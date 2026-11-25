Οι δράστες κατέφυγαν στο κατάστημα μετά από αποτυχημένη ληστεία χρηματαποστολής – Περίπου 500 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν κινητοποιηθεί





Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στη συνοικία Λα Καστεγιάνα της Καρταχένα, μιας από τις σημαντικότερες τουριστικές πόλεις της Κολομβίας, η οποία υποδέχεται εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.















Ο ίδιος αναμένεται να μεταβεί στην Καρταχένα μαζί με τον υπουργό Άμυνας της χώρας.



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Μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας – Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για λύτρα Σύμφωνα με κολομβιανά μέσα ενημέρωσης, περίπου 500 μέλη της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της κρίσης, ενώ στην πόλη έχουν φτάσει ενισχύσεις από ειδικές αστυνομικές μονάδες.



Οι τοπικές Αρχές υπογραμμίζουν ότι απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η προστασία της ζωής των ομήρων.



Σε βίντεο που έχουν δημοσιοποιηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται δεκάδες άνθρωποι να απομακρύνονται από το σούπερ μάρκετ, ενώ σε άλλα πλάνα που είχαν καταγραφεί νωρίτερα εμφανίζονται όμηροι με τα χέρια τους φαινομενικά δεμένα.



Σε εξέλιξη βρίσκεται η υπόθεση ομηρίας στην τουριστική πόλη Καρταχένα της Κολομβίας , όπου ένοπλοι κρατούν πελάτες και εργαζομένους σε σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Éxito, έπειτα από αποτυχημένη απόπειρα ληστείας χρηματαποστολής. Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας προς το Γαλλικό Πρακτορείο, οι δράστες απελευθέρωσαν ακόμη 10 ανθρώπους, μετά την αρχική απελευθέρωση πέντε ομήρων, με αποτέλεσμα 15 από τους συνολικά 30 ανθρώπους που κρατούσαν αρχικά να εκτιμάται ότι παραμένουν στο εσωτερικό του καταστήματος.Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στη συνοικία Λα Καστεγιάνα της Καρταχένα, μιας από τις σημαντικότερες τουριστικές πόλεις της Κολομβίας, η οποία υποδέχεται εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της χώρας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, οι κουκουλοφόροι δράστες κατέφυγαν στο σούπερ μάρκετ μετά την αποτυχημένη προσπάθειά τους να ληστέψουν θωρακισμένο όχημα χρηματαποστολής.Ο Κολομβιανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τους ενόπλους «κοινούς εγκληματίες», δηλώνοντας ότι «έχουν πλέον κινητοποιηθεί όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων ειδικών μονάδων».Ο ίδιος αναμένεται να μεταβεί στην Καρταχένα μαζί με τον υπουργό Άμυνας της χώρας.Σύμφωνα με κολομβιανά μέσα ενημέρωσης, περίπου 500 μέλη της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της κρίσης, ενώ στην πόλη έχουν φτάσει ενισχύσεις από ειδικές αστυνομικές μονάδες.Οι τοπικές Αρχές υπογραμμίζουν ότι απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η προστασία της ζωής των ομήρων.Σε βίντεο που έχουν δημοσιοποιηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται δεκάδες άνθρωποι να απομακρύνονται από το σούπερ μάρκετ, ενώ σε άλλα πλάνα που είχαν καταγραφεί νωρίτερα εμφανίζονται όμηροι με τα χέρια τους φαινομενικά δεμένα.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν επίσης πληροφορίες για ισχυρούς κρότους στην περιοχή.







Παράλληλα, οι Αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι δράστες ζητούν λύτρα ύψους επτά δισεκατομμυρίων κολομβιανών πέσος, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου δύο εκατομμύρια δολάρια.



«Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών» Μεταξύ των ανθρώπων που απελευθερώθηκαν βρίσκονται τουλάχιστον πέντε ηλικιωμένες γυναίκες.



Μια 66χρονη, η οποία ήταν μεταξύ των ομήρων που αφέθηκαν ελεύθεροι, περιέγραψε την εμπειρία της ως ιδιαίτερα τρομακτική, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι οι δράστες δεν πείραξαν κανέναν τους.



«Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά.







Την ίδια ώρα, συγγενείς των ανθρώπων που εξακολουθούν να κρατούνται εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για την τύχη τους, καταγγέλλοντας ότι δεν έχουν ενημέρωση για όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό του καταστήματος.



Η αστυνομία διαψεύδει τις πληροφορίες για τραυματίες Η Εθνική Αστυνομία της Κολομβίας διέψευσε τις πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει σχετικά με την ύπαρξη τραυματιών στο εσωτερικό του σούπερ μάρκετ, καλώντας τους πολίτες να μην αναπαράγουν ανεπιβεβαίωτες ειδήσεις και να ενημερώνονται αποκλειστικά από επίσημες πηγές.



Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος της Καρταχένα, Ντουμέκ Τουρμπάι, δήλωσε ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για τη διαχείριση ανάλογων καταστάσεων, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στις ενέργειες των δυνάμεων ασφαλείας.







Προσωρινή αναστολή των προσγειώσεων στο αεροδρόμιο της Καρταχένα Η επιχείρηση των Αρχών προκάλεσε προσωρινά προβλήματα και στη λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου Ραφαέλ Νούνιες της Καρταχένα, όπου ανεστάλησαν οι προσγειώσεις αεροσκαφών.



Η λειτουργία του αεροδρομίου αποκαταστάθηκε περίπου 45 λεπτά αργότερα.



Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Κολομβία βρίσκεται αντιμέτωπη με κύμα επιθέσεων από ένοπλες ανταρτικές οργανώσεις εναντίον κυβερνητικών στόχων, οι οποίες έχουν αρχίσει να επηρεάζουν και αστικές περιοχές της χώρας. Ωστόσο, οι Αρχές δεν έχουν συνδέσει τη συγκεκριμένη υπόθεση ομηρίας με τη δράση των οργανώσεων αυτών.