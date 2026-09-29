Άκης Πετρετζίκης: Έκλεισα τα μαγαζιά, ενώ ήταν κερδοφόρα, γιατί έπρεπε να μαζευτώ οπωσδήποτε σπίτι μου
Άκης Πετρετζίκης: Έκλεισα τα μαγαζιά, ενώ ήταν κερδοφόρα, γιατί έπρεπε να μαζευτώ οπωσδήποτε σπίτι μου
Όπως είπε ο σεφ, επέλεξε να μη συνεχίσει τη λειτουργία τους, καθώς μετά τη γέννηση των δύο παιδιών του ένιωθε ότι δεν είχε αρκετό χρόνο για την οικογένειά του
Τον λόγο που αποφάσισε να κλείσει τα μαγαζιά που διατηρούσε εξήγησε ο Άκης Πετρετζίκης. Όπως διευκρίνισε ο σεφ, δεν ήταν οικονομικό το κίνητρο, αφού του απέφεραν κέρδος. Αντιθέτως, επέλεξε να μη συνεχίσει τη λειτουργία τους για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους, καθώς μετά τη γέννηση των δύο παιδιών του ένιωθε ότι δεν είχε αρκετό χρόνο για την οικογένειά του και ήθελε να περιορίσει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.
Ο Άκης Πετρετζίκης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3», το απόγευμα της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου, και μεταξύ άλλων κλήθηκε να μιλήσει για την απόφασή του να κλείσει τα μαγαζιά του. Όπως είπε: «Τα μαγαζιά εγώ τα έκλεισα κερδοφόρος. Εγώ ήξερα γιατί το έκανα. Πρώτα απ’ όλα έκανα δύο concept. Τα δύο concept τα φτιάξαμε σε στιγμές που δεν υπήρχαν. Δηλαδή, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι άρχισε να γίνεται μία πανδημία αυτού του πράγματος που κάναμε τότε. Ουρές περιμένανε, τα μαγαζιά βγήκαν με θετικό πρόσημο. Δηλαδή δεν έκλεισα επειδή δεν πήγαιναν καλά οικονομικά».
Ο σεφ επισήμανε ότι οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση, θέλοντας να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά του: «Έκλεισα γιατί είχα ανάγκη να μαζευτώ. Έκανα δύο παιδάκια, δεν είχα χρόνο για την οικογένειά μου και έπρεπε να μαζευτώ οπωσδήποτε σπίτι μου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μου λείπει πάρα πολύ το μαγαζί και να σου πω την αλήθεια και άμα μπορούσα να το μπατζετάρω κιόλας και να πω ότι θα χάνω τόσα λεφτά κάθε χρόνο για να έχω μαγαζί, θα το έκανα. Δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή μπορώ να το υποστηρίξω, να χάνω ακόμα και λεφτά και να έχω και μαγαζί».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, τόνισε ότι δεν σκέφτεται πλέον να επιστρέψει στην καθημερινότητα των καταστημάτων: «Δεν το κάνω πια γιατί έχω συνηθίσει να κάθομαι Σάββατο με τα παιδιά μου. Δηλαδή εγώ δούλευα στα μαγαζιά, πήγαινα Σάββατα, Κυριακές, καθημερινές βράδια. Δευτέρα με Παρασκευή είχα να κάνω τον παραγωγό, τον παρουσιαστή. Να σας πω τι δουλειές έχω; Έχω το site, έχω το κανάλι στο YouTube, έχω τα social media, έχω τα έτοιμα γεύματα, έχω βιβλία, έχω περιοδικά…», πρόσθεσε.
