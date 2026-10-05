Ο Γιώργος Πατούλης απάντησε για τη δεύτερη εγκυμοσύνη της συζύγου του: Όλα καλά, θα τα πούμε και εν ευθέτω χρόνω
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Γιώργος Πατούλης Νάνσυ Κοίλου Εγκυμοσύνη

Ο Γιώργος Πατούλης απάντησε για τη δεύτερη εγκυμοσύνη της συζύγου του: Όλα καλά, θα τα πούμε και εν ευθέτω χρόνω

Ο τέως Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του ΙΣΑ και η Νάνσυ Κοιλού απέκτησαν το πρώτο τους παιδί τον Φεβρουάριο του 2025

Ο Γιώργος Πατούλης απάντησε για τη δεύτερη εγκυμοσύνη της συζύγου του: Όλα καλά, θα τα πούμε και εν ευθέτω χρόνω
Ιωάννα Μαρίνου
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Στα δημοσιεύματα που θέλουν τη σύζυγό του, Νάνσυ Κοιλού έγκυο για δεύτερη φορά, απάντησε ο Γιώργος Πατούλης δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως είναι «όλα καλά» και πως θα μιλήσει αναλυτικότερα στον κατάλληλο χρόνο.

Ο τέως Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για την εγκυμοσύνη της συζύγου του, με τον ίδιο να απαντάει: «Όλα καλά, δόξα σοι ο Θεός. Θα τα πούμε και εν ευθέτω χρόνω. Ευχαριστώ πολύ. Όλα καλά πάνε. Ευχαριστώ πολύ. Την αγάπη στον κόσμο όλο».

Δείτε το βίντεο


Ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού παντρεύτηκαν τον Νοέμβριο του 2024, σε κτήμα της Αττικής σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο. Λίγους μήνες αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2025 απέκτησαν τον γιο τους.
Ιωάννα Μαρίνου
63 ΣΧΟΛΙΑ

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