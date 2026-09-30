Συγκλονίζει ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου που έχασε τη σύζυγό του από καρκίνο: Η ψευτοκλινική στα Σκόπια, οι «σπηλιές απομαγνητισμού» και τα μανιταροχάπια

Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης μίλησε για τη σύζυγό του που έφυγε από τη ζωή πριν από τρία χρόνια μετά από θεραπεία τύπου πλασμαφαίρεσης σε κλινική στα Σκόπια, όπου οδηγήθηκε αναζητώντας μια διαφορετική προσέγγιση για την ασθένειά της