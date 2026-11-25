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TikTok: Προβλήματα λειτουργίας σε ΗΠΑ και Βρετανία, πάνω από 35.000 αναφορές χρηστών
TikTok: Προβλήματα λειτουργίας σε ΗΠΑ και Βρετανία, πάνω από 35.000 αναφορές χρηστών
Βίντεο δεν φορτώνονταν, προφίλ εμφανίζονταν μη διαθέσιμα – Τεχνικό πρόβλημα επιβεβαίωσε η εταιρεία, ανακοινώνοντας την αποκατάσταση της λειτουργίας της πλατφόρμας
Εκτεταμένα προβλήματα στη λειτουργία του TikTok καταγράφηκαν την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, με δεκάδες χιλιάδες χρήστες να αναφέρουν δυσκολίες πρόσβασης στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για τεχνικό πρόβλημα, το οποίο στη συνέχεια αποκαταστάθηκε.
Οι δυσλειτουργίες αφορούσαν κυρίως την αναπαραγωγή βίντεο, την ανανέωση της ροής περιεχομένου και την πρόσβαση στα προφίλ χρηστών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η εφαρμογή δεν άνοιγε καθόλου.
Παράλληλα, χρήστες ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να διαβάσουν σχόλια, να στείλουν μηνύματα, να δουν ειδοποιήσεις ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε δημοσιεύσεις, αναδημοσιεύσεις και αποθηκευμένα αγαπημένα βίντεο.
Σε αρκετές περιπτώσεις εμφανιζόταν το μήνυμα σφάλματος «Κάτι πήγε στραβά», ενώ βίντεο που είχαν κοινοποιηθεί μέσω προσωπικών μηνυμάτων ή ομαδικών συνομιλιών εμφανίζονταν ως μη διαθέσιμα.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι αντίστοιχες αναφορές ξεπέρασαν τις 10.000, με περίπου τρεις στις τέσσερις να αφορούν προβλήματα στην ίδια την εφαρμογή. Οι υπόλοιπες σχετίζονταν με τη ροή περιεχομένου, τα σχόλια και την ανταλλαγή μηνυμάτων.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η λειτουργία της εφαρμογής είχε αρχίσει να αποκαθίσταται σταδιακά περίπου μία ώρα μετά την εμφάνιση των πρώτων προβλημάτων.
Οι δυσλειτουργίες αφορούσαν κυρίως την αναπαραγωγή βίντεο, την ανανέωση της ροής περιεχομένου και την πρόσβαση στα προφίλ χρηστών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η εφαρμογή δεν άνοιγε καθόλου.
Παράλληλα, χρήστες ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να διαβάσουν σχόλια, να στείλουν μηνύματα, να δουν ειδοποιήσεις ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε δημοσιεύσεις, αναδημοσιεύσεις και αποθηκευμένα αγαπημένα βίντεο.
Σε αρκετές περιπτώσεις εμφανιζόταν το μήνυμα σφάλματος «Κάτι πήγε στραβά», ενώ βίντεο που είχαν κοινοποιηθεί μέσω προσωπικών μηνυμάτων ή ομαδικών συνομιλιών εμφανίζονταν ως μη διαθέσιμα.
🚨 JUST NOW: TikTok is DOWN for users around the world right now— Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 24, 2026
X IS WHERE IT'S AT ANYWAY!
Reports are spiking from the U.S., the UK and across Europe, with users saying the app won't load, videos show as "unavailable" and servers aren't responding
TikTok hasn't acknowledged… pic.twitter.com/vw9q9L6Y7E
Πάνω από 35.000 αναφορές προβλημάτων σε ΗΠΑ και ΒρετανίαΣύμφωνα με στοιχεία της διαδικτυακής υπηρεσίας Downdetector, η οποία παρακολουθεί προβλήματα λειτουργίας ψηφιακών υπηρεσιών, στις ΗΠΑ καταγράφηκαν 25.943 αναφορές χρηστών, με τις πρώτες να εμφανίζονται λίγο μετά τις 14:00 τοπική ώρα.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι αντίστοιχες αναφορές ξεπέρασαν τις 10.000, με περίπου τρεις στις τέσσερις να αφορούν προβλήματα στην ίδια την εφαρμογή. Οι υπόλοιπες σχετίζονταν με τη ροή περιεχομένου, τα σχόλια και την ανταλλαγή μηνυμάτων.
Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του TikTokΕκπρόσωπος του TikTok επιβεβαίωσε ότι τεχνικό πρόβλημα επηρέασε την πρόσβαση των χρηστών στην πλατφόρμα, διευκρινίζοντας ότι το ζήτημα είχε επιλυθεί.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η λειτουργία της εφαρμογής είχε αρχίσει να αποκαθίσταται σταδιακά περίπου μία ώρα μετά την εμφάνιση των πρώτων προβλημάτων.
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