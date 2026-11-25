Νέο εμπόδιο στον σχηματισμό κυβέρνησης στο Ισραήλ: Οι Δημοκράτες αποχωρούν από τις διαπραγματεύσεις με τον Άιζενκοτ
Νέο εμπόδιο στον σχηματισμό κυβέρνησης στο Ισραήλ: Οι Δημοκράτες αποχωρούν από τις διαπραγματεύσεις με τον Άιζενκοτ
Οι συνομιλίες για κυβέρνηση ενότητας με τον Νετανιάχου και οι διαφωνίες για τη συνεργασία με τα αραβικά κόμματα διχάζουν τους εταίρους
Νέα δεδομένα στις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης στο Ισραήλ δημιουργεί η απόφαση του κεντροαριστερού κόμματος των Δημοκρατών να αναστείλει τις συνομιλίες με το Γιασάρ του Γκάντι Άιζενκοτ, στον οποίο έχει ανατεθεί η σχετική διερευνητική εντολή. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τις διαφωνίες στο μέτωπο των κομμάτων που επιδιώκουν την απομάκρυνση του Μπενιαμίν Νετανιάχου από την εξουσία, την ώρα που παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής ενότητας.
Ούτε ο Άιζενκοτ ούτε ο απερχόμενος πρωθυπουργός κατάφεραν να εξασφαλίσουν την απαραίτητη κοινοβουλευτική πλειοψηφία στην Κνέσετ, την ισραηλινή Βουλή, κατά τις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου.
Τις τελευταίες ημέρες, το κεντρώο Γιασάρ και το δεξιό Λικούντ του Νετανιάχου πραγματοποίησαν τρεις γύρους διαπραγματεύσεων, διερευνώντας τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης «ενότητας», χωρίς, ωστόσο, να διαφαίνεται ουσιαστική πρόοδος.
Με φόντο «την πρόοδο των διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης ενότητας με τον Νετανιάχου (...) και το παράλληλο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για να σχηματιστεί κυβέρνηση αλλαγής, το κόμμα των Δημοκρατών ανακοινώνει πως αναστέλλει τις συνομιλίες με το κόμμα Γιασάρ», ανέφερε η παράταξη σε ανακοίνωσή της μέσω X το βράδυ της Τρίτης 24 Νοεμβρίου.
Ωστόσο, στη συγκεκριμένη προοπτική αντιτίθεται ένας άλλος βασικός εταίρος του μετώπου κατά του απερχόμενου πρωθυπουργού, το κόμμα Ισραέλ Μπεϊτένου του Αβίγκντορ Λίμπερμαν, ο οποίος απορρίπτει κατηγορηματικά τον σχηματισμό κυβέρνησης με τη στήριξη των αραβικών παρατάξεων.
Παρά τις ενδοσυμμαχικές διαφωνίες, ο Άιζενκοτ και ο Λίμπερμαν συναντήθηκαν το βράδυ της Τρίτης και, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γιασάρ, «συμφώνησαν να υπογράψουν συμφωνία» για τον σχηματισμό «συμμαχίας».
«Διαλύονται», σχολίασε μέσω Telegram το κόμμα του απερχόμενου πρωθυπουργού, αναφερόμενο στην απόφαση των Δημοκρατών να αποσυρθούν από τις διαπραγματεύσεις.
Υπενθυμίζεται ότι ο Άιζενκοτ έλαβε στις 8 Νοεμβρίου από τον Πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, την εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης, με αρχική προθεσμία 28 ημερών και δυνατότητα παράτασης κατά 14 επιπλέον ημέρες.
Ούτε ο Άιζενκοτ ούτε ο απερχόμενος πρωθυπουργός κατάφεραν να εξασφαλίσουν την απαραίτητη κοινοβουλευτική πλειοψηφία στην Κνέσετ, την ισραηλινή Βουλή, κατά τις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου.
Τις τελευταίες ημέρες, το κεντρώο Γιασάρ και το δεξιό Λικούντ του Νετανιάχου πραγματοποίησαν τρεις γύρους διαπραγματεύσεων, διερευνώντας τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης «ενότητας», χωρίς, ωστόσο, να διαφαίνεται ουσιαστική πρόοδος.
Με φόντο «την πρόοδο των διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης ενότητας με τον Νετανιάχου (...) και το παράλληλο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για να σχηματιστεί κυβέρνηση αλλαγής, το κόμμα των Δημοκρατών ανακοινώνει πως αναστέλλει τις συνομιλίες με το κόμμα Γιασάρ», ανέφερε η παράταξη σε ανακοίνωσή της μέσω X το βράδυ της Τρίτης 24 Νοεμβρίου.
Το αγκάθι της συνεργασίας με τα αραβικά κόμματαΟι Δημοκράτες, υπό την ηγεσία του πρώην ανώτερου αξιωματικού του ισραηλινού στρατού Γιαΐρ Γκολάν, ασκούσαν πιέσεις στον Άιζενκοτ να προχωρήσει στον σχηματισμό κυβερνητικής συμμαχίας με τα δύο αραβικά κόμματα, τα οποία εξασφάλισαν αριθμό εδρών χωρίς προηγούμενο στις πρόσφατες εκλογές, προκειμένου να απομακρυνθεί ο Νετανιάχου από την εξουσία.
Ωστόσο, στη συγκεκριμένη προοπτική αντιτίθεται ένας άλλος βασικός εταίρος του μετώπου κατά του απερχόμενου πρωθυπουργού, το κόμμα Ισραέλ Μπεϊτένου του Αβίγκντορ Λίμπερμαν, ο οποίος απορρίπτει κατηγορηματικά τον σχηματισμό κυβέρνησης με τη στήριξη των αραβικών παρατάξεων.
Παρά τις ενδοσυμμαχικές διαφωνίες, ο Άιζενκοτ και ο Λίμπερμαν συναντήθηκαν το βράδυ της Τρίτης και, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γιασάρ, «συμφώνησαν να υπογράψουν συμφωνία» για τον σχηματισμό «συμμαχίας».
Η ειρωνική αντίδραση του Λικούντ και τα χρονικά περιθώρια του ΆιζενκοτΜε ικανοποίηση και ειρωνεία υποδέχθηκε το Λικούντ τις εξελίξεις στο στρατόπεδο των πολιτικών αντιπάλων του Νετανιάχου.
«Διαλύονται», σχολίασε μέσω Telegram το κόμμα του απερχόμενου πρωθυπουργού, αναφερόμενο στην απόφαση των Δημοκρατών να αποσυρθούν από τις διαπραγματεύσεις.
Υπενθυμίζεται ότι ο Άιζενκοτ έλαβε στις 8 Νοεμβρίου από τον Πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, την εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης, με αρχική προθεσμία 28 ημερών και δυνατότητα παράτασης κατά 14 επιπλέον ημέρες.
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