Μπράιαν Κράνστον: Πώς αντέδρασε στην ανάδειξη του Breaking Bad ως την καλύτερη σειρά του 21ου αιώνα
Μπράιαν Κράνστον: Πώς αντέδρασε στην ανάδειξη του Breaking Bad ως την καλύτερη σειρά του 21ου αιώνα
Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής του πορείας, το Breaking Bad απέσπασε πολυάριθμες διακρίσεις, μεταξύ των οποίων 16 βραβεία Emmy και δύο Χρυσές Σφαίρες
Συγκινημένος εξακολουθεί να αισθάνεται ο Μπράιαν Κράνστον από την αγάπη που έχει εισπράξει η σειρά «Breaking Bad». Τον Σεπτέμβριο, οι New York Times κατέταξαν τη δημοφιλή σειρά στην πρώτη θέση της λίστας με τις 100 καλύτερες τηλεοπτικές σειρές του 21ου αιώνα.
Σε συνέντευξή του στο PEOPLE, ο 70χρονος ηθοποιός σχολίασε τη διάκριση που απέσπασε μία από τις πιο επιτυχημένες δουλειές της καριέρας του, δηλώνοντας: «Είμαι εξαιρετικά περήφανος γι' αυτό».
«Είναι κάτι που προκύπτει από ψηφοφορία. Είναι μια τιμή που απονέμεται σε όλους εμάς, ως σύνολο, που συμβάλαμε με κάποιον τρόπο στη δημιουργία αυτής της σειράς», συνέχισε ο ηθοποιός, ο οποίος πρόσφατα παρευρέθηκε στο ArtPrize, έναν ετήσιο διαγωνισμό τέχνης και πολιτιστικό φεστιβάλ που πραγματοποιείται στο Γκραντ Ράπιντς του Μίσιγκαν.
Το «Breaking Bad» αφηγείται την ιστορία του Γουόλτερ Γουάιτ (Κράνστον), ενός καθηγητή Χημείας σε λύκειο, ο οποίος, αφού διαγιγνώσκεται με καρκίνο του πνεύμονα τρίτου σταδίου, αρχίζει να παρασκευάζει και να πουλά μεθαμφεταμίνη μαζί με έναν πρώην μαθητή του, τον Τζέσι Πίνκμαν (Άαρον Πολ).
Η σειρά προβλήθηκε για πέντε σεζόν, από τον Ιανουάριο του 2008 έως τον Σεπτέμβριο του 2013. Στο καστ συμμετείχαν επίσης, μεταξύ άλλων, η Άννα Γκαν, ο Τζιανκάρλο Εσποζίτο, ο Μπομπ Όντενκερκ, ο Ντιν Νόρις, η Μπέτσι Μπραντ, ο Αρ Τζέι Μίτε και ο Τζόναθαν Μπανκς.
Στη συνέχεια, κυκλοφόρησαν και άλλες παραγωγές που διαδραματίζονται στο σύμπαν του «Breaking Bad». Ανάμεσά τους το «Better Call Saul», μια σειρά που επικεντρώνεται στον χαρακτήρα τον οποίο υποδύεται ο Όντενκερκ και έκανε πρεμιέρα τον Φεβρουάριο του 2015, ολοκληρώνοντας την πορεία της τον Αύγουστο του 2022. Ακολούθησε η ταινία «El Camino: A Breaking Bad Movie», που αποτελεί συνέχεια της αρχικής σειράς, με πρωταγωνιστή τον Άαρον Πολ.
Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής του πορείας, το «Breaking Bad» απέσπασε πολυάριθμες διακρίσεις, μεταξύ των οποίων 16 βραβεία Emmy, δύο Χρυσές Σφαίρες, δύο βραβεία Peabody και ένα βραβείο BAFTA. Ο Κράνστον κέρδισε τέσσερις φορές το Emmy Α' Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά, ο Πολ απέσπασε τρεις φορές το Emmy Β' Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά, ενώ η 58χρονη Γκαν τιμήθηκε δύο φορές με το Emmy Β' Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά.
Οι New York Times κατάρτισαν τη λίστα με τις 100 καλύτερες τηλεοπτικές σειρές του 21ου αιώνα βάσει των ψήφων 516 επαγγελματιών της τηλεοπτικής βιομηχανίας, μεταξύ των οποίων ηθοποιοί, σεναριογράφοι, δημιουργοί σειρών και παραγωγοί.
