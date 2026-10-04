Ο Μπράιαν Κράνστον δεν σκοπεύει να αποσυρθεί από την υποκριτική: Είναι σαν να σταματώ να αναπνέω
Ο Μπράιαν Κράνστον δεν σκοπεύει να αποσυρθεί από την υποκριτική: Είναι σαν να σταματώ να αναπνέω
Κάποιοι ανυπομονούν να συνταξιοδοτηθούν, αλλά εγώ δεν θα ήξερα τι να κάνω με τη σύνταξη, εξήγησε ο ηθοποιός
Ο Μπράιαν Κράνστον δεν έχει καμία πρόθεση να αποσυρθεί από την υποκριτική στο άμεσο μέλλον. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός, η αποχώρησή του από το προσκήνιο θα ισοδυναμούσε με το να μην αναπνέει.
«Για έναν ηθοποιό που ζει τη ζωή την οποία έχω την πολύ μεγάλη τύχη να ζω, δεν έχω καμία πρόθεση να σταματήσω. Και νομίζω ότι η ζωή θα σταματήσει πριν θελήσω εγώ να σταματήσω, και αυτό θα είναι υπέροχο», δήλωσε στο PEOPLE ο 70χρονος Κράνστον, στο περιθώριο του ArtPrize, του ετήσιου διαγωνισμού τέχνης και πολιτιστικού φεστιβάλ που πραγματοποιείται στο Γκραντ Ράπιντς του Μίσιγκαν.
«Για μένα είναι σαν να σταματάω να αναπνέω. Αν σταματούσα να παίζω και να γράφω, τι θα έκανα; Δεν είμαι από αυτούς που θα καθίσουν στη βεράντα απλώς και μόνο επειδή έφτασαν σε αυτή την ηλικία», συνέχισε ο ηθοποιός. «Κάποιοι ανυπομονούν να συνταξιοδοτηθούν, αλλά εγώ δεν θα ήξερα τι να κάνω με τη σύνταξη».
«Κάποιος είχε πει κάποτε: “Όταν όλα θα έχουν ειπωθεί και γίνει και θα έρθει η ώρα να φύγω από τη ζωή, θέλω να είμαι εντελώς εξαντλημένος”, και νομίζω ότι αυτός είναι ένας καλός τρόπος να φύγεις. Θέλω να είμαι απολύτως, ολοκληρωτικά εξαντλημένος, σαν να μην μου έχει μείνει τίποτα άλλο να δώσω», πρόσθεσε.
«Να έχω κάνει τα πάντα, να έχω ταξιδέψει, να έχω ζήσει τη ζωή και να είμαι κουρασμένος, να έχω πραγματικά ολοκληρώσει όσα ήθελα. Θέλω να μπορώ να είμαι περήφανος για όσα έχω καταφέρει», εξήγησε.
Ο Κράνστον είχε γονείς ηθοποιούς, τον Τζόζεφ Λούις Κράνστον και την Ανναλίσα «Πέγκι» Κράνστον, και ανήκει σε μια οικογένεια τεσσάρων γενεών ηθοποιών. Η κόρη του, Τέιλορ Ντίρντεν, έχει πρόσφατα αποσπάσει θετικά σχόλια από κριτικούς και κοινό για τον ρόλο της ως δρ Μελίσα «Μελ» Κινγκ στην ιατρική δραματική σειρά «The Pitt».
Ο ίδιος είναι γνωστός για τους ρόλους του σε τηλεοπτικές σειρές, όπως τα «Breaking Bad» και «Malcolm in the Middle», καθώς και για τη συμμετοχή του στις ταινίες «Trumbo» και «Argo». Έχει επίσης σημαντική παρουσία στο θέατρο, με παραγωγές όπως τα «All the Way», «Network» και «All My Sons».
Κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του, ο Κράνστον, ο οποίος επίσης γράφει, κάνει παραγωγή και σκηνοθετεί, έχει κερδίσει πολυάριθμα βραβεία Emmy και Tony, καθώς και ένα βραβείο Laurence Olivier και μία Χρυσή Σφαίρα. Έχει επίσης υπάρξει υποψήφιος για Όσκαρ και για βραβείο της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.
Ο Κράνστον εξομολογήθηκε ότι η στιγμή που τον έκανε να αντιληφθεί πως ήθελε να ακολουθήσει τον δρόμο της υποκριτικής ήρθε όταν ήταν ακόμη παιδί. «Εγώ και τα αδέλφια μου βλέπαμε τους γονείς μας να κάνουν διάφορα πράγματα. Ο πατέρας μου γύριζε μια ταινία εδώ, η μητέρα μου έκανε μια διαφήμιση εκεί. Και το πρώτο θεατρικό έργο στο οποίο έπαιξα ποτέ έγινε στο γκαράζ μας. Ο αδελφός μου το είχε γράψει και το σκηνοθέτησε, οπότε ήταν ο πρώτος μου σκηνοθέτης».
