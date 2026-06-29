Περήφανος για την ηθοποιό κόρη του ο Μπράιαν Κράνστον: Είναι πιο μπροστά από ό,τι ήμουν εγώ στην ηλικία της

Ο Κράνστον έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι έχει επιλέξει να μη δίνει συμβουλές στην κόρη του, τώρα που η καριέρα της ανεβαίνει δυναμικά.

, είχε πει στο Associated Press.

είχε τονίσει.