Μετά το «Breaking Bad», στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «The Wire», ενώ ακολούθησαν το «Mad Men» στην τρίτη θέση, το «Succession» στην τέταρτη και το «Fleabag» στην πέμπτη, συμπληρώνοντας την πρώτη πεντάδα. Στη λίστα των New York Times μπορούσαν να συμπεριληφθούν μόνο σειρές που έκαναν πρεμιέρα από την 1η Ιανουαρίου 2000 και έπειτα.
Σε συνέντευξή του στο PEOPLE, ο 70χρονος ηθοποιός σχολίασε τη διάκριση που απέσπασε μία από τις πιο επιτυχημένες δουλειές της καριέρας του, δηλώνοντας: «Είμαι εξαιρετικά περήφανος γι' αυτό».
«Είναι κάτι που προκύπτει από ψηφοφορία. Είναι μια τιμή που απονέμεται σε όλους εμάς, ως σύνολο, που συμβάλαμε με κάποιον τρόπο στη δημιουργία αυτής της σειράς», συνέχισε ο ηθοποιός, ο οποίος πρόσφατα παρευρέθηκε στο ArtPrize, έναν ετήσιο διαγωνισμό τέχνης και πολιτιστικό φεστιβάλ που πραγματοποιείται στο Γκραντ Ράπιντς του Μίσιγκαν.
Το «Breaking Bad» αφηγείται την ιστορία του Γουόλτερ Γουάιτ (Κράνστον), ενός καθηγητή Χημείας σε λύκειο, ο οποίος, αφού διαγιγνώσκεται με καρκίνο του πνεύμονα τρίτου σταδίου, αρχίζει να παρασκευάζει και να πουλά μεθαμφεταμίνη μαζί με έναν πρώην μαθητή του, τον Τζέσι Πίνκμαν (Άαρον Πολ).
Bryan Cranston Reacts to ‘Breaking Bad’ Being Named the No. 1 Television Show of the 21st Century (Exclusive) https://t.co/BandNTjGgp— People (@people) October 12, 2026
Στη συνέχεια, κυκλοφόρησαν και άλλες παραγωγές που διαδραματίζονται στο σύμπαν του «Breaking Bad». Ανάμεσά τους το «Better Call Saul», μια σειρά που επικεντρώνεται στον χαρακτήρα τον οποίο υποδύεται ο Όντενκερκ και έκανε πρεμιέρα τον Φεβρουάριο του 2015, ολοκληρώνοντας την πορεία της τον Αύγουστο του 2022. Ακολούθησε η ταινία «El Camino: A Breaking Bad Movie», που αποτελεί συνέχεια της αρχικής σειράς, με πρωταγωνιστή τον Άαρον Πολ.
Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής του πορείας, το «Breaking Bad» απέσπασε πολυάριθμες διακρίσεις, μεταξύ των οποίων 16 βραβεία Emmy, δύο Χρυσές Σφαίρες, δύο βραβεία Peabody και ένα βραβείο BAFTA. Ο Κράνστον κέρδισε τέσσερις φορές το Emmy Α' Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά, ο Πολ απέσπασε τρεις φορές το Emmy Β' Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά, ενώ η 58χρονη Γκαν τιμήθηκε δύο φορές με το Emmy Β' Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά.
Οι New York Times κατάρτισαν τη λίστα με τις 100 καλύτερες τηλεοπτικές σειρές του 21ου αιώνα βάσει των ψήφων 516 επαγγελματιών της τηλεοπτικής βιομηχανίας, μεταξύ των οποίων ηθοποιοί, σεναριογράφοι, δημιουργοί σειρών και παραγωγοί.
Μετά το «Breaking Bad», στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «The Wire», ενώ ακολούθησαν το «Mad Men» στην τρίτη θέση, το «Succession» στην τέταρτη και το «Fleabag» στην πέμπτη, συμπληρώνοντας την πρώτη πεντάδα. Στη λίστα των New York Times μπορούσαν να συμπεριληφθούν μόνο σειρές που έκαναν πρεμιέρα από την 1η Ιανουαρίου 2000 και έπειτα.
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