Άκης Πετρετζίκης: Έκλεισα τα μαγαζιά, ενώ ήταν κερδοφόρα, γιατί έπρεπε να μαζευτώ οπωσδήποτε σπίτι μου

Όπως είπε ο σεφ, επέλεξε να μη συνεχίσει τη λειτουργία τους, καθώς μετά τη γέννηση των δύο παιδιών του ένιωθε ότι δεν είχε αρκετό χρόνο για την οικογένειά του