Επίσης, αναγνώρισε ότι ήταν λάθος του που άνοιξε ταυτόχρονα πάρα πολλά επαγγελματικά μέτωπα, φτάνοντας να διαχειρίζεται δέκα διαφορετικές επιχειρήσεις και τέσσερα καταστήματα, το καθένα με ξεχωριστές απαιτήσεις. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Κι εγώ έχω φτάσει να έχω δέκα διαφορετικές επιχειρήσεις και τέσσερα μαγαζιά. Διαφορετικές, όχι όμοιες επιχειρήσεις. Δεν διαπραγματευόντουσαν το ίδιο πράγμα. Έκαναν κάτι διαφορετικό. Η καθεμία ήθελε ένα διαφορετικό μάνατζερ. Άνοιξα πάρα πολλά μέτωπα. Αυτό ήταν το λάθος το δικό μου. Δηλαδή το ότι πίστευα ότι ο Άκης στα 27 θα είναι ο ίδιος στα 42 ακμαιότατος, θα μπορεί να κάνει πεντακόσια πράγματα μαζί και δεν θα μπορεί να σταματάει με τίποτα. Δεν είχα χρόνο για τα παιδιά. Δηλαδή και τώρα να σου πω την αλήθεια, άμα δηλαδή αν δεν είχα οικογένεια δεν θα είχα κλείσει τα μαγαζιά. Τι συζητάμε τώρα;».
Στην ίδια συνέντευξη, ο Άκης Πετρετζίκης αναφέρθηκε στη συμμετοχή του στο MasterChef, ξεκαθαρίζοντας ότι από την πρώτη στιγμή ήταν βέβαιος ότι θα κέρδιζε. Το γεγονός ότι είχε αφήσει πίσω του την προοπτική μιας καριέρας στην Αμερική, δεν του επέτρεψε να υιοθετήσει διαφορετική στάση.
«Ήμασταν τυχεροί τότε γιατί δεν είχαμε τότε social media. Δηλαδή τότε τα social media δεν είχαν αυτή τη μορφή που έχουν τώρα. Οπότε ουσιαστικά η επαφή που έπαιρνες από τον κόσμο ήταν μόνο δια ζώσης. Ό,τι μπορούσες να κάνεις από εκεί και να κρίνεις. Δεν ήταν τόσο έντονο το feedback που έπαιρνες από τον κόσμο. Δεν υπήρχε τόσο κριτική. Δεν υπήρχε τοξικότητα», είπε αρχικά, αναφερόμενος στην ανταπόκριση του κόσμου.
Η χρονική στιγμή που μπήκε στην τηλεόραση αποδείχθηκε ιδιαίτερα ευνοϊκή για εκείνον, καθώς τότε δεν είχε καμία σχετική εμπειρία και δεν ήταν εξοικειωμένος με την έκθεση και τη δημοσιότητα. «Οπότε θεωρώ ότι και το timing της εκπομπής που πήγα ήταν το κατάλληλο για να με βοηθήσει ακόμα παραπάνω. Γιατί δεν είχα την εμπειρία σε τίποτα. Ούτε στο πώς να στέκομαι, ούτε στο πώς να μιλάω, ούτε στο πώς να συμπεριφέρομαι. Ήμουν εντελώς άβγαλτος. Δεν είχα πίσω background. Δεν είχα πατέρα, μητέρα, θείο, φίλους, κάποιον να μου εξηγήσει το πώς δουλεύει το πράγμα. Με τις βλακείες που έκανα, που όλες τις βλακείες που έκανα τότε καλύφθηκαν λόγω του ότι δεν υπήρχε τόσο μεγάλο…», σημείωσε.
Τέλος, ο Άκης Πετρετζίκης δήλώσε ότι μπήκε στον διαγωνισμό αποφασισμένος να κερδίσει, έχοντας αφήσει πίσω του όχι απλώς μια δουλειά στην Αθήνα, αλλά μια επαγγελματική προοπτική που είχε ήδη χτίσει στη Νέα Υόρκη. Πιο αναλυτικά, ανέφερε: «Παιδιά ήμουν σίγουρος ότι θα νικήσω όταν πήγα. Μην παιδευόμαστε. Ναι, δεν υπήρχε περίπτωση. Μα σας ξαναλέω, η δίψα είναι πολύ… εγώ δεν άφησα τη δουλειά μου στην Αθήνα που δούλευα στο εστιατόριο και πήγα σε ένα διαγωνισμό. Εγώ άφησα μια δουλειά στη Νέα Υόρκη. Μια προοπτική, ένα πλάνο που ήδη είχα ξεκινήσει τριετές, τετραετές πίσω για να κάνω αυτό. Δεν γίνεται να μην το πιστεύεις. Δηλαδή, ξέρεις, μερικές φορές ακούω κάποιους που λένε «εγώ πάω για το ταξίδι στο διαγωνισμό». Αυτά είναι βλακείες. Δηλαδή τι βλακείες είναι αυτές; Πας για να βγεις δεύτερος; Δηλαδή όταν πας να βγεις δεύτερος, μην πας καλύτερα στο διαγωνισμό. Εγώ πίστευα εξαρχής ότι θα κερδίσω».
