Το «Digger» έκανε το χαμηλότερο άνοιγμα στο box office για ταινία του Τομ Κρουζ από το 2007

Η ταινία του Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου οδεύει προς άνοιγμα μόλις 8 εκατομμυρίων δολαρίων στο αμερικανικό box office





Η ιδιαίτερα πρωτότυπη και ιδιαίτερα ακριβή auteur παραγωγή της Warner Bros. φαίνεται να δυσκολεύεται εμπορικά, παρά το μεγάλο όνομα του πρωταγωνιστή και τον προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια δολάρια.







Και οι δύο ταινίες έλαβαν βαθμολογία C+ από το CinemaScore. Για το «Verity» πρόκειται για τη χαμηλότερη βαθμολογία που έχει λάβει μέχρι σήμερα μεταφορά έργου της Χούβερ, καθώς το «It Ends With Us» είχε πάρει A-, ενώ τα «Reminders of Him» και «Regretting You» είχαν βαθμολογηθεί με B. Για το «Digger», πάντως, η εικόνα θα μπορούσε να είναι ακόμη χειρότερη. Η βαθμολογία C+ από το CinemaScore είναι ανώτερη από εκείνη που είχαν λάβει άλλες αμφιλεγόμενες auteur παραγωγές, όπως το «Mother!» με F και το «Eyes Wide Shut» με D-.







Ο Ινιάριτου έχει δηλώσει ότι γύρισε την ταινία για τη γενιά Z και το 60% όσων αγόρασαν εισιτήριο ήταν ηλικίας 18 έως 34 ετών. Συνολικά, το κοινό ήταν κατά 73% άνδρες. Το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι σίγουρα θα τη συνιστούσαν είναι χαμηλό, στο 47%. Το «Digger» αποτελεί μια πολιτική, παραλογιστική σάτιρα, βασισμένη έντονα στους διαλόγους, ένα είδος που παραδοσιακά δυσκολεύεται στο box office.



Στο παρελθόν, αντίστοιχες παραγωγές είχαν επίσης περιορισμένες εισπράξεις. Το «Bob Roberts» του Τιμ Ρόμπινς από το 1992 συγκέντρωσε μόλις 4,4 εκατ. δολάρια, ενώ το «The Informant!» του Στίβεν Σόντερμπεργκ το 2009 άνοιξε με 10,4 εκατ. δολάρια και έκλεισε στα 33 εκατ. δολάρια στις ΗΠΑ.



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Το «Digger» αποτέλεσε μια προσπάθεια της διοίκησης της Warner Bros., υπό τους Μάικλ Ντε Λούκα και Πάμελα Άμπντι, να επενδύσει σε μια φιλόδοξη, πρωτότυπη παραγωγή με μεγάλο σταρ και κορυφαίο σκηνοθέτη, σε μια εποχή κατά την οποία τα στούντιο προσπαθούν να διαφοροποιηθούν από το περιεχόμενο των streaming πλατφορμών.