Στη συνέχεια, ανέφερε ότι: «Νομίζω ότι χρεώναμε τα παιδιά της γειτονιάς ένα νίκελ για να έρθουν να το δουν, και στην τιμή περιλαμβανόταν και ένα ποτήρι φρουτ παντς ή κάτι τέτοιο. Από τη στιγμή που νιώσεις πώς είναι να εμφανίζεσαι μπροστά σε κοινό, ακόμη κι αν πρόκειται για μια παραγωγή που γίνεται σε ένα γκαράζ, τότε είτε κάτι ανάβει μέσα σου είτε δεν θέλεις να το ξανακάνεις ποτέ», προσθέτει ο Κράνστον. «Ή κάποιες φορές λες: “Ήταν ωραίο, χαίρομαι που το έκανα, αλλά δεν χρειάζεται να το ξανακάνω”».
«Για έναν ηθοποιό που ζει τη ζωή την οποία έχω την πολύ μεγάλη τύχη να ζω, δεν έχω καμία πρόθεση να σταματήσω. Και νομίζω ότι η ζωή θα σταματήσει πριν θελήσω εγώ να σταματήσω, και αυτό θα είναι υπέροχο», δήλωσε στο PEOPLE ο 70χρονος Κράνστον, στο περιθώριο του ArtPrize, του ετήσιου διαγωνισμού τέχνης και πολιτιστικού φεστιβάλ που πραγματοποιείται στο Γκραντ Ράπιντς του Μίσιγκαν.
«Για μένα είναι σαν να σταματάω να αναπνέω. Αν σταματούσα να παίζω και να γράφω, τι θα έκανα; Δεν είμαι από αυτούς που θα καθίσουν στη βεράντα απλώς και μόνο επειδή έφτασαν σε αυτή την ηλικία», συνέχισε ο ηθοποιός. «Κάποιοι ανυπομονούν να συνταξιοδοτηθούν, αλλά εγώ δεν θα ήξερα τι να κάνω με τη σύνταξη».
«Κάποιος είχε πει κάποτε: “Όταν όλα θα έχουν ειπωθεί και γίνει και θα έρθει η ώρα να φύγω από τη ζωή, θέλω να είμαι εντελώς εξαντλημένος”, και νομίζω ότι αυτός είναι ένας καλός τρόπος να φύγεις. Θέλω να είμαι απολύτως, ολοκληρωτικά εξαντλημένος, σαν να μην μου έχει μείνει τίποτα άλλο να δώσω», πρόσθεσε.
Bryan Cranston, 70, Has ‘No Intention’ of Slowing Down Professionally: ‘It’s Like Stopping Breathing for Me’ (Exclusive) https://t.co/Npes3m1i7f— People (@people) October 3, 2026
Ο Κράνστον είχε γονείς ηθοποιούς, τον Τζόζεφ Λούις Κράνστον και την Ανναλίσα «Πέγκι» Κράνστον, και ανήκει σε μια οικογένεια τεσσάρων γενεών ηθοποιών. Η κόρη του, Τέιλορ Ντίρντεν, έχει πρόσφατα αποσπάσει θετικά σχόλια από κριτικούς και κοινό για τον ρόλο της ως δρ Μελίσα «Μελ» Κινγκ στην ιατρική δραματική σειρά «The Pitt».
Ο ίδιος είναι γνωστός για τους ρόλους του σε τηλεοπτικές σειρές, όπως τα «Breaking Bad» και «Malcolm in the Middle», καθώς και για τη συμμετοχή του στις ταινίες «Trumbo» και «Argo». Έχει επίσης σημαντική παρουσία στο θέατρο, με παραγωγές όπως τα «All the Way», «Network» και «All My Sons».
Κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του, ο Κράνστον, ο οποίος επίσης γράφει, κάνει παραγωγή και σκηνοθετεί, έχει κερδίσει πολυάριθμα βραβεία Emmy και Tony, καθώς και ένα βραβείο Laurence Olivier και μία Χρυσή Σφαίρα. Έχει επίσης υπάρξει υποψήφιος για Όσκαρ και για βραβείο της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.
Ο Κράνστον εξομολογήθηκε ότι η στιγμή που τον έκανε να αντιληφθεί πως ήθελε να ακολουθήσει τον δρόμο της υποκριτικής ήρθε όταν ήταν ακόμη παιδί. «Εγώ και τα αδέλφια μου βλέπαμε τους γονείς μας να κάνουν διάφορα πράγματα. Ο πατέρας μου γύριζε μια ταινία εδώ, η μητέρα μου έκανε μια διαφήμιση εκεί. Και το πρώτο θεατρικό έργο στο οποίο έπαιξα ποτέ έγινε στο γκαράζ μας. Ο αδελφός μου το είχε γράψει και το σκηνοθέτησε, οπότε ήταν ο πρώτος μου σκηνοθέτης».
Στη συνέχεια, ανέφερε ότι: «Νομίζω ότι χρεώναμε τα παιδιά της γειτονιάς ένα νίκελ για να έρθουν να το δουν, και στην τιμή περιλαμβανόταν και ένα ποτήρι φρουτ παντς ή κάτι τέτοιο. Από τη στιγμή που νιώσεις πώς είναι να εμφανίζεσαι μπροστά σε κοινό, ακόμη κι αν πρόκειται για μια παραγωγή που γίνεται σε ένα γκαράζ, τότε είτε κάτι ανάβει μέσα σου είτε δεν θέλεις να το ξανακάνεις ποτέ», προσθέτει ο Κράνστον. «Ή κάποιες φορές λες: “Ήταν ωραίο, χαίρομαι που το έκανα, αλλά δεν χρειάζεται να το ξανακάνω”».
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