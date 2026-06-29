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Περήφανος για την ηθοποιό κόρη του ο Μπράιαν Κράνστον: Είναι πιο μπροστά από ό,τι ήμουν εγώ στην ηλικία της
Περήφανος για την ηθοποιό κόρη του ο Μπράιαν Κράνστον: Είναι πιο μπροστά από ό,τι ήμουν εγώ στην ηλικία της
Υπάρχουν κάποιες λεπτές αποχρώσεις που μπορεί να αποδώσει και τις οποίες εγώ χρειάστηκα χρόνια για να μάθω», εξήγησε αναφερόμενος στη συμμετοχή της Τέιλορ Ντίρντεν στη σειρά «The Pitt»
Την περηφάνια του για την κόρη του εξέφρασε ο Μπράιαν Κράνστον, ο οποίος υποστήριξε μάλιστα πως έχει ήδη ξεπεράσει τις υποκριτικές του ικανότητες.
Η Τέιλορ Ντίρντεν που πρωταγωνιστεί στη σειρά The Pitt έχει εντυπωσιάσει με την έως τώρα πορεία της τον 70χρονο ηθοποιό. «Υπάρχουν κάποιες λεπτές αποχρώσεις που μπορεί να αποδώσει και τις οποίες εγώ χρειάστηκα χρόνια για να μάθω», είπε ο Κράνστον στο PEOPLE για την 33χρονη κόρη του. «Και εκείνη τις έμαθε στα μέσα της δεκαετίας των 20 της. Και σκέφτηκα: ουάου», πρόσθεσε.
«Πραγματικά πιστεύω ότι είναι πιο μπροστά στις ικανότητές της από ό,τι ήμουν εγώ στην ηλικία της», δήλωσε στο περιοδικό κατά τη διάρκεια του φιλανθρωπικού γκαλά Project Angel Food’s Lead with Love: Going The Distance στο Λος Άντζελες. «Εγώ στα 30 μου ακόμη πάλευα και έκανα απαίσιες τηλεοπτικές σειρές της δεκαετίας του ’80». Όπως τόνισε ο Κράνστον, η Τέιλορ Ντίρντεν έχει δουλέψει σκληρά για να φτάσει εδώ. «Ω, το κάνει. Αυτή η σειρά είναι δύσκολη. Πρέπει να λες αυτούς τους ιατρικούς όρους των έξι και επτά συλλαβών έτσι, αβίαστα, και είναι δύσκολο».
Είναι κάτι με το οποίο ο ηθοποιός μπορεί να ταυτιστεί. «Οι σπουδαίες σειρές είναι πάντα δύσκολες. Πραγματικά. Πάντα υπάρχει κάτι», συνέχισε. «Από τη δική μου εμπειρία, το Breaking Bad δεν ήταν ποτέ εύκολο στα γυρίσματα. Απλώς δεν ήταν ποτέ εύκολο. Και το Malcolm in the Middle ήταν δύσκολο. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθείς να χωρέσεις όσα περισσότερα μπορείς, και αυτή είναι απλώς η φύση του πράγματος», συμπλήρωσε.
Το να βλέπει την κόρη του να πετυχαίνει στη δημοφιλή σειρά του HBO είναι ένα πραγματικό δώρο για τον ηθοποιό και τη σύζυγό του, τη Ρόμπιν Ντίρντεν, με την οποία είναι μαζί εδώ και πολλά χρόνια. «Η μητέρα της κι εγώ είμαστε πανευτυχείς με τη δουλειά της στη σειρά», είπε στο μέσο. «Δεν υπάρχει τίποτα πιο ικανοποιητικό από το να ακούς επαίνους για το παιδί σου. Τίποτα. Κανείς δεν μπορεί να μου πει κάτι καλύτερο από αυτό», κατέληξε.
Ο Κράνστον έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι έχει επιλέξει να μη δίνει συμβουλές στην κόρη του, τώρα που η καριέρα της ανεβαίνει δυναμικά. «Νομίζω ότι τα παίρνει από μόνη της, επειδή είμαι ο πατέρας της. Ελπίζω ότι παίρνει συμβουλές από τον τρόπο που συμπεριφέρομαι σε αυτή τη δουλειά και από το πώς κινούμαι μέσα στον χώρο», είχε πει στο Associated Press.
