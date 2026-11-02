Τζον Γκούντμαν για την αποτυχία της ταινίας «Digger» με τον Τομ Κρουζ: Ήταν επώδυνο, οι κριτικές μάς αποτελείωσαν
Τζον Γκούντμαν για την αποτυχία της ταινίας «Digger» με τον Τομ Κρουζ: Ήταν επώδυνο, οι κριτικές μάς αποτελείωσαν
Είμαι υπερήφανος γι' αυτή την ταινία και πέρασα καταπληκτικά κάνοντάς την, δήλωσε ο ηθοποιός, θέλοντας να υπερασπιστεί τη νέα δουλειά του Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου
Παρότι η ταινία «Digger» δεν κατάφερε να σημειώσει εμπορική επιτυχία, ο Τζον Γκούντμαν εξακολουθεί να δηλώνει υπερήφανος για την κινηματογραφική παραγωγή με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ, η οποία τόλμησε να πάρει ένα μεγάλο αφηγηματικό ρίσκο για τα δεδομένα του Χόλιγουντ.
Η τελευταία σκηνοθετική δουλειά του Αλεχάντρο Γκονσζλες Ινιάριτου συγκέντρωσε μόλις 50 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ενώ ο προϋπολογισμός της ξεπέρασε τα 125 εκατομμύρια. Ο Γκούντμαν, ο οποίος συμμετέχει στην ταινία με έναν δευτερεύοντα ρόλο, έσπευσε να την υπερασπιστεί απέναντι στις ιδιαίτερα αρνητικές κριτικές που δέχτηκε.
«Ναι, ήταν επώδυνο», παραδέχτηκε ο 74χρονος ηθοποιός στο podcast «Happy Sad Confused». Όπως εξήγησε, θεωρεί ότι η αρνητική αντιμετώπιση της ταινίας «κατά κάποιον τρόπο μας αποτελείωσε πριν καν βγούμε στις αίθουσες», επισημαίνοντας ότι οι επικριτικές αξιολογήσεις ουσιαστικά έδιναν στο κοινό έναν «καλό λόγο για να την αποφύγει». «Είμαι υπερήφανος γι' αυτή την ταινία και πέρασα καταπληκτικά κάνοντάς την. Ήταν έξι υπέροχοι μήνες από τη ζωή μου», συνέχισε ο Γκούντμαν.
Ο ηθοποιός χαρακτήρισε την ταινία ένα «τεράστιο τόλμημα», αναφερόμενος στην υπόθεσή της, η οποία επικεντρώνεται σε έναν πλούσιο μεγιστάνα του πετρελαίου, τον οποίο υποδύεται ο Τομ Κρουζ, και του οποίου οι απερίσκεπτες ενέργειες προκαλούν τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή.
Αν και ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός τόνισε ότι είναι «μεγάλος υποκριτής» που υποστηρίζει το οικολογικό μήνυμα της ταινίας, καθώς ο ίδιος αγαπά τα αυτοκίνητα με μεγάλους κινητήρες, πρόσθεσε ότι το «Digger» λειτουργεί ως «μια καλή αφύπνιση», προτρέποντας τους θεατές να αποκτήσουν μεγαλύτερη επίγνωση του κόσμου στον οποίο ζούμε.
«Σήμερα άρχισα να διαβάζω την κριτική του New Yorker, προσπαθώντας να γίνω πιο ανθεκτικός, και τελικά ήταν μια πραγματικά εξαιρετική κριτική», είπε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η ταινία θα αντέξει στον χρόνο.
Ο Γκούντμαν επικαλέστηκε επίσης προηγούμενες κινηματογραφικές δουλειές του, προκειμένου να δείξει ότι μια ταινία μπορεί αρχικά να αποτύχει με διάφορα κριτήρια, αλλά να αποκτήσει δεύτερη ή ακόμη και τρίτη ζωή αρκετά χρόνια αργότερα. «Νομίζω ότι όλες οι ταινίες που έχω κάνει με τους αδελφούς Κοέν αρχικά απέτυχαν. Και λοιπόν; Ποιος νοιάζεται;», αναρωτήθηκε. «Ακόμη και σήμερα με σταματούν άνθρωποι στον δρόμο για το "Barton Fink" και, φυσικά, για τον "Μεγάλο Λεμπόφσκι"», κατέληξε.
Η τελευταία σκηνοθετική δουλειά του Αλεχάντρο Γκονσζλες Ινιάριτου συγκέντρωσε μόλις 50 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ενώ ο προϋπολογισμός της ξεπέρασε τα 125 εκατομμύρια. Ο Γκούντμαν, ο οποίος συμμετέχει στην ταινία με έναν δευτερεύοντα ρόλο, έσπευσε να την υπερασπιστεί απέναντι στις ιδιαίτερα αρνητικές κριτικές που δέχτηκε.
«Ναι, ήταν επώδυνο», παραδέχτηκε ο 74χρονος ηθοποιός στο podcast «Happy Sad Confused». Όπως εξήγησε, θεωρεί ότι η αρνητική αντιμετώπιση της ταινίας «κατά κάποιον τρόπο μας αποτελείωσε πριν καν βγούμε στις αίθουσες», επισημαίνοντας ότι οι επικριτικές αξιολογήσεις ουσιαστικά έδιναν στο κοινό έναν «καλό λόγο για να την αποφύγει». «Είμαι υπερήφανος γι' αυτή την ταινία και πέρασα καταπληκτικά κάνοντάς την. Ήταν έξι υπέροχοι μήνες από τη ζωή μου», συνέχισε ο Γκούντμαν.
Ο ηθοποιός χαρακτήρισε την ταινία ένα «τεράστιο τόλμημα», αναφερόμενος στην υπόθεσή της, η οποία επικεντρώνεται σε έναν πλούσιο μεγιστάνα του πετρελαίου, τον οποίο υποδύεται ο Τομ Κρουζ, και του οποίου οι απερίσκεπτες ενέργειες προκαλούν τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή.
John Goodman said the scathing ‘Digger’ reviews ‘hurt’ him and ‘killed’ the new Tom Cruise movie before it even opened: ‘It is a huge swing.’ https://t.co/iwAkpdRW0J— Entertainment Weekly (@EW) November 2, 2026
«Σήμερα άρχισα να διαβάζω την κριτική του New Yorker, προσπαθώντας να γίνω πιο ανθεκτικός, και τελικά ήταν μια πραγματικά εξαιρετική κριτική», είπε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η ταινία θα αντέξει στον χρόνο.
Ο Γκούντμαν επικαλέστηκε επίσης προηγούμενες κινηματογραφικές δουλειές του, προκειμένου να δείξει ότι μια ταινία μπορεί αρχικά να αποτύχει με διάφορα κριτήρια, αλλά να αποκτήσει δεύτερη ή ακόμη και τρίτη ζωή αρκετά χρόνια αργότερα. «Νομίζω ότι όλες οι ταινίες που έχω κάνει με τους αδελφούς Κοέν αρχικά απέτυχαν. Και λοιπόν; Ποιος νοιάζεται;», αναρωτήθηκε. «Ακόμη και σήμερα με σταματούν άνθρωποι στον δρόμο για το "Barton Fink" και, φυσικά, για τον "Μεγάλο Λεμπόφσκι"», κατέληξε.
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