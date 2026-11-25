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Πάνω από 30 νεκροί σε συγκρούσεις στον Νίγηρα μετά από επίθεση τζιχαντιστών της Μπόκο Χαράμ
Πάνω από 30 νεκροί σε συγκρούσεις στον Νίγηρα μετά από επίθεση τζιχαντιστών της Μπόκο Χαράμ
Σκοτώθηκαν 11 στρατιωτικοί και τραυματίστηκαν άλλοι πέντε – Τουλάχιστον 22 τζιχαντιστές εξουδετερώθηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας
Ένδεκα στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στον Νίγηρα, σε επίθεση εναντίον στρατιωτικής περιπόλου που αποδίδεται σε τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με τη Νιγηρία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στη Νιαμέ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατιωτικού επιτελείου, η οποία αναγνώστηκε κατά τη διάρκεια δελτίου ειδήσεων της κρατικής τηλεόρασης, μέλη «τρομοκρατικής οργάνωσης» επιτέθηκαν εναντίον περιπόλου που είχε αποστολή την προστασία «των κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων του πληθυσμού της Μπαρουά», κοινότητας στον νομό Ντιφά.
Ο προσωρινός απολογισμός που ανακοίνωσαν οι στρατιωτικές Αρχές κάνει λόγο για 11 νεκρούς και πέντε τραυματίες στις τάξεις του στρατού, ενώ, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τουλάχιστον 22 τρομοκράτες «εξουδετερώθηκαν».
Η κοινότητα Μπαρουά είχε εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους της το 2015, εξαιτίας των επανειλημμένων επιθέσεων τζιχαντιστών. Περίπου 6.000 κάτοικοι επέστρεψαν το 2021, ωστόσο έκτοτε η περιοχή βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο των δύο οργανώσεων.
Ο νομός Ντιφά βρίσκεται στη λεκάνη της λίμνης Τσαντ, μιας τεράστιας έκτασης υδάτων και ελών που εκτείνεται σε τέσσερις χώρες: τη Νιγηρία, τον Νίγηρα, το Καμερούν και το Τσαντ. Η ευρύτερη περιοχή έχει μετατραπεί σε ορμητήριο τζιχαντιστικών οργανώσεων από το 2009 και μετά.
Στη συνέχεια, η Νιαμέ ξεκίνησε δική της αντιτρομοκρατική επιχείρηση με την ονομασία «Nalewa Dolé», που σημαίνει «ειρήνη χωρίς συμβιβασμούς» στην τοπική γλώσσα κανουρί.
Την ίδια ώρα, ο Νίγηρας βρίσκεται αντιμέτωπος εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία με πολύνεκρες επιθέσεις στο δυτικό τμήμα της επικράτειάς του, από άλλες τζιχαντιστικές οργανώσεις που έχουν δηλώσει πίστη είτε στην Αλ Κάιντα είτε στο Ισλαμικό Κράτος.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατιωτικού επιτελείου, η οποία αναγνώστηκε κατά τη διάρκεια δελτίου ειδήσεων της κρατικής τηλεόρασης, μέλη «τρομοκρατικής οργάνωσης» επιτέθηκαν εναντίον περιπόλου που είχε αποστολή την προστασία «των κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων του πληθυσμού της Μπαρουά», κοινότητας στον νομό Ντιφά.
Ο προσωρινός απολογισμός που ανακοίνωσαν οι στρατιωτικές Αρχές κάνει λόγο για 11 νεκρούς και πέντε τραυματίες στις τάξεις του στρατού, ενώ, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τουλάχιστον 22 τρομοκράτες «εξουδετερώθηκαν».
Στο στόχαστρο των τζιχαντιστών η περιοχή της λίμνης ΤσαντΤο νοτιοανατολικό τμήμα του Νίγηρα βρίσκεται εδώ και χρόνια αντιμέτωπο με τη δράση της Μπόκο Χαράμ, καθώς και του Ισλαμικού Κράτους στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ), αντίπαλης τζιχαντιστικής οργάνωσης που προέκυψε από τη διάσπαση της πρώτης.
Η κοινότητα Μπαρουά είχε εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους της το 2015, εξαιτίας των επανειλημμένων επιθέσεων τζιχαντιστών. Περίπου 6.000 κάτοικοι επέστρεψαν το 2021, ωστόσο έκτοτε η περιοχή βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο των δύο οργανώσεων.
Ο νομός Ντιφά βρίσκεται στη λεκάνη της λίμνης Τσαντ, μιας τεράστιας έκτασης υδάτων και ελών που εκτείνεται σε τέσσερις χώρες: τη Νιγηρία, τον Νίγηρα, το Καμερούν και το Τσαντ. Η ευρύτερη περιοχή έχει μετατραπεί σε ορμητήριο τζιχαντιστικών οργανώσεων από το 2009 και μετά.
Οι αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις και το διπλό μέτωπο του ΝίγηραΤο 2025 ο Νίγηρας αποσύρθηκε από τη Μεικτή Πολυεθνική Δύναμη (ΜΠΔ), τη συμμαχία κρατών της περιοχής που συγκροτήθηκε για την αντιμετώπιση της Μπόκο Χαράμ στη λεκάνη της λίμνης Τσαντ.
Στη συνέχεια, η Νιαμέ ξεκίνησε δική της αντιτρομοκρατική επιχείρηση με την ονομασία «Nalewa Dolé», που σημαίνει «ειρήνη χωρίς συμβιβασμούς» στην τοπική γλώσσα κανουρί.
Την ίδια ώρα, ο Νίγηρας βρίσκεται αντιμέτωπος εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία με πολύνεκρες επιθέσεις στο δυτικό τμήμα της επικράτειάς του, από άλλες τζιχαντιστικές οργανώσεις που έχουν δηλώσει πίστη είτε στην Αλ Κάιντα είτε στο Ισλαμικό Κράτος.
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