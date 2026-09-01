Ο γιος του Diddy εμφανίστηκε σε livestream και φώναξε δύο φορές στην κάμερα «Αφήστε ελεύθερο τον μπαμπά μου», δείτε βίντεο
Ο γιος του Diddy εμφανίστηκε σε livestream και φώναξε δύο φορές στην κάμερα «Αφήστε ελεύθερο τον μπαμπά μου», δείτε βίντεο
Ο 28χρονος Κρίστιαν Κινγκ Κομπς εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του στον πατέρα του που πρόκειται να αποφυλακιστεί τον Φεβρουάριο του 2028
Τη στήριξή του στον πατέρα του, Diddy, εξέφρασε δημόσια ο γιος του, δηλώνοντας πως πρέπει να αφεθεί ελεύθερος.
Ο Κρίστιαν Κινγκ Κομπς, σύμφωνα με το TMZ, εμφανίστηκε πρόσφατα σε livestream που φιλοξένησε ο ράπερ DDG, όπου οι δυο τους αντάλλαξαν χειραψίες στην πίστα, προτού ο 28χρονος κοιτάξει απευθείας την κάμερα και δηλώσει δύο φορές το κοινό: «Αφήστε ελεύθερο τον μπαμπά μου».
Ο DDG δεν αντέδρασε στη δήλωση, με τους δύο άντρες να συνεχίζουν να χορεύουν έπειτα υπό τους ήχους της μουσικής.
Δείτε το βίντεο
Ο Diddy εκτίει ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών για αδικήματα που σχετίζονται με την πορνεία, με την ημερομηνία αποφυλάκισής του να έχει μεταβληθεί πολλές φορές. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, πρόκειται αφεθεί ελεύθερος από την ομοσπονδιακή φυλακή FCI Fort Dix, στο Νιου Τζέρσεϊ, στις 20 Φεβρουαρίου 2028.
Ο Κρίστιαν Κινγκ Κομπς, σύμφωνα με το TMZ, εμφανίστηκε πρόσφατα σε livestream που φιλοξένησε ο ράπερ DDG, όπου οι δυο τους αντάλλαξαν χειραψίες στην πίστα, προτού ο 28χρονος κοιτάξει απευθείας την κάμερα και δηλώσει δύο φορές το κοινό: «Αφήστε ελεύθερο τον μπαμπά μου».
Ο DDG δεν αντέδρασε στη δήλωση, με τους δύο άντρες να συνεχίζουν να χορεύουν έπειτα υπό τους ήχους της μουσικής.
Δείτε το βίντεο
@tmz
🚨🗣️ Diddy's son Christian “King” Combs is standing by his dad, loud and clear.♬ original sound - TMZ
Ο Diddy εκτίει ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών για αδικήματα που σχετίζονται με την πορνεία, με την ημερομηνία αποφυλάκισής του να έχει μεταβληθεί πολλές φορές. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, πρόκειται αφεθεί ελεύθερος από την ομοσπονδιακή φυλακή FCI Fort Dix, στο Νιου Τζέρσεϊ, στις 20 Φεβρουαρίου 2028.
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