Γιατί βρίσκονταν τέσσερις πιλότοι στο αεροσκάφος της flydubai: Πώς μια απόφαση ρουτίνας απέτρεψε την τραγωδία

Τα δεδομένα έδειξαν ότι το Boeing 737 έπεσε σχεδόν 14.000 πόδια σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα πριν μεταδοθεί το πρώτο σήμα έκτακτης ανάγκης