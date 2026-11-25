Περισσότερα από 90 επιστημονικά πειράματα και νέο ρεκόρ παραμονής στο Διάστημα

Οι Κινέζοι αστροναύτες Τανγκ Χονγκμπό και Γου Γι και ο Πακιστανός αστροναύτης Μοχάμεντ Ζισάν Αλί χαιρετούν κατά τη διάρκεια της τελετής αποχαιρετισμού πριν από την αναχώρησή τους με τη διαστημική αποστολή Shenzhou-24 προς τον κινεζικό διαστημικό σταθμό Τιανγκόνγκ

Τιανγκόνγκ: Το «Ουράνιο Παλάτι» της Κίνας

Η διαστημική συνεργασία Κίνας και Πακιστάν

Το 2024 η Κίνα έγινε η πρώτη χώρα που κατάφερε να μεταφέρει στη Γη δείγματα από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, ενώ έχει θέσει ως στόχο την προσελήνωση Κινέζων αστροναυτών έως το 2030.

Τα πειράματά του περιλαμβάνουν τη μελέτη της φωτοσύνθεσης σε βακτήρια, καθώς και τη διερεύνηση των επιπτώσεων της διαστημικής ακτινοβολίας και της μικροβαρύτητας σε σπόρους κινόα.Στη συνέχεια, θα επιστρέψει στη Γη με το διαστημόπλοιο Shenzhou-23, μαζί με τα μέλη της προηγούμενης αποστολής, με εξαίρεση τον κυβερνήτη της, Τζου Γιανγκτζού.Σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης, το πλήρωμα του Shenzhou-24 θα πραγματοποιήσει περισσότερα από 90 επιστημονικά πειράματα και τεχνολογικές δοκιμές κατά τη διάρκεια της αποστολής, σε τομείς όπως οι επιστήμες της ζωής στο Διάστημα, η αεροδιαστημική ιατρική και η μελέτη των φαινομένων καύσης.Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί πώς το διαστημικό περιβάλλον επηρεάζει διαδικασίες όπως η γήρανση των αιμοφόρων αγγείων, με στόχο την ανάπτυξη νέων μεθόδων πρόληψης και θεραπείας.Οι Τανγκ Χονγκμπό και Γου Γι θα παραμείνουν για έξι μήνες στον Τιανγκόνγκ, μαζί με τον Τζου Γιανγκτζού, ο οποίος βρίσκεται στον διαστημικό σταθμό από νωρίτερα μέσα στο έτος.Ο Τζου μελετά τον τρόπο με τον οποίο ο ανθρώπινος οργανισμός προσαρμόζεται στην παρατεταμένη παραμονή στο Διάστημα, μια έρευνα που θεωρείται κρίσιμη για τα σχέδια της Κίνας να πραγματοποιήσει επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη, αλλά και για ένα ενδεχόμενο μελλοντικό ταξίδι στον Άρη.Μέχρι την επιστροφή του στη Γη, αναμένεται να έχει συμπληρώσει συνολικά έναν χρόνο στο Διάστημα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη συνεχή παραμονή σε τροχιά που έχει πραγματοποιήσει ποτέ Κινέζος αστροναύτης.Ο κινεζικός διαστημικός σταθμός Τιανγκόνγκ, η ονομασία του οποίου σημαίνει «Ουράνιο Παλάτι», βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από τα τέλη του 2022 και μπορεί να φιλοξενήσει έως έξι αστροναύτες κατά τις περιόδους εναλλαγής των πληρωμάτων.Σύμφωνα με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα Space.com, ο σταθμός κινείται σε τροχιά γύρω από τη Γη σε υψόμετρο περίπου 340 έως 450 χιλιομέτρων, αντίστοιχο με εκείνο του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS).Η Κινεζική Υπηρεσία Επανδρωμένων Διαστημικών Αποστολών έχει εκφράσει την πρόθεσή της να διατηρήσει τον Τιανγκόνγκ σε συνεχή λειτουργία, με τουλάχιστον τρεις αστροναύτες να βρίσκονται μόνιμα σε αυτόν, για τουλάχιστον μία δεκαετία.Το Πεκίνο επιδιώκει, σύμφωνα με εκτιμήσεις, να αναδείξει τον σταθμό σε κέντρο διεθνούς διαστημικής συνεργασίας, ενόψει της πιθανής απόσυρσης έως το 2030 του υπό την ηγεσία της NASA Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, ο οποίος είναι σημαντικά μεγαλύτερος από τον κινεζικό.Η συνεργασία του Πεκίνου με το Ισλαμαμπάντ στον τομέα του Διαστήματος χρονολογείται από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, ενώ οι δύο χώρες υπέγραψαν νέα συμφωνία διαστημικής συνεργασίας το 2025.Η Κίνα έχει ήδη πραγματοποιήσει εκτοξεύσεις πακιστανικών δορυφόρων, ενώ ένα όχημα εξερεύνησης της Σελήνης, κατασκευασμένο στο Πακιστάν, αναμένεται να συμμετάσχει σε κινεζική σεληνιακή αποστολή περίπου το 2028.Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, εξήρε τον Πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, δηλώνοντας ότι η «οραματική ηγεσία του και η ακλόνητη δέσμευσή του στη φιλία μεταξύ Πακιστάν και Κίνας» έχουν οδηγήσει τη συνεργασία των δύο χωρών «σε πρωτοφανή ύψη».Από την πλευρά της, η NASA, στο πλαίσιο του αμερικανικού διαστημικού προγράμματος, έχει θέσει ως στόχο την επιστροφή αστροναυτών στη σεληνιακή επιφάνεια το 2028.