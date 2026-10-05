Ο Γιώργος Πατούλης απάντησε για τη δεύτερη εγκυμοσύνη της συζύγου του: Όλα καλά, θα τα πούμε και εν ευθέτω χρόνω
Ο Γιώργος Πατούλης απάντησε για τη δεύτερη εγκυμοσύνη της συζύγου του: Όλα καλά, θα τα πούμε και εν ευθέτω χρόνω
Ο τέως Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του ΙΣΑ και η Νάνσυ Κοιλού απέκτησαν το πρώτο τους παιδί τον Φεβρουάριο του 2025
Στα δημοσιεύματα που θέλουν τη σύζυγό του, Νάνσυ Κοιλού έγκυο για δεύτερη φορά, απάντησε ο Γιώργος Πατούλης δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως είναι «όλα καλά» και πως θα μιλήσει αναλυτικότερα στον κατάλληλο χρόνο.
Ο τέως Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για την εγκυμοσύνη της συζύγου του, με τον ίδιο να απαντάει: «Όλα καλά, δόξα σοι ο Θεός. Θα τα πούμε και εν ευθέτω χρόνω. Ευχαριστώ πολύ. Όλα καλά πάνε. Ευχαριστώ πολύ. Την αγάπη στον κόσμο όλο».
Δείτε το βίντεο
Ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού παντρεύτηκαν τον Νοέμβριο του 2024, σε κτήμα της Αττικής σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο. Λίγους μήνες αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2025 απέκτησαν τον γιο τους.
Ο τέως Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για την εγκυμοσύνη της συζύγου του, με τον ίδιο να απαντάει: «Όλα καλά, δόξα σοι ο Θεός. Θα τα πούμε και εν ευθέτω χρόνω. Ευχαριστώ πολύ. Όλα καλά πάνε. Ευχαριστώ πολύ. Την αγάπη στον κόσμο όλο».
Δείτε το βίντεο
Ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού παντρεύτηκαν τον Νοέμβριο του 2024, σε κτήμα της Αττικής σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο. Λίγους μήνες αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2025 απέκτησαν τον γιο τους.
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