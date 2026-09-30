Η πρώτη αντίδραση της ομοσπονδίας της Πορτογαλίας για την αποχώρηση του Ρονάλντο: «Είμαστε προσηλωμένοι στο στόχο μας»
SPORTS
Πορτογαλία Κριστιάνο Ρονάλντο Ζόρζε Ζεσούς

Η πρώτη αντίδραση της ομοσπονδίας της Πορτογαλίας για την αποχώρηση του Ρονάλντο: «Είμαστε προσηλωμένοι στο στόχο μας»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε από την αποστολή της εθνικής Πορτογαλίας για τα ματς του Nations League

Η πρώτη αντίδραση της ομοσπονδίας της Πορτογαλίας για την αποχώρηση του Ρονάλντο: «Είμαστε προσηλωμένοι στο στόχο μας»
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Πορτογαλία λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση με τη Δανία για την 3η αγωνιστική του Δ’ ομίλου της League A του Nations League.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αποχώρησε από το στάδιο Parken της Κοπεγχάγης λίγο πριν την καθιερωμένη προπόνηση της ομάδας.

Μάλιστα, αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη ημέρα, στην οποία ο Πορτογάλος σούπερ σταρ δεν παίρνει μέρος στην προπόνηση της εθνικής ομάδας.

Η κατάσταση μοιάζει μη αναστρέψιμη, με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να αποχωρεί από το καμπ της εθνικής οριστικά και λίγο αργότερα να τοποθετείται επίσημα σχετικά με την αποχώρησή του αφήνοντας υπόνοούμενα.

Άμεση, ωστόσο, ήταν και η θέση της πορτογαλικής ομοσπονδίας σχετικά με την αποχώρηση του παίκτη.

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε από την αποστολή της εθνικής ομάδας. Η προετοιμασία μας για τους επόμενους αγώνες συνεχίζεται με τους 24 παίκτες μας, με απόλυτη προσήλωση στα αποτελέσματα», αρκέστηκε να δηλώσει η ομοσπονδία της χώρας.

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