«Αλλά δεν λέω ποτέ: “Λοιπόν, νεαρή μου, να μια συμβουλή που θέλω να σου δώσω”. Τα παιδιά δεν θέλουν να ακούν τέτοια. Είναι πολύ εργατική. Μεγάλωσε μέσα σε αυτόν τον χώρο, οπότε το έχει στο αίμα της. Το κάνει για τους σωστούς λόγους και το αγαπά», είχε τονίσει.
Φωτογραφία: Shutterstock
Η Τέιλορ Ντίρντεν που πρωταγωνιστεί στη σειρά The Pitt έχει εντυπωσιάσει με την έως τώρα πορεία της τον 70χρονο ηθοποιό. «Υπάρχουν κάποιες λεπτές αποχρώσεις που μπορεί να αποδώσει και τις οποίες εγώ χρειάστηκα χρόνια για να μάθω», είπε ο Κράνστον στο PEOPLE για την 33χρονη κόρη του. «Και εκείνη τις έμαθε στα μέσα της δεκαετίας των 20 της. Και σκέφτηκα: ουάου», πρόσθεσε.
«Πραγματικά πιστεύω ότι είναι πιο μπροστά στις ικανότητές της από ό,τι ήμουν εγώ στην ηλικία της», δήλωσε στο περιοδικό κατά τη διάρκεια του φιλανθρωπικού γκαλά Project Angel Food’s Lead with Love: Going The Distance στο Λος Άντζελες. «Εγώ στα 30 μου ακόμη πάλευα και έκανα απαίσιες τηλεοπτικές σειρές της δεκαετίας του ’80». Όπως τόνισε ο Κράνστον, η Τέιλορ Ντίρντεν έχει δουλέψει σκληρά για να φτάσει εδώ. «Ω, το κάνει. Αυτή η σειρά είναι δύσκολη. Πρέπει να λες αυτούς τους ιατρικούς όρους των έξι και επτά συλλαβών έτσι, αβίαστα, και είναι δύσκολο».
Bryan Cranston Says Daughter Taylor Dearden Is ‘Further Along’ as an Actor Than He Was at Her Age (Exclusive) https://t.co/M3yyOo7TyS— People (@people) June 29, 2026
Το να βλέπει την κόρη του να πετυχαίνει στη δημοφιλή σειρά του HBO είναι ένα πραγματικό δώρο για τον ηθοποιό και τη σύζυγό του, τη Ρόμπιν Ντίρντεν, με την οποία είναι μαζί εδώ και πολλά χρόνια. «Η μητέρα της κι εγώ είμαστε πανευτυχείς με τη δουλειά της στη σειρά», είπε στο μέσο. «Δεν υπάρχει τίποτα πιο ικανοποιητικό από το να ακούς επαίνους για το παιδί σου. Τίποτα. Κανείς δεν μπορεί να μου πει κάτι καλύτερο από αυτό», κατέληξε.
Ο Κράνστον έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι έχει επιλέξει να μη δίνει συμβουλές στην κόρη του, τώρα που η καριέρα της ανεβαίνει δυναμικά. «Νομίζω ότι τα παίρνει από μόνη της, επειδή είμαι ο πατέρας της. Ελπίζω ότι παίρνει συμβουλές από τον τρόπο που συμπεριφέρομαι σε αυτή τη δουλειά και από το πώς κινούμαι μέσα στον χώρο», είχε πει στο Associated Press.
«Αλλά δεν λέω ποτέ: “Λοιπόν, νεαρή μου, να μια συμβουλή που θέλω να σου δώσω”. Τα παιδιά δεν θέλουν να ακούν τέτοια. Είναι πολύ εργατική. Μεγάλωσε μέσα σε αυτόν τον χώρο, οπότε το έχει στο αίμα της. Το κάνει για τους σωστούς λόγους και το αγαπά», είχε τονίσει.
Φωτογραφία: Shutterstock
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