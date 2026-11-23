Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
«Να τον βρει η Αστυνομία, πριν τον βρούμε εμείς»: Οργή στην Τουρκία για άνδρα που κακοποίησε σεξουαλικά 5χρονο, τον κατέγραψε κάμερα ασφαλείας
Σκληρές εικόνες κάνουν τον γύρο του Διαδικτύου από τη δημοσιοποίηση της αποτρόπαιας πράξη, με τις Αρχές να εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό και λίγο αργότερα να συλλαμβάνουν τον δράστη
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Esenyurtsondakika.com, το παιδί επέστρεφε στο σπίτι του έχοντας αγοράσει ψωμί, όταν δέχθηκε επίθεση από έναν άνδρα που το περίμενε μπροστά στην είσοδο της κατοικίας του.
Στο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας φέρεται να διακρίνεται ο άνδρας να πλησιάζει το 5χρονο κορίτσι, να το φιλά με τη βία και να προχωρά σε πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης, αγγίζοντάς το και προσπαθώντας να του αφαιρέσει τα ρούχα. Μάλιστα, επειδή την ώρα εκείνη περνά κόσμος στον δρόμο έξω ακριβώς από το σημείο, ο δράστης σταματά και κοιτάει να δει αν έχει γίνει αντιληπτός. Μάλιστα, στο τέλος του βίντεο φαίνεται να απομακρύνεται με γρήγορά βήματα προκειμένου να μη γίνει στόχος των περαστικών.
Δείτε βίντεο - Προσοχή σκληρές εικόνες
İstanbul Esenyurt’ta 5 yaşındaki bir kız çocuğu, evine ekmek alıp döndüğü sırada bir O.Ç cinsel istismarına maruz kaldı. İddiaya göre küçük çocuğu zorla öpen ve vücuduna dokunarak istismarda bulunan O.Ç, her yerde aranıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. https://t.co/WxOm57Loup— Esenyurtsondakika (@esenyurtsondk) November 23, 2026
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 22 Νοεμβρίου στη συνοικία Γενικέντ, στην περιοχή Εσενγιούρτ. Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, οι εικόνες διαδόθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία.
«Βρείτε τον»- Έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Πολλοί χρήστες απευθύνθηκαν μέσω αναρτήσεων στην τουρκική αστυνομία, ζητώντας τον άμεσο εντοπισμό και τη σύλληψη του άνδρα, με χαρακτηριστική την έκκληση «βρείτε αυτόν τον ανώμαλο».
Μετά το περιστατικό, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Εσενγιούρτ ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό του υπόπτου.
Τον ταυτοποίησαν από κάμερες ασφαλείας και τον συνέλαβαν
Αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και πραγματοποιώντας επιτόπιες έρευνες, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον άνδρα, ο οποίος αναφέρεται με τα αρχικά C.K.
Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης
İstanbul’da 5 yaşındaki çocuğa ist*smar kamerada: Şüpheli O.Ç. Emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Esenyurt’ta 5 yaşındaki bir kız çocuğunun dışarıdan evine döndüğü sırada O.Ç. tarafından c*nsel ist*smara uğradığı görüntüler üzerine şahıs bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan iddialar üzerine soruşturma başlatılırken, kaçtığı belirtilen şüpheli yakalandı. Aileye buradan sesleniyoruz davanızda yanınızdayız. Çocuklarımızın huzurunu kaçıranlar hesap verecek. @ucimorgtr @yucelceylancom— Saadet Özkan (@SaadetOzkanEfe) November 23, 2026
Ο ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση, ενώ η αστυνομική έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.
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