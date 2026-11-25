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Η Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί το Ισραήλ ότι εμποδίζει τις γεννήσεις Παλαιστινίων στη Γάζα
Η Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί το Ισραήλ ότι εμποδίζει τις γεννήσεις Παλαιστινίων στη Γάζα
Καταγγελίες για επιθέσεις σε εγκύους, καταστροφή κλινικών γονιμότητας και ελλείψεις φαρμάκων – Απορρίπτει τις κατηγορίες το Ισραήλ
Την κυβέρνηση του Ισραήλ κατηγορεί η Διεθνής Αμνηστία ότι έχει επιβάλει μέτρα που εμποδίζουν τις Παλαιστίνιες στη Λωρίδα της Γάζας να συλλάβουν και να γεννήσουν παιδιά, στο πλαίσιο του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα. Σε νέα έκθεση που δημοσιοποιείται σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, η οργάνωση καλεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) να διερευνήσει εάν οι συγκεκριμένες ενέργειες συνιστούν «πράξη γενοκτονίας», με την ισραηλινή πλευρά να απορρίπτει τις καταγγελίες, κάνοντας λόγο για αναπαραγωγή ψευδών αφηγήσεων της Χαμάς.
Η έκθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία επικεντρώνεται στις γυναίκες και τα κορίτσια στη Λωρίδα της Γάζας, δημοσιοποιείται με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.
Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, η συνεχιζόμενη εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων από τις ισραηλινές Αρχές, παρά τις γνωστές συνέπειές τους, εγείρει σοβαρές ανησυχίες ότι ενδέχεται να αποτελούν μέρος εσκεμμένης πολιτικής. Η οργάνωση αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι δεν είναι σε θέση να καταλήξει με κατηγορηματικό τρόπο στο συγκεκριμένο συμπέρασμα.
Η Διεθνής Αμνηστία αναφέρει ότι κατέγραψε περιπτώσεις γυναικών και κοριτσιών που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις, ενώ επιχειρούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας ή βρίσκονταν μέσα σε μαιευτήρια.
Στη 13η σελίδα της έκθεσης περιλαμβάνονται μαρτυρίες δύο διασωστών για ισάριθμα περιστατικά στις αρχές του 2026, κοντά στη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή», η οποία οριοθετεί την περιοχή της Λωρίδας της Γάζας που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού.
Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, και στις δύο περιπτώσεις γυναίκες που βρίσκονταν σε διαδικασία τοκετού, καθώς και τα ασθενοφόρα που είχαν σταλεί για τη μεταφορά τους, δέχθηκαν πυρά.
Παράλληλα, η οργάνωση αναφέρει ότι «συγκέντρωσε αποδείξεις» για τη χρήση νοσοκομείων από παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις, είτε για την κράτηση ομήρων είτε για «βασανισμούς Παλαιστινίων». Υποστηρίζει, ωστόσο, ότι δεν εντόπισε στοιχεία που να τεκμηριώνουν τις ισραηλινές καταγγελίες περί εγκατάστασης κέντρων διοίκησης της Χαμάς σε νοσοκομεία.
Σύμφωνα με την οργάνωση, οι ελλείψεις ιατροφαρμακευτικού υλικού έχουν θέσει σε κίνδυνο την παρακολούθηση της εγκυμοσύνης, την παροχή μαιευτικής και μεταγεννητικής φροντίδας, καθώς και την έγκαιρη διάγνωση επιπλοκών.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην έλλειψη αναισθητικών και φαρμάκων απαραίτητων για την αντιμετώπιση των αιμορραγιών κατά τον τοκετό, γεγονός που, σύμφωνα με την έκθεση, έχει συχνά θανατηφόρες συνέπειες.
Η Διεθνής Αμνηστία υποστηρίζει ακόμη ότι στη Λωρίδα της Γάζας δεν λειτουργεί πλέον καμία κλινική εξωσωματικής γονιμοποίησης, ενώ «χιλιάδες έμβρυα, σπερματοζωάρια και ωάρια καταστράφηκαν» στις εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονταν.
Ο οργανισμός υποστήριξε ότι περισσότεροι από 27.000 τόνοι ιατροφαρμακευτικού υλικού και φαρμάκων έχουν εισέλθει στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός στις 10 Οκτωβρίου 2025.
Σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, στον παλαιστινιακό θύλακα λειτουργούν 35 νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένων κλινικών που ειδικεύονται στην υγεία των γυναικών και στην παροχή υπηρεσιών γονιμότητας.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Σύμβασης του ΟΗΕ για την Πρόληψη και την Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας, η επιβολή μέτρων που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση των γεννήσεων στο εσωτερικό μιας συγκεκριμένης ομάδας συνιστά πράξη γενοκτονίας, εφόσον συνοδεύεται από την πρόθεση καταστροφής της συγκεκριμένης ομάδας, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει.
Η Διεθνής Αμνηστία είχε ήδη κατηγορήσει το Ισραήλ για διάπραξη γενοκτονίας σε βάρος των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας, σε έκθεση που είχε δημοσιοποιήσει τον Δεκέμβριο του 2024. Η ισραηλινή κυβέρνηση απορρίπτει την κατηγορία.
Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, περισσότεροι από 74.000 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων πάνω από 22.000 γυναίκες και κορίτσια, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα, τα οποία ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστα.
Η έκθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία επικεντρώνεται στις γυναίκες και τα κορίτσια στη Λωρίδα της Γάζας, δημοσιοποιείται με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.
Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, η συνεχιζόμενη εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων από τις ισραηλινές Αρχές, παρά τις γνωστές συνέπειές τους, εγείρει σοβαρές ανησυχίες ότι ενδέχεται να αποτελούν μέρος εσκεμμένης πολιτικής. Η οργάνωση αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι δεν είναι σε θέση να καταλήξει με κατηγορηματικό τρόπο στο συγκεκριμένο συμπέρασμα.
Καταγγελίες για επιθέσεις σε εγκύους, ασθενοφόρα και μαιευτήριαΗ έκθεση βασίζεται, μεταξύ άλλων, σε 228 συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Οκτώβριο του 2026.
Η Διεθνής Αμνηστία αναφέρει ότι κατέγραψε περιπτώσεις γυναικών και κοριτσιών που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις, ενώ επιχειρούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας ή βρίσκονταν μέσα σε μαιευτήρια.
Στη 13η σελίδα της έκθεσης περιλαμβάνονται μαρτυρίες δύο διασωστών για ισάριθμα περιστατικά στις αρχές του 2026, κοντά στη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή», η οποία οριοθετεί την περιοχή της Λωρίδας της Γάζας που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού.
Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, και στις δύο περιπτώσεις γυναίκες που βρίσκονταν σε διαδικασία τοκετού, καθώς και τα ασθενοφόρα που είχαν σταλεί για τη μεταφορά τους, δέχθηκαν πυρά.
Παράλληλα, η οργάνωση αναφέρει ότι «συγκέντρωσε αποδείξεις» για τη χρήση νοσοκομείων από παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις, είτε για την κράτηση ομήρων είτε για «βασανισμούς Παλαιστινίων». Υποστηρίζει, ωστόσο, ότι δεν εντόπισε στοιχεία που να τεκμηριώνουν τις ισραηλινές καταγγελίες περί εγκατάστασης κέντρων διοίκησης της Χαμάς σε νοσοκομεία.
Αποβολές, νεκρά νεογνά και ελλείψεις φαρμάκων με θανατηφόρες συνέπειεςΚατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πριν από τη δημοσιοποίηση της έκθεσης, η Γενική Γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας, Ανιές Καλαμάρ, δήλωσε ότι «οι ενέργειες του Ισραήλ εμπόδισαν την πρόσβαση σε θεραπείες γονιμότητας και οδήγησαν σε επιπλοκές της κύησης», αναφέροντας ειδικότερα τις αποβολές και τις γεννήσεις νεκρών βρεφών.
Σύμφωνα με την οργάνωση, οι ελλείψεις ιατροφαρμακευτικού υλικού έχουν θέσει σε κίνδυνο την παρακολούθηση της εγκυμοσύνης, την παροχή μαιευτικής και μεταγεννητικής φροντίδας, καθώς και την έγκαιρη διάγνωση επιπλοκών.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην έλλειψη αναισθητικών και φαρμάκων απαραίτητων για την αντιμετώπιση των αιμορραγιών κατά τον τοκετό, γεγονός που, σύμφωνα με την έκθεση, έχει συχνά θανατηφόρες συνέπειες.
Η Διεθνής Αμνηστία υποστηρίζει ακόμη ότι στη Λωρίδα της Γάζας δεν λειτουργεί πλέον καμία κλινική εξωσωματικής γονιμοποίησης, ενώ «χιλιάδες έμβρυα, σπερματοζωάρια και ωάρια καταστράφηκαν» στις εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονταν.
Το Ισραήλ απορρίπτει τις καταγγελίεςΑπαντώντας σε ερωτήματα του Γαλλικού Πρακτορείου, ο ισραηλινός οργανισμός Συντονισμού Κυβερνητικών Δραστηριοτήτων στα Παλαιστινιακά Εδάφη (COGAT) κατηγόρησε τη Διεθνή Αμνηστία ότι «αναπαράγει ψευδείς αφηγήσεις της Χαμάς».
Ο οργανισμός υποστήριξε ότι περισσότεροι από 27.000 τόνοι ιατροφαρμακευτικού υλικού και φαρμάκων έχουν εισέλθει στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός στις 10 Οκτωβρίου 2025.
Σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, στον παλαιστινιακό θύλακα λειτουργούν 35 νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένων κλινικών που ειδικεύονται στην υγεία των γυναικών και στην παροχή υπηρεσιών γονιμότητας.
Έρευνα για πράξεις γενοκτονίας ζητά η Διεθνής ΑμνηστίαΗ Καλαμάρ κάλεσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να συμπεριλάβει «τα εγκλήματα φύλου και τις επιθέσεις εναντίον της αναπαραγωγικής υγείας» στην ευρύτερη έρευνα που ζητά η οργάνωση για τη διάπραξη πράξεων γενοκτονίας από Ισραηλινούς αξιωματούχους από τον Οκτώβριο του 2023.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Σύμβασης του ΟΗΕ για την Πρόληψη και την Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας, η επιβολή μέτρων που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση των γεννήσεων στο εσωτερικό μιας συγκεκριμένης ομάδας συνιστά πράξη γενοκτονίας, εφόσον συνοδεύεται από την πρόθεση καταστροφής της συγκεκριμένης ομάδας, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει.
Η Διεθνής Αμνηστία είχε ήδη κατηγορήσει το Ισραήλ για διάπραξη γενοκτονίας σε βάρος των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας, σε έκθεση που είχε δημοσιοποιήσει τον Δεκέμβριο του 2024. Η ισραηλινή κυβέρνηση απορρίπτει την κατηγορία.
Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, περισσότεροι από 74.000 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων πάνω από 22.000 γυναίκες και κορίτσια, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα, τα οποία ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστα.
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