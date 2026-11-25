Αντιμέτωπος με ποινή έως 40 ετών ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων
Αντιμέτωπος με ποινή έως 40 ετών ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων
Δύο κατηγορίες απαγγέλθηκαν σε βάρος του 82χρονου Τόμας Μαρκλ στην Καλιφόρνια – Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες
Αντιμέτωπος με δύο κατηγορίες για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων βρίσκεται ο Τόμας Μαρκλ, πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, Δούκισσας του Σάσεξ, μετά την επίσημη απαγγελία κατηγοριών από σώμα ενόρκων στην Καλιφόρνια. Ο 82χρονος, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση στη Φλόριντα, αντιμετωπίζει, σε περίπτωση καταδίκης, ανώτατη προβλεπόμενη ποινή φυλάκισης 20 ετών για καθεμία από τις δύο κατηγορίες.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μαρκλ φέρεται να είχε εν γνώσει του στην κατοχή του φωτογραφικά αρνητικά με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.
Με την εξέλιξη αυτή διπλασιάζεται ο αριθμός των κατηγοριών σε βάρος του 82χρονου, καθώς στις αρχές Νοεμβρίου το FBI τού είχε απαγγείλει μία κατηγορία για κατοχή αντίστοιχου παράνομου υλικού.
Ο Μαρκλ αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου τις επόμενες εβδομάδες, προκειμένου να του γνωστοποιηθεί επισήμως το κατηγορητήριο και να δηλώσει εάν αποδέχεται ή όχι τις κατηγορίες.
Ο ίδιος αρνείται το σύνολο των κατηγοριών που του αποδίδονται.
Η έρευνα σε βάρος του ξεκίνησε τον Οκτώβριο, όταν ο γιος του, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, προχώρησε σε καταγγελία τόσο στην αστυνομία των Φιλιππίνων όσο και στο FBI.
Σύμφωνα με την καταγγελία, ο γιος του 82χρονου φέρεται να είχε εντοπίσει παράνομες εικόνες μεταξύ των προσωπικών αντικειμένων του πατέρα του στην πόλη Σεμπού των Φιλιππίνων.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μαρκλ φέρεται να είχε εν γνώσει του στην κατοχή του φωτογραφικά αρνητικά με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.
Με την εξέλιξη αυτή διπλασιάζεται ο αριθμός των κατηγοριών σε βάρος του 82χρονου, καθώς στις αρχές Νοεμβρίου το FBI τού είχε απαγγείλει μία κατηγορία για κατοχή αντίστοιχου παράνομου υλικού.
Ο Μαρκλ αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου τις επόμενες εβδομάδες, προκειμένου να του γνωστοποιηθεί επισήμως το κατηγορητήριο και να δηλώσει εάν αποδέχεται ή όχι τις κατηγορίες.
Ο ίδιος αρνείται το σύνολο των κατηγοριών που του αποδίδονται.
Η καταγγελία του γιου του και η έρευνα του FBIΟ πατέρας της Δούκισσας του Σάσεξ συνελήφθη στις 6 Νοεμβρίου από πράκτορες του FBI, έπειτα από την κατάσχεση μεγάλης ποσότητας υλικού από δύο αποθηκευτικούς χώρους στο Λος Άντζελες, τους οποίους νοίκιαζε επί σχεδόν δύο δεκαετίες.
Η έρευνα σε βάρος του ξεκίνησε τον Οκτώβριο, όταν ο γιος του, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, προχώρησε σε καταγγελία τόσο στην αστυνομία των Φιλιππίνων όσο και στο FBI.
Σύμφωνα με την καταγγελία, ο γιος του 82χρονου φέρεται να είχε εντοπίσει παράνομες εικόνες μεταξύ των προσωπικών αντικειμένων του πατέρα του στην πόλη Σεμπού των Φιλιππίνων.
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