Το « Digger » του Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου οδεύει προς άνοιγμα μόλις 8 εκατομμυρίων δολαρίων στο αμερικανικό box office, καταγράφοντας τη χαμηλότερη επίδοση για ταινία με τον Τομ Κρουζ από το 2007 και το «Lions for Lambs», που είχε ξεκινήσει με 6,7 εκατομμύρια δολάρια.Η ιδιαίτερα πρωτότυπη και ιδιαίτερα ακριβή auteur παραγωγή της Warner Bros. φαίνεται να δυσκολεύεται εμπορικά, παρά το μεγάλο όνομα του πρωταγωνιστή και τον προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια δολάρια.Την ίδια ώρα, η Amazon MGM Studios φαίνεται να δικαιώνεται για την απόφασή της να κυκλοφορήσει απέναντι σε μια μεγάλου προϋπολογισμού ταινία του Κρουζ τη μεταφορά στη μεγάλη οθόνη του «Verity» της Κολίν Χούβερ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Deadline, από νωρίς υπήρχαν ενδείξεις ότι το «Digger» δεν θα εξελισσόταν σε εισπρακτικό γίγαντα, ενώ το «Verity» καταγράφει τώρα το δεύτερο καλύτερο άνοιγμα κινηματογραφικής μεταφοράς βιβλίου της Χούβερ, με 33,6 εκατ. δολάρια, έπειτα από ένα καλύτερο του αναμενομένου πρώτο 24ωρο, με εισπράξεις 15,1 εκατ. δολαρίων την Παρασκευή.Και οι δύο ταινίες έλαβαν βαθμολογία C+ από το CinemaScore. Για το «Verity» πρόκειται για τη χαμηλότερη βαθμολογία που έχει λάβει μέχρι σήμερα μεταφορά έργου της Χούβερ, καθώς το «It Ends With Us» είχε πάρει A-, ενώ τα «Reminders of Him» και «Regretting You» είχαν βαθμολογηθεί με B. Για το «Digger», πάντως, η εικόνα θα μπορούσε να είναι ακόμη χειρότερη. Η βαθμολογία C+ από το CinemaScore είναι ανώτερη από εκείνη που είχαν λάβει άλλες αμφιλεγόμενες auteur παραγωγές, όπως το «Mother!» με F και το «Eyes Wide Shut» με D-.Η ιδιόρρυθμη ερμηνεία του Κρουζ ως χαρισματικού γκουρού αυτοβελτίωσης στο «Magnolia» του Πολ Τόμας Άντερσον το 1999, η οποία του είχε χαρίσει υποψηφιότητα για Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου, είχε λάβει C-. Ενδιαφέρον έχει επίσης ότι η βαθμολογία κοινού του «Digger» στο Rotten Tomatoes είναι 71%, ακριβώς ίδια με εκείνη του «Beau Is Afraid» του Άρι Άστερ.Ο Ινιάριτου έχει δηλώσει ότι γύρισε την ταινία για τη γενιά Z και το 60% όσων αγόρασαν εισιτήριο ήταν ηλικίας 18 έως 34 ετών. Συνολικά, το κοινό ήταν κατά 73% άνδρες. Το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι σίγουρα θα τη συνιστούσαν είναι χαμηλό, στο 47%. Το «Digger» αποτελεί μια πολιτική, παραλογιστική σάτιρα, βασισμένη έντονα στους διαλόγους, ένα είδος που παραδοσιακά δυσκολεύεται στο box office.Στο παρελθόν, αντίστοιχες παραγωγές είχαν επίσης περιορισμένες εισπράξεις. Το «Bob Roberts» του Τιμ Ρόμπινς από το 1992 συγκέντρωσε μόλις 4,4 εκατ. δολάρια, ενώ το «The Informant!» του Στίβεν Σόντερμπεργκ το 2009 άνοιξε με 10,4 εκατ. δολάρια και έκλεισε στα 33 εκατ. δολάρια στις ΗΠΑ.Ακόμη και το βραβευμένο με Όσκαρ «The Big Short», που έφτασε τα 70,2 εκατ. δολάρια στην αμερικανική αγορά, είχε σημαντικά χαμηλότερο προϋπολογισμό, περίπου 30 εκατ. δολάρια, παρά το καστ του με τους Ράιαν Γκόσλινγκ, Στιβ Καρέλ, Κρίστιαν Μπέιλ και Μπραντ Πιτ.Το «Digger» αποτέλεσε μια προσπάθεια της διοίκησης της Warner Bros., υπό τους Μάικλ Ντε Λούκα και Πάμελα Άμπντι, να επενδύσει σε μια φιλόδοξη, πρωτότυπη παραγωγή με μεγάλο σταρ και κορυφαίο σκηνοθέτη, σε μια εποχή κατά την οποία τα στούντιο προσπαθούν να διαφοροποιηθούν από το περιεχόμενο των streaming πλατφορμών.

Οι αντιδράσεις στα social media είναι ανάμεικτες προς αρνητικές, με αρκετούς θεατές να δηλώνουν ότι ακόμη και μετά την προβολή του πλήρους τρέιλερ δεν καταλαβαίνουν με σαφήνεια περί τίνος πρόκειται. Άλλοι αμφισβητούν τον τόνο της, αναρωτώμενοι αν πρόκειται για σάτιρα ή αυτοπαρωδία.



Η απήχηση του «Digger» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε Instagram, Facebook, X, TikTok και YouTube, ανερχόταν πριν από την πρεμιέρα σε 289,5 εκατ. ακολούθους. Το νούμερο αυτό είναι κατά 66% χαμηλότερο σε σχέση με το «Mission: Impossible – The Final Reckoning», που είχε 847,2 εκατ., και κατά 28% χαμηλότερο από το «Top Gun: Maverick», που είχε 404 εκατομμύρια.