Ο Άκης Πετρετζίκης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3», το απόγευμα της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου, και μεταξύ άλλων κλήθηκε να μιλήσει για την απόφασή του να κλείσει τα μαγαζιά του. Όπως είπε: «Τα μαγαζιά εγώ τα έκλεισα κερδοφόρος. Εγώ ήξερα γιατί το έκανα. Πρώτα απ’ όλα έκανα δύο concept. Τα δύο concept τα φτιάξαμε σε στιγμές που δεν υπήρχαν. Δηλαδή, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι άρχισε να γίνεται μία πανδημία αυτού του πράγματος που κάναμε τότε. Ουρές περιμένανε, τα μαγαζιά βγήκαν με θετικό πρόσημο. Δηλαδή δεν έκλεισα επειδή δεν πήγαιναν καλά οικονομικά».
Ο σεφ επισήμανε ότι οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση, θέλοντας να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά του: «Έκλεισα γιατί είχα ανάγκη να μαζευτώ. Έκανα δύο παιδάκια, δεν είχα χρόνο για την οικογένειά μου και έπρεπε να μαζευτώ οπωσδήποτε σπίτι μου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μου λείπει πάρα πολύ το μαγαζί και να σου πω την αλήθεια και άμα μπορούσα να το μπατζετάρω κιόλας και να πω ότι θα χάνω τόσα λεφτά κάθε χρόνο για να έχω μαγαζί, θα το έκανα. Δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή μπορώ να το υποστηρίξω, να χάνω ακόμα και λεφτά και να έχω και μαγαζί».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, τόνισε ότι δεν σκέφτεται πλέον να επιστρέψει στην καθημερινότητα των καταστημάτων: «Δεν το κάνω πια γιατί έχω συνηθίσει να κάθομαι Σάββατο με τα παιδιά μου. Δηλαδή εγώ δούλευα στα μαγαζιά, πήγαινα Σάββατα, Κυριακές, καθημερινές βράδια. Δευτέρα με Παρασκευή είχα να κάνω τον παραγωγό, τον παρουσιαστή. Να σας πω τι δουλειές έχω; Έχω το site, έχω το κανάλι στο YouTube, έχω τα social media, έχω τα έτοιμα γεύματα, έχω βιβλία, έχω περιοδικά…», πρόσθεσε.
Επίσης, αναγνώρισε ότι ήταν λάθος του που άνοιξε ταυτόχρονα πάρα πολλά επαγγελματικά μέτωπα, φτάνοντας να διαχειρίζεται δέκα διαφορετικές επιχειρήσεις και τέσσερα καταστήματα, το καθένα με ξεχωριστές απαιτήσεις. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Κι εγώ έχω φτάσει να έχω δέκα διαφορετικές επιχειρήσεις και τέσσερα μαγαζιά. Διαφορετικές, όχι όμοιες επιχειρήσεις. Δεν διαπραγματευόντουσαν το ίδιο πράγμα. Έκαναν κάτι διαφορετικό. Η καθεμία ήθελε ένα διαφορετικό μάνατζερ. Άνοιξα πάρα πολλά μέτωπα. Αυτό ήταν το λάθος το δικό μου. Δηλαδή το ότι πίστευα ότι ο Άκης στα 27 θα είναι ο ίδιος στα 42 ακμαιότατος, θα μπορεί να κάνει πεντακόσια πράγματα μαζί και δεν θα μπορεί να σταματάει με τίποτα. Δεν είχα χρόνο για τα παιδιά. Δηλαδή και τώρα να σου πω την αλήθεια, άμα δηλαδή αν δεν είχα οικογένεια δεν θα είχα κλείσει τα μαγαζιά. Τι συζητάμε τώρα;».
