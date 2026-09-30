Ρένια Λουιζίδου: Είμαι ένας κρυφός τεμπέλης άνθρωπος, αλλά δεν είμαι από τους προνομιούχους που μπορούν να πουν «φέτος δεν θα δουλέψω»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός δήλωσε πως παρακολουθεί τον εαυτό της στα σίριαλ που παίζει, ώστε να μπορεί να βλέπει τα λάθη της και να τα διορθώνει: «Φυσικά βλέπω τα σίριαλ. Όχι για να με απολαύσω και να πέσω κάτω με τον εαυτό μου. Πρέπει να τα βλέπεις. Πρωτίστως βλέπω τα υποκριτικά, γιατί στα άλλα δεν μπορώ να κάνω και πολλά. Στα εμφανισιακά δεν μπορώ να γυρίσω τον χρόνο πίσω. Αλλά δεν τα έχεις πει όπως πρέπει να τα πεις ή δεν έχεις παίξει όπως έπρεπε να παίξεις, δεν σε σώζουν ούτε τα μαλλιά, ούτε η βλεφαρίδα», είπε.

Τεμπέλη άνθρωπο χαρακτήρισε τον εαυτό της η Ρένια Λουιζίδου , καθώς απολαμβάνει να κάθεται, ωστόσο εξήγησε πως δεν είναι από τους προνομιούχους που μπορούν να πουν ότι για μία χρονιά δεν θα δουλέψουν.Η ηθοποιός ανέφερε πως έχει την τύχη να πληρώνεται καλά από τις δουλειές που αναλαμβάνει στο θέατρο, ώστε για μία σεζόν να απέχει από αυτό, παρόλα αυτά, δεν μπορεί να απέχει πλήρως από το επάγγελμα: «Δεν είμαι καθόλου εργασιομανής, είμαι ένας κρυφός τεμπέλης άνθρωπος που απολαμβάνει το να κάθεται. Ζούμε από αυτή τη δουλειά. Είναι το επάγγελμά μας. Δεν ξέρω πώς είναι οι προνομιούχοι επαγγελματίες, που μπορούν να πουν "φέτος δεν θα δουλέψω"... Εγώ δεν είμαι ένας από αυτούς. Δόξα τω Θεώ έχω δουλέψει αρκετά χρόνια σε αυτή τη δουλειά, ώστε σε αυτή την ηλικία πια να μπορώ να πω ότι "φέτος δεν θα παίξω στο θέατρο". Είναι μία δουλειά που κάποιοι άνθρωποι πληρώνονται πολύ καλά για να την κάνουν -συμπεριλαμβανομένης κι εμού, δεν κάνω την κακομοίρα- και πάρα πολλοί άνθρωποι την κάνουν και πληρώνονται οριακά», είπε στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.Παράλληλα, η Ρένια Λουιζίδου μίλησε για τους ρόλους που επιλέγει, σημειώνοντας πως θέλει να δίνει χώρο στους νέους ηθοποιούς: «Είμαι πια σε μία ηλικία, όχι απόσυρσης, αλλά το να κάνεις ένα βήμα πλάι, για να περάσουν αυτοί που θα σηκώσουν το μεγάλο βάρος της δουλειάς, αυτοί που τώρα γίνονται πρωταγωνιστές, πρέπει να γίνει... Και με μεγάλη μου χαρά να παίζω λίγο λιγότερο. Είναι ο κύκλος της ζωής και έτσι πρέπει να γίνει. Εγώ θα κάνω τώρα το κορίτσι που ερωτεύεται; Όχι. Θα κάνω τη μαμά του κοριτσιού. Ούτε με πειράζει, ούτε τίποτα απ' όλα αυτά», εξήγησε.