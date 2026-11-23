«Να τον βρει η Αστυνομία, πριν τον βρούμε εμείς»: Οργή στην Τουρκία για άνδρα που κακοποίησε σεξουαλικά 5χρονο, τον κατέγραψε κάμερα ασφαλείας

Σκληρές εικόνες κάνουν τον γύρο του Διαδικτύου από τη δημοσιοποίηση της αποτρόπαιας πράξη, με τις Αρχές να εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό και λίγο αργότερα να συλλαμβάνουν τον δράστη