Στην ίδια συνέντευξη, ο Άκης Πετρετζίκης αναφέρθηκε στη συμμετοχή του στο MasterChef, ξεκαθαρίζοντας ότι από την πρώτη στιγμή ήταν βέβαιος ότι θα κέρδιζε. Το γεγονός ότι είχε αφήσει πίσω του την προοπτική μιας καριέρας στην Αμερική, δεν του επέτρεψε να υιοθετήσει διαφορετική στάση.
«Ήμασταν τυχεροί τότε γιατί δεν είχαμε τότε social media. Δηλαδή τότε τα social media δεν είχαν αυτή τη μορφή που έχουν τώρα. Οπότε ουσιαστικά η επαφή που έπαιρνες από τον κόσμο ήταν μόνο δια ζώσης. Ό,τι μπορούσες να κάνεις από εκεί και να κρίνεις. Δεν ήταν τόσο έντονο το feedback που έπαιρνες από τον κόσμο. Δεν υπήρχε τόσο κριτική. Δεν υπήρχε τοξικότητα», είπε αρχικά, αναφερόμενος στην ανταπόκριση του κόσμου.
Η χρονική στιγμή που μπήκε στην τηλεόραση αποδείχθηκε ιδιαίτερα ευνοϊκή για εκείνον, καθώς τότε δεν είχε καμία σχετική εμπειρία και δεν ήταν εξοικειωμένος με την έκθεση και τη δημοσιότητα. «Οπότε θεωρώ ότι και το timing της εκπομπής που πήγα ήταν το κατάλληλο για να με βοηθήσει ακόμα παραπάνω. Γιατί δεν είχα την εμπειρία σε τίποτα. Ούτε στο πώς να στέκομαι, ούτε στο πώς να μιλάω, ούτε στο πώς να συμπεριφέρομαι. Ήμουν εντελώς άβγαλτος. Δεν είχα πίσω background. Δεν είχα πατέρα, μητέρα, θείο, φίλους, κάποιον να μου εξηγήσει το πώς δουλεύει το πράγμα. Με τις βλακείες που έκανα, που όλες τις βλακείες που έκανα τότε καλύφθηκαν λόγω του ότι δεν υπήρχε τόσο μεγάλο…», σημείωσε.
Τέλος, ο Άκης Πετρετζίκης δήλώσε ότι μπήκε στον διαγωνισμό αποφασισμένος να κερδίσει, έχοντας αφήσει πίσω του όχι απλώς μια δουλειά στην Αθήνα, αλλά μια επαγγελματική προοπτική που είχε ήδη χτίσει στη Νέα Υόρκη. Πιο αναλυτικά, ανέφερε: «Παιδιά ήμουν σίγουρος ότι θα νικήσω όταν πήγα. Μην παιδευόμαστε. Ναι, δεν υπήρχε περίπτωση. Μα σας ξαναλέω, η δίψα είναι πολύ… εγώ δεν άφησα τη δουλειά μου στην Αθήνα που δούλευα στο εστιατόριο και πήγα σε ένα διαγωνισμό. Εγώ άφησα μια δουλειά στη Νέα Υόρκη. Μια προοπτική, ένα πλάνο που ήδη είχα ξεκινήσει τριετές, τετραετές πίσω για να κάνω αυτό. Δεν γίνεται να μην το πιστεύεις. Δηλαδή, ξέρεις, μερικές φορές ακούω κάποιους που λένε «εγώ πάω για το ταξίδι στο διαγωνισμό». Αυτά είναι βλακείες. Δηλαδή τι βλακείες είναι αυτές; Πας για να βγεις δεύτερος; Δηλαδή όταν πας να βγεις δεύτερος, μην πας καλύτερα στο διαγωνισμό. Εγώ πίστευα εξαρχής ότι θα κερδίσω».
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