Διεθνή έρευνα ζητά η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης – Εξηγήσεις από το Κίεβο απαιτεί η Τρίπολη, καταδικάζει τις επιθέσεις ο ΟΗΕ





Τον θάνατο των δύο στρατιωτικών γνωστοποίησε μέσω Facebook ο Σαντάμ Χαφτάρ, γιος του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και υποδιοικητής των Λιβυκών Αραβικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ).







«Έπεσαν μάρτυρες μετά τα τραύματα που υπέστησαν κατά την άσκηση του εθνικού καθήκοντός τους στην εγκληματική επίθεση που είχε στο στόχαστρο τη ναυτική βάση της Βεγγάζης», πρόσθεσε.







Σε ξεχωριστή ανακοίνωσή του, ο επικεφαλής της κυβέρνησης της ανατολικής Λιβύης, Οσάμα Χαμάντ, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στο γενικό επιτελείο των ΛΑΕΔ, αναφέροντας ότι οι δύο στρατιωτικοί υπέκυψαν σε «τραύματα που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της ύπουλης ουκρανικής επίθεσης εναντίον του λιμανιού της Βεγγάζης».



Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις Ο Ζελένσκι ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις της Κυριακής εναντίον ρωσικών πλοίων στη Βεγγάζη, τη μεγαλύτερη πόλη της ανατολικής Λιβύης.



Κλείσιμο



Ο Ουκρανός Πρόεδρος χαρακτήρισε την επιχείρηση «υποδειγματική», υποστηρίζοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε «αντίποινα για τον πόλεμο της Ρωσίας» εναντίον της Ουκρανίας, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Φεβρουάριο του 2022.



Αντιδράσεις από Τρίπολη και Βεγγάζη Η διεθνώς αναγνωρισμένη Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ), με έδρα την Τρίπολη, απαίτησε εξηγήσεις από το Κίεβο, ενώ η αντίπαλη κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης ζήτησε τη διενέργεια διεθνούς έρευνας σχετικά με την πιθανή παρουσία ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων στο δυτικό τμήμα της χώρας.



Η Λιβύη εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με πολιτική αστάθεια και βαθιές διαιρέσεις μετά την ανατροπή και τη θανάτωση του Μουάμαρ Καντάφι το 2011.



Δύο Λίβυοι στρατιωτικοί υπέκυψαν στα τραύματα που υπέστησαν κατά τις επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον δύο ρωσικών πλοίων στη Βεγγάζη , την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, όπως ανακοίνωσαν τη νύχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη οι τοπικές Αρχές. Οι επιθέσεις, την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβε ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και από τις δύο ανταγωνιστικές κυβερνήσεις της Λιβύης, καθώς και από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.Τον θάνατο των δύο στρατιωτικών γνωστοποίησε μέσω Facebook ο Σαντάμ Χαφτάρ, γιος του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και υποδιοικητής των Λιβυκών Αραβικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ).«Με βαθιά θλίψη και μεγάλη υπερηφάνεια αποτίνω σήμερα φόρο τιμής σε δύο ήρωες των ναυτικών δυνάμεών μας», ανέφερε.«Έπεσαν μάρτυρες μετά τα τραύματα που υπέστησαν κατά την άσκηση του εθνικού καθήκοντός τους στην εγκληματική επίθεση που είχε στο στόχαστρο τη ναυτική βάση της Βεγγάζης», πρόσθεσε.Σε ξεχωριστή ανακοίνωσή του, ο επικεφαλής της κυβέρνησης της ανατολικής Λιβύης, Οσάμα Χαμάντ, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στο γενικό επιτελείο των ΛΑΕΔ, αναφέροντας ότι οι δύο στρατιωτικοί υπέκυψαν σε «τραύματα που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της ύπουλης ουκρανικής επίθεσης εναντίον του λιμανιού της Βεγγάζης».Ο Ζελένσκι ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις της Κυριακής εναντίον ρωσικών πλοίων στη Βεγγάζη, τη μεγαλύτερη πόλη της ανατολικής Λιβύης.Σύμφωνα με το Κίεβο, από τις επιθέσεις βυθίστηκε μία ρωσική κορβέτα και επλήγη ένα ρωσικό φορτηγό πλοίο.Ο Ουκρανός Πρόεδρος χαρακτήρισε την επιχείρηση «υποδειγματική», υποστηρίζοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε «αντίποινα για τον πόλεμο της Ρωσίας» εναντίον της Ουκρανίας, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Φεβρουάριο του 2022.Η διεθνώς αναγνωρισμένη Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ), με έδρα την Τρίπολη, απαίτησε εξηγήσεις από το Κίεβο, ενώ η αντίπαλη κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης ζήτησε τη διενέργεια διεθνούς έρευνας σχετικά με την πιθανή παρουσία ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων στο δυτικό τμήμα της χώρας.Η Λιβύη εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με πολιτική αστάθεια και βαθιές διαιρέσεις μετά την ανατροπή και τη θανάτωση του Μουάμαρ Καντάφι το 2011.

Στη χώρα λειτουργούν δύο ανταγωνιστικές κυβερνήσεις: εκείνη της Τρίπολης, υπό τον Αμπντελχαμίντ Ντμπάιμπα, η οποία αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ, και εκείνη της Βεγγάζης, η οποία πρόσκειται στον ισχυρό στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και στους γιους του.



Η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια στενές στρατιωτικές και στρατηγικές σχέσεις με τη Ρωσία.



Ανεξάρτητη έρευνα ζητά ο ΟΗΕ Η Αποστολή Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UNSMIL) καταδίκασε τις επιθέσεις λίγες ώρες μετά την εκδήλωσή τους.



Σε ανακοίνωσή της μέσω X, ζήτησε τη διενέργεια «άμεσης, ανεξάρτητης και διαφανούς έρευνας για να εξακριβωθούν τα γεγονότα και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι», απευθύνοντας παράλληλα έκκληση για σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας της Λιβύης.



