτακτης ανάγκης.



Η Ρέιτσελ Ρίντελμαν, δικηγόρος της περιβαλλοντικής οργάνωσης Earthjustice, τόνισε ότι η δικαστική διαδικασία συνέβαλε στην ενημέρωση της κοινής γνώμης για τους πιθανούς κινδύνους της επιχείρησης.



Μετά την απόφαση του εφετείου, ο στρατός προχωρά στον προγραμματισμό της ελεγχόμενης έκρηξης, με την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής των κατοίκων και των περιβαλλοντικών οργανώσεων.