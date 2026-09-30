Γιατί βρίσκονταν τέσσερις πιλότοι στο αεροσκάφος της flydubai: Πώς μια απόφαση ρουτίνας απέτρεψε την τραγωδία
Γιατί βρίσκονταν τέσσερις πιλότοι στο αεροσκάφος της flydubai: Πώς μια απόφαση ρουτίνας απέτρεψε την τραγωδία
Τα δεδομένα έδειξαν ότι το Boeing 737 έπεσε σχεδόν 14.000 πόδια σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα πριν μεταδοθεί το πρώτο σήμα έκτακτης ανάγκης
Από μια σύμπτωση, στην πτήση FZ1073 από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ όπου μια συμπλοκή στο πιλοτήριο λίγο έλειψε να πάρει τραγικές διαστάσεις, επέβαιναν συνολικά τέσσερις πιλότοι.
Πέρα από τους δύο του πληρώματος, οι οποίοι ήταν και πρωταγωνιστές του επεισοδίου, άλλοι δύο ήταν επιβάτες.
Η Jerusalem Post αποκαλύπτει ότι οι δύο πιλότοι που ήταν μεταξύ των επιβατών είχαν τοποθετηθεί στην πτήση επειδή μια πιθανή αλλαγή πορείας θα μπορούσε να παρατείνει το ταξίδι οπότε το αρχικό πλήρωμα θα έπρεπε να εργαστεί πέρα από τις επιτρεπόμενες ώρες υπηρεσίας.
«Αν συνέβαινε κάτι πάνω από το Κουβέιτ και σου έλεγαν να αλλάξεις πορεία, τότε προσθέτεις μία ή δύο επιπλέον ώρες στην πτήση», εξήγησε πηγή με γνώση του ζητήματος.
Η παρουσία τους, συνεχίζει η ισραηλινή εφημερίδα, δεν είχε καμία σχέση με οποιαδήποτε προειδοποίηση ασφαλείας.
Αυτή η απόφαση ρουτίνας αποδείχτηκε κρίσιμης σημασίας.
Εξαιτίας της συμπλοκής, το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος μέσα σε ελάχιστα λεπτά πριν σταθεροποιηθεί και πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία.
Το αεροσκάφος μετέδωσε τον κωδικό 7700 για έκτακτη ανάγκη και μετά τον κωδικό 7500 για παράνομη παρέμβαση, προκαλώντας αρχικά φόβους για αεροπειρατεία. Παράλληλα, ισραηλινά μαχητικά απογειώθηκαν εσπευσμένα για κάθε ενδεχόμενο.
Ισραηλινός επιβάτης που βοήθησε στην αντιμετώπιση του περιστατικού δήλωσε στην Jerusalem Post ότι οι επιβάτες που κάθονταν κοντά στο μπροστινό μέρος έσπευσαν προς το πιλοτήριο μόλις ξεκίνησε η επίθεση και το αεροσκάφος άρχισε να χάνει ύψος πέφτοντας σχεδόν κατακόρυφα.
Σύμφωνα με τον επιβάτη, ένας από τους πιλότους που ήταν επιβάτες έφτασε στο πιλοτήριο και ανέλαβε τον έλεγχο του αεροσκάφους, ενώ ο δεύτερος φαινόταν αρχικά να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.
Πέρα από τους δύο του πληρώματος, οι οποίοι ήταν και πρωταγωνιστές του επεισοδίου, άλλοι δύο ήταν επιβάτες.
Η Jerusalem Post αποκαλύπτει ότι οι δύο πιλότοι που ήταν μεταξύ των επιβατών είχαν τοποθετηθεί στην πτήση επειδή μια πιθανή αλλαγή πορείας θα μπορούσε να παρατείνει το ταξίδι οπότε το αρχικό πλήρωμα θα έπρεπε να εργαστεί πέρα από τις επιτρεπόμενες ώρες υπηρεσίας.
«Αν συνέβαινε κάτι πάνω από το Κουβέιτ και σου έλεγαν να αλλάξεις πορεία, τότε προσθέτεις μία ή δύο επιπλέον ώρες στην πτήση», εξήγησε πηγή με γνώση του ζητήματος.
Η παρουσία τους, συνεχίζει η ισραηλινή εφημερίδα, δεν είχε καμία σχέση με οποιαδήποτε προειδοποίηση ασφαλείας.
Αυτή η απόφαση ρουτίνας αποδείχτηκε κρίσιμης σημασίας.
Εξαιτίας της συμπλοκής, το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος μέσα σε ελάχιστα λεπτά πριν σταθεροποιηθεί και πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία.
Η εικόνα που έχουμε ως τώρα δείχνει ότι ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και προσπάθησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους, προτού παρέμβουν οι επιβάτες και το πλήρωμα.
WARNING: GRAPHIC CONTENT— Reuters (@Reuters) September 30, 2026
A video circulating on social media on September 30 shows a man at the center of a bloody scene aboard the Tel Aviv-bound flydubai plane, which was forced to land in Saudi Arabia after the pilots reportedly fought in the cockpit https://t.co/l8SrXZcb1s pic.twitter.com/mpnloilFwc
Το αεροσκάφος μετέδωσε τον κωδικό 7700 για έκτακτη ανάγκη και μετά τον κωδικό 7500 για παράνομη παρέμβαση, προκαλώντας αρχικά φόβους για αεροπειρατεία. Παράλληλα, ισραηλινά μαχητικά απογειώθηκαν εσπευσμένα για κάθε ενδεχόμενο.
Ισραηλινός επιβάτης που βοήθησε στην αντιμετώπιση του περιστατικού δήλωσε στην Jerusalem Post ότι οι επιβάτες που κάθονταν κοντά στο μπροστινό μέρος έσπευσαν προς το πιλοτήριο μόλις ξεκίνησε η επίθεση και το αεροσκάφος άρχισε να χάνει ύψος πέφτοντας σχεδόν κατακόρυφα.
Σύμφωνα με τον επιβάτη, ένας από τους πιλότους που ήταν επιβάτες έφτασε στο πιλοτήριο και ανέλαβε τον έλεγχο του αεροσκάφους, ενώ ο δεύτερος φαινόταν αρχικά να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.
Τα δεδομένα έδειξαν ότι το Boeing 737 έπεσε σχεδόν 14.000 πόδια σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα πριν μεταδοθεί το πρώτο σήμα έκτακτης ανάγκης. Το αεροσκάφος τελικά άλλαξε πορεία προς το Ταμπούκ στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία, όπου συνελήφθη ο ύποπτος δράστης.
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